Стало известно, как Li Auto будет бороться с серым импортом в России

Sinomach Auto рассматривает вопрос блокировки экранов на «параллельных» Li Auto

Как ранее сообщал «За рулем», марка Li Auto / Lixang пришла в Россию официально – дистрибьютором стала компания Sinomach Auto, заработал официальный сайт бренда, представлена модельная линейка в РФ, формируется сеть дилеров, первым из которых стал «Авилон». 21 мая состоялась первая дилерская конференция Li Auto, на которой представители бренда огласили весьма амбициозные планы.

На данный момент подписано около 30 дилерских контрактов, а в ближайшие месяцы дилерскую сеть планируется расширить до 60 центров по всей России. Силами этих центров до конца года планируется продать 12 тысяч машин марки Li, к декабрю доведя ежемесячный объем продаж до 3 тысяч единиц! Напомним, что цены на эти автомобили довольно внушительны: у официальных дилеров они стоят от 5,69 до 8,59 млн рублей. Благодаря чему компания хочет добиться столь высоких продаж?

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Помимо привлечения клиентов официальной гарантией, запчастями и прочими позитивными составляющими официальных продаж, импортер (Sinomach Auto) предполагает бороться с серым импортом двумя методами. Во-первых, предполагается с 1 июня закрыть для серых поставок один из крупнейших промежуточных складов – в Хоргосе (СЭЗ, Казахстан). Второй крупный склад поставки – в Белоруссии – находится под контролем импортера.

Во-вторых, рассматривается вопрос дистанционной блокировки экранов в автомобилях, не предусмотренных для продажи на территории России – по аналогии с тем, как это делают с машинами марки Rox. Насколько эти меры помогут закрыть альтернативные каналы поставок единичных автомобилей физлицами? Здесь можно дискутировать. Но посмотреть на опыт будет интересно.

Напомним, о грядущем перекрытии каналов параллельного импорта в компании Sinomach Auto заявили еще 15 мая, отметим, что это поможет обеспечить более высокий уровень сервиса и поддержки клиентов. Некоторые эксперты говорят о том, что единственным действенным способом прекращения серых поставок автомобилей Li Auto является снижение цен на машины со стороны официального дистрибьютора.

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Источник: Максим Кадаков