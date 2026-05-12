Названы самые популярные подержанные автомобили в апреле

«Дром»: в апреле продажи машин с пробегом выросли на 12%

Спрос на автомобили с пробегом в апреле увеличился, сообщили эксперты сайта «Дром». За месяц продажи выросли на 12% по сравнению с мартом текущего года. Активность покупателей выросла во всех регионах без исключения. Особенно впечатляет динамика в Центральном федеральном округе, где реализация прибавила сразу 29%. В Приволжье тоже неплохо – плюс 23%.

На Урале рост скромнее, но всё равно заметный – 9%, а в Сибири – 8%. Южане увеличили покупки на 7%, меньше всего прибавил Дальний Восток – всего 5%. В целом картина по стране получилась пёстрой, но определённо позитивной.

Если копать глубже и смотреть на конкретные модели, то взлетели в цене и спросе Kia Sportage, Hyundai Creta, Audi A6, Skoda Octavia, Renault Duster, Volkswagen Golf и Chevrolet Lacetti. У каждой из этих моделей прирост продаж в апреле составил от 23 до 25 процентов. Почти 70% сделок пришлось на бюджетные авто стоимостью до миллиона рублей, а вот доля машин в сегменте от 1 до 1,5 млн подросла на 1 п.п. – до 17%.

Лидеры по брендам

Среди всех марок корейцы показали лучшую динамику – плюс 18%. Hyundai Solaris и Kia Rio как были лидерами, так и остались, никуда не делись. Примечательно, что Kia Sportage (+25%) поднялась на третью строчку рейтинга, вытеснив Hyundai Accent на пятое место.

Европейские и американские модели тоже прибавили – 17% по сравнению с мартом. Первая тройка тут без сюрпризов: Ford Focus, Skoda Octavia и Renault Logan – их продажи подскочили на 16-26% за месяц.

Немецкие бренды выросли на 14%. В лидерах всё те же Volkswagen Polo и Mercedes-Benz E-класса. Правда, Opel Astra неожиданно поднялся на третью позицию, сдвинув BMW 5-й серии на четвёртую.

Китайцы тоже показали плюс 14%. Chery Tiggo T11 уверенно держит первое место, а Haval Jolion опустился на второе. На третью строчку вернулся Lifan Solano, оттеснив Lifan X60 на четвёртую.

Что касается отечественного автопрома, то здесь спрос вырос на 13%. Тройка лидеров не меняется: Лада Приора, Лада Гранта и 2114 Самара – классика, которая всё ещё в почёте.

А вот японские авто с пробегом прибавили всего 8%. Уже третий месяц подряд в топе Toyota Corolla, Toyota Camry и Honda Fit – стабильность, хоть и не рекордная.