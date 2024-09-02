Какие моторные масла выбирают дилеры премиум-марок в условиях санкций?

Все больше дилерских центров, в том числе премиум-марок, начали использовать для гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей моторные масла, производство которых локализовано в России. С чем это связано и насколько оправдан такой подход?

Что изменилось с уходом западных брендов?

После введения западных санкций авторизованные дилерские центры премиальных марок столкнулись с огромной проблемой – фактически, нечем стало обслуживать дорогие и сложные моторы топового сегмента. На рынке остались только неофициальные поставщики привычных брендов, ввозящие масла по схемам параллельного импорта.

К сожалению, даже добросовестные компании не могли гарантировать, что на одном из этапов «серых» поставок в партию масла не попадет контрафакт. А цена ремонта высокотехнологичного мотора, вышедшего из строя по вине некачественного масла, особенно в сегодняшних условиях, слишком велика. Кроме того, большинство отечественных брендов потеряли доступ к европейским пакетам присадок, базовым маслам и официальным допускам, а значит, больше не могли гарантировать стабильность заявленных характеристик.

Как рынок нашел выход?

О том, как дилеры премиальных марок адаптировались к санкциям, рассказывает Владимир Ларионов, генеральный директор одного из крупнейших дилерских центров марки Porsche – Порше Центр Рублевский:

Владимир Ларионов, генеральный директор Порше Центра Рублевский

— Когда два года назад прекратились официальные поставки привычных моторных масел, а складские запасы таяли буквально на глазах, нам пришлось срочно искать замену. Был нужен бренд, который сохранил бы официальное присутствие на российском рынке, мог гарантировать высочайшие европейские стандарты качества и соответствие спецификациям Porsche. Важным критерием было сохранение прозрачности цепочек поставок, чтобы мы были абсолютно уверены в оригинальности и характеристиках продукта.

Отмечу, что Porsche всегда очень требовательно относился к качеству масла. Мы можем применять продукты, созданные из лучших компонентов с применением европейских пакетов присадок. Важно наличие официальных допусков автопроизводителей и сертификатов API и ACEA. Только так можно гарантировать полное соответствие моторного масла высоким требованиям Porsche.

В России производителей, отвечающих столь строгим требованиям сейчас единицы, к их числу относится бренд Rolf, которого мы выбрали в итоге для обслуживания всего модельного ряда Porsche.

Дело в том, что Rolf, вопреки санкциям, остается на российском рынке официально. А благодаря тому, что головной офис компании находится в Германии и не подпадает под международные ограничения, масла Rolf сохраняют и постоянно подтверждают официальные сертификаты API и ACEA, а также обладают допусками таких автопроизводителей, как Mercedes-Benz, BMW, Jaguar Land Rover, Volvo, Daimler-Trucks, Porsche и других. Важно и то, что моторные масла Rolf производятся с применением лучших европейских компонентов именно в РФ, что обеспечивает бесперебойные поставки в наш дилерский центр и гарантированно защищает нас от подделок и контрафакта.

Как найти масло с международными допусками и сертификатами в РФ?

Несмотря на санкции, в нашей стране все еще можно найти моторные масла, обладающие официальными допусками автопроизводителей и сертификатами международных отраслевых организаций. А значит, даже самый современный мотор будет работать штатно и получит эффективную защиту от износа.

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