Новейший американский внедорожник выходит на рынок Узбекистана

UzAuto Motors объявил о старте продаж в Узбекистане Chevrolet Tahoe 2025 года

В сентябре на рынке Узбекистана официально появится новая модель – это полноразмерный американский внедорожник Chevrolet Tahoe в исполнении 2025 года.

Продажи будут вестись через дилерскую сеть автогиганта UzAuto Motors, который имеет собственное производство многих моделей Chevrolet на территории республики. Chevrolet Tahoe – это крупная машина с длиной кузова 5382 мм и колесной базой 3071 мм, имеющая полный привод и адаптивную пневматическую подвеску. Под капотом – V8 6.2, развивающий 420 л.с. и в паре с 10-ступенчатой АКП обеспечивающий громаде разгон до «сотни» за 8 секунд.

Как отмечает Автопоток, в бывшей советской республике предложат «настоящий» Tahoe американского производства, а не удешевленную версию для китайского рынка. Цена Chevrolet Tahoe в Узбекистане уже известна: 1,46 млрд сум, то есть около 9,5 млн рублей за версию High Country. В нее входят:

  • диски 24"
  • анимационная оптика
  • панорамная крыша
  • выдвигающиеся подножки
  • бесконтактное открывание багажника
  • отделка салона деревом
  • кожаные кресла с подогревом
  • вентиляция передних кресел
  • электрорегулировка водительского кресла в 8 направлениях
  • цифровые приборы 11"
  • проекция на лобовое стекло
  • мультимедиа с экраном 17,7"
  • аудиосистема 10 динамиков
  • беспроводная зарядка
  • USB-зарядки (Type-C и Type-A)

Кроме того, у пассажиров второго ряда – собственный «климат» и развлекательная система с двумя экранами 12,6". За безопасность отвечают система предупреждения о лобовом столкновении с функцией экстренного торможения, система удержания автомобиля в полосе, адаптивный круиз-контроль и камера кругового обзора высокого разрешения, а также системы помощи при движении задним ходом и движении на спуске. Отличительная деталь экстерьера – эмблемы High Country, что является максимальной версией Tahoe.

Источник:  UzAuto Motors
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7
27.08.2025 
