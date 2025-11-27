#
Дешевле ₽2 млн: просторный кроссовер с хорошим оснащением привезли в Россию

В РФ в продажу вышли новые кроссоверы Chevrolet Tracker по цене от 1,65 млн рублей

Chevrolet Tracker стал одним из кроссоверов, подходящих под льготный утильсбор в некоторых комплектациях. На данный момент его стоимость на классифайдах начинается от 1 650 000 рублей, и он доступен как с 116-сильным, так и с 165-сильным двигателем.

В продаже сейчас два автомобиля: первый в Владивостоке, предлагаемый за 1 650 000 рублей под заказ, и второй – из наличия в Москве, чья цена с учетом уплаченного утильсбора составляет 2 150 000 рублей.

В первом случае речь идет о кроссовере с 1,0-литровым 116-сильным двигателем, работающим в сочетании с шестиступенчатым автоматом. Он обозначен как 325T и имеет в своей комплектации люк, климат-контроль, кнопку запуска двигателя, частично мультифункциональный руль, мультимедийную систему с сенсорным экраном и литые диски.

Chevrolet Tracker
Chevrolet Tracker

В Москве предлагается кроссовер 335T, который оснащен 1,3-литровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 165 л.с. и бесступенчатым вариатором. В его комплектации есть панорамная крыша с люком, отделка эко-кожей, кожаный мульти-руль, центральные подлокотники как спереди, так и сзади, а также датчики света и дождя, складываемые зеркала и черные 18-дюймовые литые диски.

Интерьер Chevrolet Tracker
Интерьер Chevrolet Tracker

Оба кроссовера относятся к четвертому поколению модели и основаны на модульной платформе Global Emerging Markets (GEM), разработанной компанией General Motors совместно с китайским концерном SAIC.

Ранее «За рулем» сообщал, когда и на сколько подорожают автомобили из-за нового утильсбора.

