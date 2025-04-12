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В РФ выставили на продажу Toyota Camry 2017 года в состоянии как с завода

В Дербенте на продажу выставили седан Toyota Camry 2017 года за 5,5 млн рублей

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В Дербенте продают седан Toyota Camry (XV50) 2017 г. в. с пробегом 16 тысяч километров за 5,5 млн рублей.

Уточняется, что машина в идеальном состоянии, покупалась и обслуживалась официально. Дефектов не имеется, сохранены заводские пленки, в салоне запах нового автомобиля.


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Седан представлен в комплектации Exclusive с мотором 2.5 литра и мощностью 181 л.с., АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Авито
Количество просмотров 2
12.04.2025 
Фото:Авито
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
-8