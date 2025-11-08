#
Брат за брата: смотрите, это Subaru для новой Джимханы!

В новой серии Джимханы Трэвис Пастрана сядет за руль Subaru Brataroo 9500 Turbo

Шоу Gymkhana вернется с новым автомобилем и пилотом – Трэвис Пастрана будет пилотировать новейший Subaru Brataroo 9500 Turbo.

С момента последней Джимханы, которая именовалась Electrikhana TWO и стала посмертной для трагически ушедшего в январе 2023 года Кена Блока, минуло уже два года. Но жизнь продолжается, и за руль садится друг и коллега Блока, знаменитый американский гонщик-экстремал Трэвис Пастрана, специально для которого подготовили очень злой спортпрототип Subaru Brataroo 9500 Turbo.

Вообще Пастрана и Субару появятся в Джимхане не в первый раз: еще до публикации «электрического» шоу с Блоком, ультимативный Subaru Wagon под управлением Пастраны рассекал по Флориде. А для новой серии подготовили Subaru Brataroo 9500 Turbo, построенный «по мотивам» Subaru Brat 1978 года.

Это уже третья Субару, созданная специально для Джимханы. Под капотом – ирреальный 2-литровый движок на 670 л.с. и 922 Нм., подготовленный компанией Vermont SportsCar. Отсечка – на 9500 об/мин, это самый оборотистый мотор в истории Gymkhana. Ну, и как положено: секвентальная коробка, полный привод, блокировки и – уже ставшие фирменной черточкой машин Пастраны «жабры» активной аэродинамики. Gymkhana-12 выйдет в начале декабря 2025 года – очень ждем!

Иннокентий Кишкурно
08.11.2025 
