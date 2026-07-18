Эти автомобили реально проезжают 400 тысяч км: свежая статистика

Toyota, Lexus и Honda возглавили рейтинг авто, способных проехать 400 тысяч км

Знаете ли вы, что лишь единицы автомобилей способны преодолеть отметку в 400 тысяч километров без капитального ремонта? Именно этот вопрос задали аналитики iSeeCars, изучив данные о миллионах машин. И результаты оказались весьма показательными.

На вершине рейтинга прочности расположилась Toyota – 17,8% ее автомобилей доживают до 250 000 миль (примерно 402 000 км). Следом идет Lexus с 12,8%, а тройку лидеров замыкает Honda (10,8%). Для сравнения: средний показатель по всей отрасли куда скромнее – всего 4,8%. То есть только каждая двадцатая машина любой марки способна на такой долгий срок службы.

Кстати, в пятерку лучших неожиданно ворвался американский GMC с 4,6%, а вот Acura показала 7,2%. Вообще, вторая половина первой десятки рейтинга оказалась оккупирована производителями из США – это довольно любопытный факт. Tesla, например, разделила шестую строчку с GMC, также показав 4,6%. Сразу за ними плотной группой идут Chevrolet (4,5%), Cadillac (4,5%) и Mazda (3,6%). Замыкает первую десятку Ram с 3,5%.

Что насчет остальных? Lincoln – 3,4%, Ford – 3,1%, Dodge (2,5%) и Nissan (2,4%). Subaru с Volvo набрали 2,3 и 2,2% соответственно. Infiniti и Mercedes-Benz оказались среди отстающих – 2,1 и 1,7%. А вот в самом конце списка приютились Jeep, Mitsubishi, Kia и Hyundai (доля меньше процента), а также Chrysler с почти нулевым результатом – 0,5%. По сути, шансы увидеть на одометре 400 000 км у них стремятся к нулю.

Европейские марки тоже не блещут: лучший результат у Volvo, но он, прямо скажем, не впечатляет. А такие бренды, как Jaguar, Mini и Maserati, по данным исследования, имеют практически нулевые шансы доехать до 250 000 миль без серьезных поломок.

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