Дешевле ₽2 млн: просторный кроссовер с хорошим оснащением привезли в Россию
Chevrolet Tracker стал одним из кроссоверов, подходящих под льготный утильсбор в некоторых комплектациях. На данный момент его стоимость на классифайдах начинается от 1 650 000 рублей, и он доступен как с 116-сильным, так и с 165-сильным двигателем.
В продаже сейчас два автомобиля: первый в Владивостоке, предлагаемый за 1 650 000 рублей под заказ, и второй – из наличия в Москве, чья цена с учетом уплаченного утильсбора составляет 2 150 000 рублей.
В первом случае речь идет о кроссовере с 1,0-литровым 116-сильным двигателем, работающим в сочетании с шестиступенчатым автоматом. Он обозначен как 325T и имеет в своей комплектации люк, климат-контроль, кнопку запуска двигателя, частично мультифункциональный руль, мультимедийную систему с сенсорным экраном и литые диски.
В Москве предлагается кроссовер 335T, который оснащен 1,3-литровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 165 л.с. и бесступенчатым вариатором. В его комплектации есть панорамная крыша с люком, отделка эко-кожей, кожаный мульти-руль, центральные подлокотники как спереди, так и сзади, а также датчики света и дождя, складываемые зеркала и черные 18-дюймовые литые диски.
Оба кроссовера относятся к четвертому поколению модели и основаны на модульной платформе Global Emerging Markets (GEM), разработанной компанией General Motors совместно с китайским концерном SAIC.
Ранее «За рулем» сообщал, когда и на сколько подорожают автомобили из-за нового утильсбора.
