#
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Знакомый бренд, 113 л. с.: эту машину снова можно купить в РФ по доступной цене

В РФ в продажу вышел лифтбек Skoda Octavia A7 по цене от 2,5 млн рублей

В России вновь появился в продаже лифтбек Skoda Octavia A7 образца 2013 года, который ранее производился на совместном предприятии SAIC-Skoda в Китае.

Skoda Octavia A7
Новый автомобиль без пробега предлагается мультибрендовым автосалоном в Москве по цене 2 500 000 рублей.

В данной комплектации Comfort имеется многофункциональная мультимедиасистема с большим сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, салон обшит экокожей, кожаный мультифункциональный руль с подогревом, кондиционер, обогрев зеркал, передние и задние парктроники, камера заднего вида, бортовой компьютер, светодиодные фары с дневными ходовыми огнями и 16-дюймовые литые диски.

Интерьер Skoda Octavia A7
Под капотом данной Октавии расположен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 113 л. с., который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом. Привод у автомобиля передний.

Ранее «За рулем» перечислил самые проблемные модели марки Kia.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
04.12.2025 
Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+13