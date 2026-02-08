Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

На эти автомобили дают самые большие скидки в России

Хотя глобальные скидки на новые машины в России сильно сжались, некоторые производители всё ещё держат специальные предложения. Вот на что можно рассчитывать прямо сейчас, если планируете покупку.

За последний год импорт авто резко изменился: что везут в Россию

Импорт подержанных автомобилей в Россию за последний год резко изменил свой облик. По сути, рынок сместился в сторону более доступных и менее мощных моделей, что четко видно по свежей статистике.

Конфискация «бла тных» автомобильных номеров в России: что об этом известно

Номера серии АМР сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) не изымают ни на дорогах, ни в регистрационных подразделениях, если они выданы законно, сообщил источник в ГАИ.

В России готовят серьезную реформу ОСАГО: чего ждать автомобилистам?

В ближайшее время система ОСАГО может серьезно измениться. Центробанк и представители страхового рынка провели рабочую встречу, где одним из главных вопросов стала судьба так называемого натурального возмещения.

Новая мощная Веста — когда ждать у дилеров?

В апреле 2026 года дилеры бренда Lada начнут получать товарные автомобили Vesta Sport, сообщает источник RCI News со ссылкой на собственные инсайдерские данные. Уточняется, что под капотом заряженной версии будет форсированный атмосферник 1.8 Evo, развивающий 145 л. с. и 184 Нм и агрегатированный с 6-ступенчатой МКП.

