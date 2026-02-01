Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

В Калуге загорелся бывший завод Volkswagen: последствия

На территории бывшего завода Volkswagen в Калуге вспыхнул пожар. В результате инцидента пострадали три человека, а сотрудники завода были эвакуированы силами предприятия, сообщило РИА Новости. Производство автомобилей Tenet на территории бывшего завода Volkswagen в Калуге продолжает работать без перебоев, несмотря на пожар, который случился 28 января 2026 года, рассказал Андрей Карагин – генеральный директор компании «АГР Холдинг», которая сейчас владеет этим предприятием.

Эксперты: как новый утильсбор повлиял на параллельный импорт машин

В преддверии форума автобизнеса «ForAuto – 2026» эксперты поделились своим мнением о том, как новые нормы расчета утилизационного сбора меняют структуру поставок автомобилей по параллельному импорту. Поставщики уже начали сворачивать продажи массовых моделей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил.

Lada Aura 2026 выходит на рынок. Цена и комплектации

АВТОВАЗ объявил о старте отгрузок обновленного флагманского седана Lada Aura 2026 модельного года. Вслед за Вестой модель перешла на новую электронную архитектуру, которая привнесла в салон технологии, ранее недоступные в этом сегменте. Главным новшеством стал компактный ключ-карта, оснащенный системой бесключевого доступа и функцией дистанционного запуска двигателя.

Снег и холод становятся причиной неожиданных штрафов для водителей

Зимняя дорога таит не только опасности, но и «подводные камни» в виде штрафов за нарушения, которые водитель может совершить невольно.

Tenet рассказал о ряде новинок в 2026 году: подробности

Компания Tenet раскрыла планы на 2026 год, объявив о запуске нескольких новинок на российском рынке, сообщили представители компании на пресс-конференции бренда. Среди них обновленные версии моделей T4, T7 и T8. В дополнение к этому, в следующем году на свет появится новый кроссовер из D-сегмента, а также флагманский внедорожник T9.

