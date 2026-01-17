Смотрите, это юбилейный Wrangler! Самое забавное — в салоне
В 2026 году Jeep отмечает 85-летие собственно бренда, а также первой модели, известной сегодня как Wrangler, выпуском особой серии.
Юбилейные версии внедорожника Wrangler и соплатформенного пикапа Gladiator будут производиться в рамках ограниченной серии «85th Anniversary Edition», количество экземпляров пока не раскрывается. Самое забавное отличие от обычных Джипов – это сиденья с клетчатыми вставками в стиле ретро, нечто подобное было у Volkswagen Golf GTI. Этот же паттерн используется в оформлении некоторых элементов приборной панели.
Есть и другие мелкие акценты: эмблема «85» на ручке переключения передач и соответствующая табличка на задней распашной двери. Крупных отличительных элементов немного, и выглядят они неброско: крылья в цвет кузова, шильдики «Blue Agave» (отличительный знак серии), бронзовые буксировочные крюки, колесные диски 17" серого цвета.
Можно выбрать крышу черную или в цвет кузова, а в комплектацию входят стереосистема Alpine, подогрев сидений и руля, дистанционный запуск двигателя и широкий набор систем безопасности.
В Штатах юбилейный Wrangler «в клеточку» стоит от 48 295 долларов (около 3,8 млн рублей) – это всего на 710 долларов больше, чем за сравнимый по оснащению обычный Wrangler в комплектации S с аудиосистемой Alpine и пакетом Convenience. Стоимость юбилейного пикапа Gladiator начинается от 47 815 долларов, что на 1005 долларов больше, чем у базовой модели с аналогичным оснащением.
