Самый знаменитый автомобиль из компьютерной игры воссоздали в реальности

В преддверии 20-летия одной из самых известных аркад NFS Most Wanted компания BMW решила отпраздновать это событие уникальным образом, воссоздав культовый M3 GTR (E46).

Первый Need for Speed вышел на свет 30 лет назад, и с тех пор серия игр претерпела множество изменений. Однако именно NFS Most Wanted, выпущенная в 2005 году, оставила неизгладимый след в сердцах игроков. Главным героем игры стал BMW M3 GTR, который был вдохновлён реальным гоночным автомобилем, на котором Йорг Мюллер одержал победу в чемпионате ALMS в 2001 году.

В 2023 году BMW, по просьбе Electronic Arts, решила воссоздать M3 GTR в его оригинальном кузове E46. Основой для нового автомобиля послужил настоящий гоночный болид 2001 года, что делает этот проект особенно значимым. Внешний вид автомобиля был дополнен характерной ливреей, которая мгновенно вызывает ностальгию у фанатов игры.

BMW M3 GTR – это не просто красивый автомобиль. Под капотом у него мощный атмосферный 4,0-литровый V8, который способен развивать скорость до 295 км/ч. Автомобиль оснащён 6-ступенчатой механической коробкой передач, что добавляет драйва и вовлечённости в управление. Боковой выхлоп и гигантское антикрыло подчеркивают агрессивный и спортивный характер автомобиля, делая его настоящим произведением искусства.

В начале 2000-х годов BMW выпустила всего десять экземпляров M3 GTR Strassenversion, которые стали настоящими раритетами. Цена на такие автомобили достигала 250 тысяч евро.

Пользователи смогут увидеть этот уникальный автомобиль на фестивале BMW Welt в Мюнхене, который продлится до 6 января. Есть также вероятность, что в 2025 году автомобиль будет представлен на автошоу в британском Гудвуде, однако этот факт пока не подтверждён.

