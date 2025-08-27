Новейший американский внедорожник выходит на рынок Узбекистана
В сентябре на рынке Узбекистана официально появится новая модель – это полноразмерный американский внедорожник Chevrolet Tahoe в исполнении 2025 года.
Продажи будут вестись через дилерскую сеть автогиганта UzAuto Motors, который имеет собственное производство многих моделей Chevrolet на территории республики. Chevrolet Tahoe – это крупная машина с длиной кузова 5382 мм и колесной базой 3071 мм, имеющая полный привод и адаптивную пневматическую подвеску. Под капотом – V8 6.2, развивающий 420 л.с. и в паре с 10-ступенчатой АКП обеспечивающий громаде разгон до «сотни» за 8 секунд.
Как отмечает Автопоток, в бывшей советской республике предложат «настоящий» Tahoe американского производства, а не удешевленную версию для китайского рынка. Цена Chevrolet Tahoe в Узбекистане уже известна: 1,46 млрд сум, то есть около 9,5 млн рублей за версию High Country. В нее входят:
- диски 24"
- анимационная оптика
- панорамная крыша
- выдвигающиеся подножки
- бесконтактное открывание багажника
- отделка салона деревом
- кожаные кресла с подогревом
- вентиляция передних кресел
- электрорегулировка водительского кресла в 8 направлениях
- цифровые приборы 11"
- проекция на лобовое стекло
- мультимедиа с экраном 17,7"
- аудиосистема 10 динамиков
- беспроводная зарядка
- USB-зарядки (Type-C и Type-A)
Кроме того, у пассажиров второго ряда – собственный «климат» и развлекательная система с двумя экранами 12,6". За безопасность отвечают система предупреждения о лобовом столкновении с функцией экстренного торможения, система удержания автомобиля в полосе, адаптивный круиз-контроль и камера кругового обзора высокого разрешения, а также системы помощи при движении задним ходом и движении на спуске. Отличительная деталь экстерьера – эмблемы High Country, что является максимальной версией Tahoe.
