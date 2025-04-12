В РФ выставили на продажу Toyota Camry 2017 года в состоянии как с завода
В Дербенте на продажу выставили седан Toyota Camry 2017 года за 5,5 млн рублей
В Дербенте продают седан Toyota Camry (XV50) 2017 г. в. с пробегом 16 тысяч километров за 5,5 млн рублей.
Уточняется, что машина в идеальном состоянии, покупалась и обслуживалась официально. Дефектов не имеется, сохранены заводские пленки, в салоне запах нового автомобиля.
Седан представлен в комплектации Exclusive с мотором 2.5 литра и мощностью 181 л.с., АКП.
Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.
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Источник: Российская газета
Фото:Авито
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12.04.2025
Фото:Авито
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Отзывы о Toyota Camry (7)
— Хороший автомобиль, советую брать.
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
-8