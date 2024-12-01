#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...
Мы стали больше путешествовать: только 5% автомобилистов не выезжают за пределы своего города
17 декабря
Мы стали больше путешествовать: только 5% автомобилистов не выезжают за пределы своего города
CarMoney: россияне определились, куда они...

Самый знаменитый автомобиль из компьютерной игры воссоздали в реальности

BMW выпустила особую версию M3 GTR в честь 20-летия NFS Most Wanted

В преддверии 20-летия одной из самых известных аркад NFS Most Wanted компания BMW решила отпраздновать это событие уникальным образом, воссоздав культовый M3 GTR (E46).

BMW M3 GTR
BMW M3 GTR
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Первый Need for Speed вышел на свет 30 лет назад, и с тех пор серия игр претерпела множество изменений. Однако именно NFS Most Wanted, выпущенная в 2005 году, оставила неизгладимый след в сердцах игроков. Главным героем игры стал BMW M3 GTR, который был вдохновлён реальным гоночным автомобилем, на котором Йорг Мюллер одержал победу в чемпионате ALMS в 2001 году.

Рекомендуем
Лопнувший шатун, подергивания, коррозия и другие неисправности Geely Coolray

В 2023 году BMW, по просьбе Electronic Arts, решила воссоздать M3 GTR в его оригинальном кузове E46. Основой для нового автомобиля послужил настоящий гоночный болид 2001 года, что делает этот проект особенно значимым. Внешний вид автомобиля был дополнен характерной ливреей, которая мгновенно вызывает ностальгию у фанатов игры.

BMW M3 GTR – это не просто красивый автомобиль. Под капотом у него мощный атмосферный 4,0-литровый V8, который способен развивать скорость до 295 км/ч. Автомобиль оснащён 6-ступенчатой механической коробкой передач, что добавляет драйва и вовлечённости в управление. Боковой выхлоп и гигантское антикрыло подчеркивают агрессивный и спортивный характер автомобиля, делая его настоящим произведением искусства.

В начале 2000-х годов BMW выпустила всего десять экземпляров M3 GTR Strassenversion, которые стали настоящими раритетами. Цена на такие автомобили достигала 250 тысяч евро.

BMW M3 GTR
BMW M3 GTR

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Пользователи смогут увидеть этот уникальный автомобиль на фестивале BMW Welt в Мюнхене, который продлится до 6 января. Есть также вероятность, что в 2025 году автомобиль будет представлен на автошоу в британском Гудвуде, однако этот факт пока не подтверждён.

BMW M3 GTR
BMW M3 GTR
BMW M3 GTR
BMW M3 GTR
BMW M3 GTR
Интерьер BMW M3 GTR
Интерьер BMW M3 GTR
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: BMW Blog

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:BMW Blog
Количество просмотров 1639
01.12.2024 
Фото:BMW Blog
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BMW 3-й серии

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв