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Водителям рассказали, почему в жару опасно хранить в авто баллоны и зажигалки

Автоэксперт Ананьев посоветовал не хранить в машине баллоны или автохимию летом

Иван Ананьев из «Авто.ру» отмечает, что перегрев двигателя становится особенно актуальной проблемой в жаркую погоду из-за снижения эффективности системы охлаждения. В случае возникновения перегрева специалист рекомендует немедленно припарковаться в безопасном месте и заглушить двигатель.

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Он предупредил, что бачок с охлаждающей жидкостью находится под давлением, её температура превышает 100 °С, поэтому не стоит пытаться отвинтить крышку сразу – надо дать двигателю немного остыть.

После того как кипение прекратится, нужно долить недостающий объём, чтобы уровень жидкости был между отметками минимум и максимум. Нельзя продолжать движение с перегретым двигателем – это может обернуться капитальным ремонтом мотора.

Ананьев также предостерегает о возможности взрыва ёмкостей при сильном нагреве автомобиля. Речь о зажигалках, аэрозольных баллонах и пластиковых бутылках с сильногазированными напитками.

От лопнувшей бутылки со сладкой газировкой пострадает только обивка кресел, а вот зажигалка может спровоцировать возгорание. Важно заранее позаботиться о месте парковки, предпочтительно в тени деревьев или под навесом, чтобы избежать перегрева машины.

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Также эксперт советует использовать раскладной светоотражающий экран под лобовым стеклом, что помогает уменьшить температуру в салоне. Он отмечает, что атермальная тонировка задних стёкол может уменьшить степень нагрева в салоне, но важно помнить, что лобовое и передние боковые стёкла тонировать нельзя.

Регулярное поддержание чистоты моторного отсека также необходимо для обеспечения эффективного охлаждения радиаторов и других технических систем автомобиля.

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Источник: RT

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
04.07.2024
Фото:Depositphotos
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