Российские дилеры начали примерять человекоподобных роботов

У дилера Exeed в подмосковных Химках появился робот-консультант AiMOGA Mornine

Дилерский центр «АвтоСпецЦентр Химки» в Московской области начал эксперимент по внедрению в работу человекоподобных роботов, сообщает источник.

По данным источника, в указанном автосалоне начала работать версия известного робота AiMOGA Mornine – официального андроида бренда Exeed. Уточняется, что это модернизированный вариант исходной модели (в частности, видны изменения в области рук от локтя и ниже), а в российской интерпритации робот носит название София. Кадров реального взаимодействия робота-менеджера с клиентами пока нет, пишет издание.

Как ранее сообщал «За рулем», бренд Exeed действительно планировал внедрять роботов AiMOGA Mornine в работу дилерских шоу-румов.

Во время одного из первых тестов в дилерском центре один из таких роботов смог самостоятельно открыть дверь автомобиля – то есть выполнить действие, на данном этапе развития робототехники считающееся довольно сложным. Вообще, AiMOGA Mornine могут встречать посетителей, консультировать по автомобилям, организовывать тест-драйвы, реагировать на просьбы клиентов – в частности, подавать напитки. Ждем реальных видео с места событий!