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Этот знакомый надежный «японец» гораздо дешевле китайских аналогов

В РФ в продаже появились кроссоверы Honda CR-V по цене от 2,7 млн рублей

В Россию продолжают поставлять компактные кроссоверы Honda CR-V по параллельным каналам. Эти автомобили ранее считались одними из самых надежных в своем классе.

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Цены на эту модель сейчас начинаются от 2,7 млн рублей, что стало возможным благодаря снижению курса юаня и доллара к рублю. Месяцем ранее цена стартовала от 2,9 млн рублей.

Китайские одноклассники модели дороже: цена Changan CS75 Plus стартует от 3,34 млн рублей, Jaecoo J7 2025 года – от 3,01 млн рублей.

Honda CR-V
Honda CR-V

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Новый CR-V VI поколения доступен с 1,5-литровым турбомотором на 193 л.с. с вариатором и передним приводом. На 200 тыс. рублей дороже гибридная модификация с 2,0-литровым мотором (145 л.с.) и электродвигателем (184 л.с.).

Интерьер Honda CR-V
Интерьер Honda CR-V

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Для заказа кроссовер доступен в Владивостоке, Новосибирске, Омске, Ижевске, Пензе, Тюмени, Хабаровске, Москве, Иркутске, Улан-Удэ и Екатеринбурге. Из наличия автомобиль продают в ряде российских городов. Например, в Набережных Челнах его цена начинается от 3,88 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России СТО получат доступ к технической документации автопроизводителей.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 10435
06.06.2025 
Фото:Honda
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Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
я не нашел
Недостатки:
сплошное г за такие деньги!
Комментарий:
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.
-35