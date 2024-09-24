В столице назовут лучших автодилеров России

В начале октября в Москве пройдет престижная премия «Автодилер года – 2024»

8 октября в Москве будут названы победители премии «Автодилер года – 2024». Эксперты агентства «Автостат» вместе со специалистами «Авито Авто» озвучат дилеров, автобренды и группы компаний, сумевших показать лучшие результаты в области продаж, маркетинга, сервиса и клиентского обслуживания. В этом году «Автодилер года» проводится уже в десятый раз.

Юбилейная церемония награждения будет проходить в формате закрытого мероприятия, а участие в нем предусмотрено только для официальных дилеров легковых автомобилей. В 2024 году у Премии – более 500 участников. Лучших из лучших решено определять в семи номинациях: «Организация продаж новых автомобилей», «Организация продаж автомобилей с пробегом», «Организация сервиса», «Дилерская сеть», «Эффективные закупки», «Клиентоориентированность», «Маркетолог года».

Все участники «Автодилер года – 2024» приглашены и планируют участие в форуме для автобизнеса «CarX – 2024», который будет проходить 9 и 10 октября. Здесь их ждет автомобильная выставка и большая деловая программа, в которую включены традиционные ежегодные «IT-Революция в автобизнесе» и «Конкурс IT-решений для автобизнеса».

Все это, вместе взятое, призвано помочь автобизнесу сориентироваться в ситуации на рынке, познакомиться с новыми полезными инструментами, сверить свои стратегии с трендами, отмеченными экспертами и получить хороший старт для 2025 года. А «Автодилер года» подскажет, на кого лучше ориентироваться в будущем.

У вас есть интересный дилерскому сообществу IT-продукт? Добро пожаловать на «Конкурс IT-решений для автобизнеса»! Хотите принять участие в других мероприятиях большой деловой программы «CarX – 2024»? Загляните на страницу мероприятия и познакомьтесь со спикерами и программой, которая еще будет дополняться.

«CarX – 2024» – это море полезной информации и уникальная бизнес-аудитория. Несколько мест под стенды и новые авто пока в наличии, но опыт прошлогодней встречи подсказывает, что скоро их не будет.