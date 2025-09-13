#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...

Российские дилеры начали примерять человекоподобных роботов

У дилера Exeed в подмосковных Химках появился робот-консультант AiMOGA Mornine

Дилерский центр «АвтоСпецЦентр Химки» в Московской области начал эксперимент по внедрению в работу человекоподобных роботов, сообщает источник.

Рекомендуем
Новый тип автомоек: они быстрые! Но есть тонкости

По данным источника, в указанном автосалоне начала работать версия известного робота AiMOGA Mornine – официального андроида бренда Exeed. Уточняется, что это модернизированный вариант исходной модели (в частности, видны изменения в области рук от локтя и ниже), а в российской интерпритации робот носит название София. Кадров реального взаимодействия робота-менеджера с клиентами пока нет, пишет издание.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Как ранее сообщал «За рулем», бренд Exeed действительно планировал внедрять роботов AiMOGA Mornine в работу дилерских шоу-румов.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Во время одного из первых тестов в дилерском центре один из таких роботов смог самостоятельно открыть дверь автомобиля – то есть выполнить действие, на данном этапе развития робототехники считающееся довольно сложным. Вообще, AiMOGA Mornine могут встречать посетителей, консультировать по автомобилям, организовывать тест-драйвы, реагировать на просьбы клиентов – в частности, подавать напитки. Ждем реальных видео с места событий!

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 177
13.09.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0