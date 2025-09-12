Новая реальность
Ларгусу заменили импортные детали кузова — есть подробности

Компания «Полад» начала производство 24 деталей для кузова Lada Largus

В Тольятти началось производство 24 наименований штампованных деталей для модели Lada Largus.

Ранее эти комплектующими были импортными, но теперь их производит тольяттинская компания «Полад», сообщает источник со ссылкой на Фонд развития промышленности (ФРП). В список импортозамещенных наименований вошли, в частности, балки бампера, кронштейны сидений и усилители дверей. Сообщается, что все детали делаются из сырья крупнейших металлургических комбинатов России – ММК и НЛМК.

Новое производство потребовало инвестиций в размере 300 млн рублей, из которых 215 млн предоставил ФРП по программе «Автокомпоненты».

Благодаря этим средствам на «Поладе» появилась новая линия штамповки, которая полностью закроет потребности АВТОВАЗа и позволит заменить детали, которые прежде доставлялись из-за рубежа, отмечает источник. Также сообщается, что для повышения производительности и качестве «Полад» закупил новое прессовое оборудование и комплекс из восьми роботов-манипуляторов. А еще один заем ФРП в размере 136,3 млн рублей позволит компании выпускать использующиеся в автопроме мастики и клеевые композиции.

Источник:  Коммерсант
Иннокентий Кишкурно
12.09.2025 
+32