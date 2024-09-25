На какие машины россияне меняют подержанные авто ушедших брендов?

На рынке авто с пробегом растут продажи российских и китайских марок

Самые востребованные у россиян машины с пробегом назвали эксперты банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог». На первом месте – отечественные бренды, которые по итогам восьми месяцев заняли 28% и обогнали исторических лидеров б/у сегмента – «японцев». Топ-3 все еще замыкают немецкие бренды, но спрос на них существенно снизился. При этом наибольший рост продаж показывают машины из КНР.

По итогам 8 месяцев 2024 года в целом продажи подержанных машин в России сократились на 6,3% - примерно до 4,2 млн единиц. Такая динамика связана со смещением спроса на рынок новых авто.

Продажи отечественных подержанных машин с начала года выросли на 2% (до 1,16 млн единиц), а доля достигла 28%. А вот спрос на машины с пробегом из Японии и Германии заметно снизился: за год продажи упали на 13% и 11% соответственно (до 1,08 млн и 556 тыс. единиц). На японские машины пришлось 26% рынка, доля идущих на третьем месте немецких брендов снизилась до 13,4%.

«Укрепление российских брендов на рынке авто с пробегом — это предсказуемый тренд, связанный в том числе с их обширным парком в нашей стране. Снижение показателей перепродаж можно объяснить и заметным ростом среднего срока владения автомобилем. По нашим оценкам, он сейчас составляет 5-6 лет», – прокомментировала исполнительный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.

Теряют популярность британские (-14%, до 31,8 тыс.) и американские (-13%, до 280 тыс.) авто с пробегом, но их доли примерно прежние – 0,8% и 6,7% рынка. Стабильна и доля «корейцев» – 13,2%. Кстати, в этой категории фиксируется минимальное снижение перепродаж среди других «недружественных» брендов (-6%, до 548,2 тыс. ед.).

В разбивке по брендам среди подержанных машин лидирует Lada. С января по август было перепродано 1,02 млн вазовских машин против 1 млн годом ранее. Среди «японцев» лидирует Toyota, продажи у которой сократились с 495,4 тыс. до 421,7 тыс. авто. Среди «немцев» – Volkswagen, показавший спад перепродаж к прошлому году с 196 тыс. до 180,4 тыс. авто. Корейкие лидеры Kia и Hyundai упали по продажам до 250,5 тыс. и 205,6 тыс. машин соответственно против 260,8 тыс. и 223,6 тыс. машин.

И пока эти наиболее емкие категории вторичного рынка падают, есть еще одна точка роста, кроме продукции АВТОВАЗа – это... подержанные китайские машины! С января по август 2024 года продажи б/у-«китайцев» увеличились более чем в 1,5 раза, до 140,5 тыс. единиц.

«На рынке новых машин марки из КНР уже занимают более 50%, а вот доля поддержанных «китайцев» все еще минимальна - на уровне 3%. В б/у сегменте они еще несколько лет будут «вызревать», но небыстро: господдержка и субсидированные программы производителей будут стимулировать российских водителей покупать именно новые авто из КНР», — добавил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.