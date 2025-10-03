Узнаёте новинку за 840 тысяч? В продаже есть еще дешевле!

Отечественный ситикар Eonyx M2 выставили на продажу с пробегом в 66 км

Один из экземпляров нового электрокара российской сборки обнаружили в продаже – это машина с пробегом в 66 км, готовая сменить владельца.

Источник, обративший внимание на объявление о продаже, отмечает: надписи на кузове авто говорят о том, что данный экземпляр Eonyx M2 выступал призом на спортивном фестивале «Кубок Балтики» и 8 мая 2025 года был вручен победителю суперфинала соревнований по пляжной борьбе Григорию Смирнову. Судя по малому пробегу, машиной спортсмен почти не пользовался.

В объявлении сообщается, что электрокар в отличном состоянии, а в комплектации присутствуют система курсовой устойчивости, два парктроника и камера заднего вида. Цена машины составляет 750 тысяч рублей.

Напомним, объявленная совсем недавно официальная цена нового Eonyx M2 – 840 тысяч рублей. По классификации Eonyx M2 не автомобиль, а тяжелый квадрицикл (L7); длина кузова составляет 2860 мм, колесная база – 1800 мм. Мощность мотора – 7,5 кВт (10 л.с.), заряда батареи хватает на 100 км пробега.

Сборку этих машинок разработки китайского концерна Zhejiang Today Sunshine New Energy, ведет калининградский «Автодор».