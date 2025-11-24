#
>
Обычная Нива-трехдверка? А вот и нет!

На продажу выставили редкую Ниву с распашными дверями

В Свердловской области на продажу выставили Ниву с необычной вариацией кузова.

За автомобиль 2003 года выпуска с пробегом около 19 тысяч км продавец из города Каменск-Уральский просит 600 тысяч рублей. По технической части эта машина осталась совершенно стандартной Нивой, а вот кузов подвергся серьезным изменениям. В объявлении машина значится как Лада 4х4 Бронто, но по факту кузовные отличия сводятся не только к раздвинутой базе и удлиненным дверям, как на мелкосерийных бронтовских машинах Фора и ее бронированном варианте Форс.

Внимание на правый борт: средней стойки кузова на привычном месте тут нет, а в задней части появилась небольшая полудверца.

Причем это не самоделка: источник указывает, что мелкосерийный выпуск таких машин в начале 2000-х вело КБ Парфенова. Назначение машины – легкий инкассаторский броневик, а назывался он Лаура-1932. По всей видимости, распашные двери в духе Атома нужны были для ускорения процессов высадки и посадки в автомобиль. Источник указывает, что продающийся экземпляр уже разбронирован...

Источник:  Автопоток
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
24.11.2025 
