#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

В Калуге загорелся бывший завод Volkswagen: последствия

На территории бывшего завода Volkswagen в Калуге вспыхнул пожар. В результате инцидента пострадали три человека, а сотрудники завода были эвакуированы силами предприятия, сообщило РИА Новости. Производство автомобилей Tenet на территории бывшего завода Volkswagen в Калуге продолжает работать без перебоев, несмотря на пожар, который случился 28 января 2026 года, рассказал Андрей Карагин – генеральный директор компании «АГР Холдинг», которая сейчас владеет этим предприятием.

Эксперты: как новый утильсбор повлиял на параллельный импорт машин

Рекомендуем
Как освободить примерзшие колодки?

В преддверии форума автобизнеса «ForAuto – 2026» эксперты поделились своим мнением о том, как новые нормы расчета утилизационного сбора меняют структуру поставок автомобилей по параллельному импорту. Поставщики уже начали сворачивать продажи массовых моделей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил.

Lada Aura 2026 выходит на рынок. Цена и комплектации

АВТОВАЗ объявил о старте отгрузок обновленного флагманского седана Lada Aura 2026 модельного года. Вслед за Вестой модель перешла на новую электронную архитектуру, которая привнесла в салон технологии, ранее недоступные в этом сегменте. Главным новшеством стал компактный ключ-карта, оснащенный системой бесключевого доступа и функцией дистанционного запуска двигателя.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Снег и холод становятся причиной неожиданных штрафов для водителей

Зимняя дорога таит не только опасности, но и «подводные камни» в виде штрафов за нарушения, которые водитель может совершить невольно.

Tenet рассказал о ряде новинок в 2026 году: подробности

Компания Tenet раскрыла планы на 2026 год, объявив о запуске нескольких новинок на российском рынке, сообщили представители компании на пресс-конференции бренда. Среди них обновленные версии моделей T4, T7 и T8. В дополнение к этому, в следующем году на свет появится новый кроссовер из D-сегмента, а также флагманский внедорожник T9.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 542
01.02.2026 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0