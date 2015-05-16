Покупаем Nissan X-Trail: чужая маска

Угловатый кроссовер с просторным салоном, не по классу большим багажником и привлекательным ценником — два поколения Nissan X-Trail эксплуатировал эту идею и безбедно жил на свете. С первого взгляда на новый автомобиль видно, что он предстает в другой ипостаси. Однако изменился ли он в действительности настолько радикально, насколько хочет казаться?

NEW Nissan X-Trail(22)

Nissan X-Trail, от 1 249 000 руб., КАР от 13,24 руб./км (без учета скидок в 50 000–150 000 руб., которые действуют до 31 мая)

Сам по себе и вместе со всеми

Даже в самой многодетной семье дети отличаются друг от друга и внешне, и по характеру. Автомобилям одной фамилии везет последнее время все меньше. Тут балом правит, увы, не природа, а притворно-радушный торгашеский гений, многих уже убедивший в правильности глобализации и унификации.

Любимый у нас X-Trail, может, и рад бы остаться исключением. Не срослось. Дневник его стройной летописи, который неспешно заполнялся почти полтора десятка лет, выбросили в топку истории. В третьем поколении автомобилю вдруг приказали носить маску второго «Кашкая». Нравится вам или нет, по крайней мере, на ближайшие годы это придется принять как факт. Выделяется у новинки разве что вид с кормы. Тут наш герой выглядит солидней и дороже младшенького. Фонари, правда, оказались очень похожи на те, что были у Lexus RX прежнего поколения. Впрочем, такое подражательство можно записать в плюсы.

Главное же, X-Trail вновь гораздо больше «Кашкая» подходит на роль машины семейной. Это реверанс в адрес людей рачительных. Детский базовый моторчик в 1.2 литра, не самый удобный диван и не лучший по объему багажник — все это оставили младшенькому. «Хитриле» же в базе сохранили 2-литровый двигатель, удлинили в сравнении с предшественником колесную базу и заметно улучшили оснащение. Чего стоят только система компенсации вертикальных колебаний кузова и электропривод двери багажника — опции, еще вчера баловавшие лишь премиум. Словом, несмотря ни на что, поводов приглядеться к новинке хватает.

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Nissan X-Trail, XE/SE

Какой выбор?

Базовый X-Trail неплохо оснащали в прежнем поколении, а в нынешнем напичкали еще щедрее. Так, версии XE положен достойный набор средств безопасности, включая системы помощи на уклоне и контроля колебаний кузова. Магнитола — сама красота. А еще она проста в управлении, функциональна и даже звук выдает вполне качественный (с поправкой, конечно, только на 4 динамика). На этом фоне климат-контроль, электропакет, обогрев сидений и зеркал, а также круиз-контроль воспринимаешь как само собой разумеющееся. Мало того, вам не придется доплачивать за 17-дюймовые диски из легкого сплава. Далеко не все продавцы машин демократичных марок столь же щедры.

Ложка дегтя всей сказки о сладостях — цена в 1 249 000 руб. За машину с МКП и передним приводом это много. Если же вы нацелены на покупку полноприводного автомобиля с вариатором, заплатить придется минимум 1 419 000 руб. В отличие от Европы, Nissan в России давно приучил своих поклонников мириться со строго фиксированными комплектациями. Да и палитра цветов у нас скудновата. Бесплатно предлагают только белый акрил. За любой из пяти металликов просят 17 000 руб.

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Nissan X-Trail, LE/LE+

Очень весомая (132 000 руб.) доплата за вторую версию SE могла бы отпугнуть многих. И так бы оно и случилось, если бы речь шла о бюджетной малолитражке. Однако в масштабах нынешних цен на кроссоверы там, где 1,4 миллиона, там и полтора. Тем более что начиная с SE Nissan становится не только нарядней (тонировка, кожа на руле, противотуманные фары), но еще и заметно удобней. Электропривод пятой двери, парктроник по кругу, система доступа без ключа — чем не завлекалочки?

Конечно же, хорошо, чтобы ваш X-Trail щеголял сенсорным 7-дюймовым экраном на центральной консоли и помогал бы безопаснее парковаться с помощью системы кругового обзора. Все это у машины есть начиная с комплектации SE+. Однако просят за удовольствие еще сотню тысяч. А на резонный вопрос, почему так дорого — вам объяснят, что в цену включили панорамную крышу и диски на дюйм большего диаметра. Те же деньги можно потратить и по-другому — на кожаную отделку, электропривод кресла водителя, полностью диодные фары и несколько электронных помощников безопасности. Называется такая машина LE. Если вам все это нужно, то вложение, по мне, вполне выгодное.

Начиная с SE вместо 2-литрового двигателя можно выбрать обновленный бензиновый 2.5 (+110 000 руб.) или турбодизель 1.6 (130 л.с.). Последний (вместе с машиной) отдают за 1 581 000 руб. Это на 30 000 больше, чем просят за оптимальный 2.0. Однако в паре с дизелем у нас почему-то нельзя получить «автомат».

109414_1_5 Nissan X-Trail, LE/LE+

Nissan X-Trail, LE/LE+

Cнаружи и внутри

Спортивный, решительный, модный, с выразительным блеском светодиодов — едва ли кто был бы против таких черточек. Поздно, батенька! Qashqai, явивший миру тот же дизайн, уже год как бегает по нашим дорогам. Про X-Trail волей-неволей будут говорить, дескать, позаимствовал идеи у младшенького. Для модели более дорогой — это минус. Даром что мировой дебют двух братцев состоялся практически одновременно — осенью 2013 г. Благо с годами хронология появления новой маски будет уже не так важна. И на первый план выйдут совсем другие черточки.

Практичности, к примеру, у новенького не отнять. Оберегов из неокрашенного пластика не пожалели не только для бамперов, но и для порогов и колесных арок. В сопряжении кузовных деталей обошлось без больших щелей, на нутро задних арок инженеры щедро положили плотного ворса, а ладные компактные брызговики всех колес сделали базовым оборудованием.

За молдинги дверей, правда, снова придется доплачивать. Есть минусы и посерьезней. Капот сделали гораздо увесистей прежнего, а пневмоопорами его не снабдили. Самые же, на мой взгляд, важные неприятные изменения прячутся в дверных проемах. Новые пластиковые накладки дверей красиво смотрятся снаружи, но пороги от грязи, увы, не защищают. Рачительному владельцу придется позаботиться о креплении дополнительных уплотнителей.

Salon

Передняя часть салона практически полностью повторяет Qashqai. А вот на диване, и особенно в багажнике, воздуха заметно больше

Шик салона эти издержки вполне извиняет. Простецкий дизайн середины прошлого десятилетия эволюционировал исключительно в лучшую сторону. В любой версии салон выглядит свежо и современно. А начиная с LE, где кожа может быть не только черной, но и светлой, автомобиль и вовсе превращается в аристократа, удачно подражающего премиуму.

Задние двери открываются почти под прямым углом, о промежуточных фиксаторах их положения инженеры тоже не забыли, а по простору салона X-Trail и вовсе претендует на звание лучшего в классе. Пассажирам дивана и прежде было грех жаловаться на тесноту, теперь же дополнительные 8 см базы позволили больше увеличить пространство для ног. Жаль, подушка дивана осталась практически плоской. Зато сам диван расположен теперь повыше, его можно двигать вперед, назад и изменять угол наклона спинки. И в дальней дороге, и при погрузке эти способности наверняка пригодятся. Младший братец Qashqai не может похвастать такой же заботой.

А вот успехи в грузовых дисциплинах не так однозначны. В новом кузове трюм увеличился с 479 до 497 литров. Однако диван для этого должен быть отодвинут вперед. В противном случае под полкой уместится всего 400 литров грузов. Благо использовать пространство можно с большей пользой. Одну из частей крышки подполья надо установить на 20 см выше, разделив тем самым трюм на отсеки.

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Широкий центральный подлокотник дивана открывает доступ из салона в багажник

Что хорошо:

Стильные диодные фонари

Практичный пластиковый обвес

Двухуровневый багажник

Регулируемый диван

Брызговики колес на всех версиях

Электропривод пятой двери

Что плохо:

Тяжелый капот с неудобным фиксатором

Уплотнители дверей, не защищающие пороги от грязи

Низкие (165 мм) проушины задних амортизаторов

Плосковатая подушка дивана

За рулем

Трехспицевый руль, развернутая к водителю приборная панель, широкий и высокий центральный тоннель — впервые за три поколения X-Trail выглядит внутри спортивно и дорого. И впервые за три поколения он едва ли не каждой деталью салона повторяет «Кашкай». Исключение составила разве что базовая версия XE. Вместо кондиционера здесь по умолчанию прописан 2-зонный климат-контроль с цифровым дисплеем. Хотя кожи на руль не хватило. Неприкрытый полиуретан баранки тут такой же скользкий и дешевый. Даром что нарядной отделки под алюминий для него ничуть не пожалели.