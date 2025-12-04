Знакомый бренд, 113 л. с.: эту машину снова можно купить в РФ по доступной цене

В РФ в продажу вышел лифтбек Skoda Octavia A7 по цене от 2,5 млн рублей

В России вновь появился в продаже лифтбек Skoda Octavia A7 образца 2013 года, который ранее производился на совместном предприятии SAIC-Skoda в Китае.

Skoda Octavia A7

Новый автомобиль без пробега предлагается мультибрендовым автосалоном в Москве по цене 2 500 000 рублей.

В данной комплектации Comfort имеется многофункциональная мультимедиасистема с большим сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, салон обшит экокожей, кожаный мультифункциональный руль с подогревом, кондиционер, обогрев зеркал, передние и задние парктроники, камера заднего вида, бортовой компьютер, светодиодные фары с дневными ходовыми огнями и 16-дюймовые литые диски.

Интерьер Skoda Octavia A7

Под капотом данной Октавии расположен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 113 л. с., который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом. Привод у автомобиля передний.

