В РФ выставили на продажу Toyota Camry 2017 года в состоянии как с завода

В Дербенте на продажу выставили седан Toyota Camry 2017 года за 5,5 млн рублей

В Дербенте продают седан Toyota Camry (XV50) 2017 г. в. с пробегом 16 тысяч километров за 5,5 млн рублей.

Уточняется, что машина в идеальном состоянии, покупалась и обслуживалась официально. Дефектов не имеется, сохранены заводские пленки, в салоне запах нового автомобиля.

Седан представлен в комплектации Exclusive с мотором 2.5 литра и мощностью 181 л.с., АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.



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Источник: Российская газета