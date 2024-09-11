У предприятия мирового уровня в Елабуге заказы расписаны на 5 лет вперед

Полуприцепы Wagnermaier в России: качество – европейское, сборка – российская

Уход многих известных компаний после введения санкций вызвал глобальные изменения на нашем рынке. Однако в сегменте магистральных полуприцепов остался один из немногих вариантов для ценителей настоящего европейского качества – это международная компания Wagnermaier, выпускающая полуприцепы на территории России.

Полуприцепы этой кампании сегодня собирают на заводе в Елабуге (на территории особой экономической зоны «Алабуга»), который был создан в сотрудничестве с европейскими партнерами.

О предприятии

Предприятие, рассчитанное на выпуск 3 тыс. полуприцепов в год, начало работу 31 января 2024 года и уже получило заказ на 9 тыс. единиц техники. За 8-часовую смену здесь удается выпустить 4 полуприцепа.

Завод Wagnermaier – это производство полного цикла. Материалы для него поставляют из Северстали и Магнитогорска, причем для создания рамы используется высокопрочная сталь. Хотя она и дороже, но это положительно сказывается на весе и прочности полуприцепов. Использование высокопрочной стали и запатентованной конструкции позволило обеспечить минимальную на рынке снаряженную массу полуприцепа – 6480 кг. Также особенностью этих полуприцепов является усиленная передняя часть с двойными лонжеронами, что увеличивает их долговечность.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Я считаю, очень правильно, что современные и успешные предприятия стали заявлять о себе. Сейчас на рынке полуприцепов есть определенный дефицит после ухода иностранных компаний. И вот оказывается, что нет смысла окольными путями тащить в Россию такую технику, и у нас в состоянии выпускать продукт премиального качества, и даже чуть привлекательнее по цене. Ведь полуприцепы Wagnermaier уже находятся на территории России и, как минимум, не требуют времени ожидания на параллельный импорт и переплаты за него. А со временем локализация компонентной базы будет только расти.

Что еще хочется отметить – в компании запатентовали свою уникальную конструкцию рамы. Ее строение при сохранении стандартных габаритов позволяет увеличить внутреннюю высоту прицепа до 2,72 метра.

И второй момент – на предприятии не гонятся за дешевизной, а делают упор на качество, ресурс и остаточную стоимость полуприцепов. Чтобы и на вторичный рынок попадала хотя и не новая, но вполне надежная и ремонтопригодная техника.

Особенности производства

Благодаря использованию лазерной резки достигается высокая точность в изготовлении металлических деталей. Кроме того, свойства металла не изменяются под воздействием тепла (в отличие от плазменной) и не нужна дополнительная финишная обработка.

Wagnermaier использует современное оборудование для покраски и грунтовки. Цинкосодержащий грунт наносится вручную, чтобы заполнить все полости сложной рамы. Общая толщина лакокрасочного покрытия превышает 200 микрометров, что обеспечивает высокую защиту от коррозии.

Комплектующие

Основные комплектующие поставляются ведущими мировыми брендами. Оси и подвеску, включая пневматические баллоны, производит компания SAF, компоненты тормозной системы – Wabco. Ткань для тента поставляет фирма Mehler, а шины – КАМА TYRES.

Благодаря качественным автокомпонентам и современным технологиям Wagnermaier выпускает полуприцепы, которые по своим характеристикам и надежности ничем не уступают европейским аналогам.

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