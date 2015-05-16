Покупаем Nissan X-Trail: чужая маска

Угловатый кроссовер с просторным салоном, не по классу большим багажником и привлекательным ценником — два поколения Nissan X-Trail эксплуатировал эту идею и безбедно жил на свете. С первого взгляда на новый автомобиль видно, что он предстает в другой ипостаси. Однако изменился ли он в действительности настолько радикально, насколько хочет казаться?

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail

NEW Nissan X-Trail(22)

NEW Nissan X-Trail(22)
Nissan X-Trail, от 1 249 000 руб., КАР от 13,24 руб./км (без учета скидок в 50 000–150 000 руб., которые действуют до 31 мая)

Сам по себе и вместе со всеми

Даже в самой многодетной семье дети отличаются друг от друга и внешне, и по характеру. Автомобилям одной фамилии везет последнее время все меньше. Тут балом правит, увы, не природа, а притворно-радушный торгашеский гений, многих уже убедивший в правильности глобализации и унификации.

Материалы по теме
http://www.autogaleria.hu — Покупаем кроссовер до 1,5 млн рублей: трудный выбор. Часть 2

Любимый у нас X-Trail, может, и рад бы остаться исключением. Не срослось. Дневник его стройной летописи, который неспешно заполнялся почти полтора десятка лет, выбросили в топку истории. В третьем поколении автомобилю вдруг приказали носить маску второго «Кашкая». Нравится вам или нет, по крайней мере, на ближайшие годы это придется принять как факт. Выделяется у новинки разве что вид с кормы. Тут наш герой выглядит солидней и дороже младшенького. Фонари, правда, оказались очень похожи на те, что были у Lexus RX прежнего поколения. Впрочем, такое подражательство можно записать в плюсы.

Главное же, X-Trail вновь гораздо больше «Кашкая» подходит на роль машины семейной. Это реверанс в адрес людей рачительных. Детский базовый моторчик в 1.2 литра, не самый удобный диван и не лучший по объему багажник — все это оставили младшенькому. «Хитриле» же в базе сохранили 2-литровый двигатель, удлинили в сравнении с предшественником колесную базу и заметно улучшили оснащение. Чего стоят только система компенсации вертикальных колебаний кузова и электропривод двери багажника — опции, еще вчера баловавшие лишь премиум. Словом, несмотря ни на что, поводов приглядеться к новинке хватает.

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Nissan X-Trail, XE/SE

Какой выбор?

Базовый X-Trail неплохо оснащали в прежнем поколении, а в нынешнем напичкали еще щедрее. Так, версии XE положен достойный набор средств безопасности, включая системы помощи на уклоне и контроля колебаний кузова. Магнитола — сама красота. А еще она проста в управлении, функциональна и даже звук выдает вполне качественный (с поправкой, конечно, только на 4 динамика). На этом фоне климат-контроль, электропакет, обогрев сидений и зеркал, а также круиз-контроль воспринимаешь как само собой разумеющееся. Мало того, вам не придется доплачивать за 17-дюймовые диски из легкого сплава. Далеко не все продавцы машин демократичных марок столь же щедры.

Ложка дегтя всей сказки о сладостях — цена в 1 249 000 руб. За машину с МКП и передним приводом это много. Если же вы нацелены на покупку полноприводного автомобиля с вариатором, заплатить придется минимум 1 419 000 руб. В отличие от Европы, Nissan в России давно приучил своих поклонников мириться со строго фиксированными комплектациями. Да и палитра цветов у нас скудновата. Бесплатно предлагают только белый акрил. За любой из пяти металликов просят 17 000 руб.

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109219_1_5Nissan X-Trail, LE/LE+
Nissan X-Trail, LE/LE+
Nissan X-Trail, LE/LE+

Очень весомая (132 000 руб.) доплата за вторую версию SE могла бы отпугнуть многих. И так бы оно и случилось, если бы речь шла о бюджетной малолитражке. Однако в масштабах нынешних цен на кроссоверы там, где 1,4 миллиона, там и полтора. Тем более что начиная с SE Nissan становится не только нарядней (тонировка, кожа на руле, противотуманные фары), но еще и заметно удобней. Электропривод пятой двери, парктроник по кругу, система доступа без ключа — чем не завлекалочки?

Конечно же, хорошо, чтобы ваш X-Trail щеголял сенсорным 7-дюймовым экраном на центральной консоли и помогал бы безопаснее парковаться с помощью системы кругового обзора. Все это у машины есть начиная с комплектации SE+. Однако просят за удовольствие еще сотню тысяч. А на резонный вопрос, почему так дорого — вам объяснят, что в цену включили панорамную крышу и диски на дюйм большего диаметра. Те же деньги можно потратить и по-другому — на кожаную отделку, электропривод кресла водителя, полностью диодные фары и несколько электронных помощников безопасности. Называется такая машина LE. Если вам все это нужно, то вложение, по мне, вполне выгодное.

Начиная с SE вместо 2-литрового двигателя можно выбрать обновленный бензиновый 2.5 (+110 000 руб.) или турбодизель 1.6 (130 л.с.). Последний (вместе с машиной) отдают за 1 581 000 руб. Это на 30 000 больше, чем просят за оптимальный 2.0. Однако в паре с дизелем у нас почему-то нельзя получить «автомат».

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109414_1_5Nissan X-Trail, LE/LE+
Nissan X-Trail, LE/LE+
Nissan X-Trail, LE/LE+

Cнаружи и внутри

Спортивный, решительный, модный, с выразительным блеском светодиодов — едва ли кто был бы против таких черточек. Поздно, батенька! Qashqai, явивший миру тот же дизайн, уже год как бегает по нашим дорогам. Про X-Trail волей-неволей будут говорить, дескать, позаимствовал идеи у младшенького. Для модели более дорогой — это минус. Даром что мировой дебют двух братцев состоялся практически одновременно — осенью 2013 г. Благо с годами хронология появления новой маски будет уже не так важна. И на первый план выйдут совсем другие черточки.

Практичности, к примеру, у новенького не отнять. Оберегов из неокрашенного пластика не пожалели не только для бамперов, но и для порогов и колесных арок. В сопряжении кузовных деталей обошлось без больших щелей, на нутро задних арок инженеры щедро положили плотного ворса, а ладные компактные брызговики всех колес сделали базовым оборудованием.

За молдинги дверей, правда, снова придется доплачивать. Есть минусы и посерьезней. Капот сделали гораздо увесистей прежнего, а пневмоопорами его не снабдили. Самые же, на мой взгляд, важные неприятные изменения прячутся в дверных проемах. Новые пластиковые накладки дверей красиво смотрятся снаружи, но пороги от грязи, увы, не защищают. Рачительному владельцу придется позаботиться о креплении дополнительных уплотнителей.

Salon

Salon
Передняя часть салона практически полностью повторяет Qashqai. А вот на диване, и особенно в багажнике, воздуха заметно больше

Шик салона эти издержки вполне извиняет. Простецкий дизайн середины прошлого десятилетия эволюционировал исключительно в лучшую сторону. В любой версии салон выглядит свежо и современно. А начиная с LE, где кожа может быть не только черной, но и светлой, автомобиль и вовсе превращается в аристократа, удачно подражающего премиуму.

Задние двери открываются почти под прямым углом, о промежуточных фиксаторах их положения инженеры тоже не забыли, а по простору салона X-Trail и вовсе претендует на звание лучшего в классе. Пассажирам дивана и прежде было грех жаловаться на тесноту, теперь же дополнительные 8 см базы позволили больше увеличить пространство для ног. Жаль, подушка дивана осталась практически плоской. Зато сам диван расположен теперь повыше, его можно двигать вперед, назад и изменять угол наклона спинки. И в дальней дороге, и при погрузке эти способности наверняка пригодятся. Младший братец Qashqai не может похвастать такой же заботой.

А вот успехи в грузовых дисциплинах не так однозначны. В новом кузове трюм увеличился с 479 до 497 литров. Однако диван для этого должен быть отодвинут вперед. В противном случае под полкой уместится всего 400 литров грузов. Благо использовать пространство можно с большей пользой. Одну из частей крышки подполья надо установить на 20 см выше, разделив тем самым трюм на отсеки.

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Широкий центральный подлокотник дивана открывает доступ из салона в багажник

Что хорошо:

  • Стильные диодные фонари
  • Практичный пластиковый обвес
  • Двухуровневый багажник
  • Регулируемый диван
  • Брызговики колес на всех версиях
  • Электропривод пятой двери

Что плохо:

  • Тяжелый капот с неудобным фиксатором
  • Уплотнители дверей, не защищающие пороги от грязи
  • Низкие (165 мм) проушины задних амортизаторов
  • Плосковатая подушка дивана

За рулем

Трехспицевый руль, развернутая к водителю приборная панель, широкий и высокий центральный тоннель — впервые за три поколения X-Trail выглядит внутри спортивно и дорого. И впервые за три поколения он едва ли не каждой деталью салона повторяет «Кашкай». Исключение составила разве что базовая версия XE. Вместо кондиционера здесь по умолчанию прописан 2-зонный климат-контроль с цифровым дисплеем. Хотя кожи на руль не хватило. Неприкрытый полиуретан баранки тут такой же скользкий и дешевый. Даром что нарядной отделки под алюминий для него ничуть не пожалели.

Зато, как и у «Кашкая», ухватистыми и удобными оказались внутренние ручки передних дверей. Лишний раз взяться приятно. Да и приборы инженеры сделали отличные. Стрелочные симпатичны и хорошо читаются, а 5-дюймовый экран компьютера не только приятен глазу, но и на зависть многофункционален. Цифровой спидометр, данные с систем безопасности, работы полного привода, графики расхода топлива — только малая часть его показаний. А как широки возможности настроек! Я, признаться, не припомню другого кроссовера, который бы позволял выбрать степень интенсивности торможения двигателем.

NEW Nissan X-Trail(15)

NEW Nissan X-Trail(15)

Не иначе как увлеченные модой инженеры пропустили целый ряд недостатков. Дверной и центральные подлокотники почему-то расположены на разном уровне. Так и до сколиоза недалеко. А всего-то и надо было предусмотреть возможность регулировки крышки по высоте. Полностью автоматический режим есть только у одного стеклоподъемника, а бортовая электросеть, лишенная реле времени, обесточивается сразу же с выключением двигателя. Для автомобиля за полтора миллиона это совсем неуместная экономия.

Визуально мне очень понравились передние кресла. Богатый фасад, развитый боковой упор, перфорированная, отличной выделки кожа… Однако даже на самых дорогих версиях нет регулировки переднего края подушки по углу наклона. Людям выше 180 см придется садиться максимально низко, иначе поддержку бедра правой ноги не обеспечить.

Как с обзорностью? На переднем и заднем парктрониках лучше не экономить. В оптимальной SE, повторю, они есть. Зато с безопасностью все в порядке. По самой строгой методике EuroNCAP образца 2014 года X-Trail успел заработать пять звезд и набрать 33 балла. Боковой краш-тест и удары о столб машина выдержала идеально. Результаты были бы еще выше, будь у «Ниссана» подушки для защиты коленей водителя и активные подголовники дивана.

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_P8B6075в слепой зоне слева от руля ютится немало важных кнопок
в слепой зоне слева от руля ютится немало важных кнопок
В слепой зоне слева от руля ютится немало важных кнопок

Что хорошо:

  • Удобство управления и функционал борткомпьютера
  • Продуманно скроенные карты передних дверей
  • Емкий бокс между передними креслами
  • Охлаждаемые подстаканники
  • Штатная система помощи на уклоне

Что плохо:

  • Скользкий полиуретановый руль версии XE
  • Подушка сиденья без регулировки по наклону
  • Расположенные на разном уровне подлокотники двери и центральный
  • Один стеклоподъемник с режимом auto и отсутствие реле времени
  • Важные кнопки — в слепой зоне слева от руля

По дорогам и без них

«Боевитый» — сказано не про 2-литровый X-Trail. Каждой лошадке приходится тянуть почти дюжину килограммов. Какой уж тут спорт! Тем удивительнее, что машина всего о 144 скакунах находит чем поразить. Nissan вполне бойко стартует со светофора, а вариатор отлично имитирует работу полноценного «автомата» — стрелка тахометра живчиком мечется по шкале. Главное же, готов бить поклон 2.0 CVT за то, что не нудит больше, как зависший на одной ноте пылесос. Базовый двигатель я готов признать оптимальным.

Сделать это проще, когда за лишние 27 скакунов просят 110 тысяч. Ведь переплачивая за 2.5, ждешь большего праздника жизни. А дождешься отнюдь не сразу. Поначалу преимущества мотора оказываются не очевидны. Все потому, что главная пара в вариаторе здесь более длинная (5,69 против 6,39). В городе машина не воспринимается более темпераментной. И только на засотенных скоростях с полной нагрузкой обгоны даются легче. Лишний бонус — улучшения в экономичности. Если раньше этот мотор отличался прожорливостью в 13–14 л на сотню, то теперь его аппетит можно сдерживать в пределах 10 л / 100 км. Примерно тот же средний расход и у 2-литровой машины.

Важную особенность удалось выявить и в настройках подвески. Двухлитровая машина везет мягче и незаметнее преодолевает неровности небольшого формата. Однако случись вам налететь на череду волн на асфальте, и предпочтительней уже окажется более зажатая подвеска версии 2.5. Именно такой автомобиль устойчивей держится на дуге. Двухлитровая покачивает кузовом поразмашистей.

NEW Nissan X-Trail(6)

NEW Nissan X-Trail(6)Машина с мотором 2.5 литра чувствует себя уверенней в любых виражах. Правда, и подвеска ее оказалась чуть жестче
Машина с мотором 2.5 литра чувствует себя уверенней в любых виражах. Правда, и подвеска ее оказалась чуть жестче
Машина с мотором 2.5 литра чувствует себя уверенней в любых виражах. Правда, и подвеска ее оказалась чуть жестче

А еще очень жаль, что не предусмотрели японцы более качественную звукоизоляцию передних арок. Будет совсем не лишним потратиться на дополнительную обработку шумопоглощающим антигравием.

Система 4WD не претерпела никаких изменений и работает вполне сносно. Управление электромагнитной муфтой подключения задних колес по-прежнему отдано удобному кругляшу на центральном тоннеле. На грунтовке лучше сразу заблокировать фрикционы подключения задних колес. Тогда вплоть до 40 км / ч крутящий момент будет распределятся между колесами передней и задней оси поровну, а стараний ESP хватает, чтобы автомобиль справился с диагональным вывешиванием.

А вот если включить в тех же условиях режим Auto, то возрастает риск перегреть муфту. Ничего непоправимого не случится, однако минут на десять машина станет переднеприводной.

Учтите также, что геометрическая проходимость у автомобиля ухудшилась. По замерам экспертов нашего издательства, угол въезда сократился с 27 до 19,5. А до нижней точки под днищем — проушин крепления задних амортизаторов — 165 мм. Благо «воздуха» под картером мотора по-прежнему много — это примерно те же 20–21 см в зависимости от шин.

_P8B5837

_P8B5837Моторный отсек снизу не прикрыт даже пластиком. На защиту нужно потратиться самому
Моторный отсек снизу не прикрыт даже пластиком. На защиту нужно потратиться самому
Моторный отсек снизу не прикрыт даже пластиком. На защиту нужно потратиться самому

Что хорошо:

  • Работа ESP при диагональном вывешивании
  • Удобная «шайба» управления и наглядный дисплей в системе 4WD
  • Проходимость на целине
  • Управляемость на скользкой дороге
  • Расход топлива дизеля (7,6 л/100 км)

Что плохо:

  • Звукоизоляция передних колесных арок
  • Качество изображения системы кругового обзора
  • Недостаточно четкое включение передач в МКП
  • Система контроля разметки, реагирующая на трамвайные пути
  • Отсутствие бюджетной версии 2WD CVT

Итог:

Пусть не обманет вас новая семейная маска. X-Trail остался прежним добропорядочным интровертом, разве что дрессированным сообразно веяниям времени. С оптимальным 2-литровым мотором автомобиль не хватает звезд с неба по части динамики, но и не даст себя обижать всем подряд. Благодаря удлиненной базе он, оставаясь, по сути, компактным, может считаться ровней кроссоверам среднеразмерным. Ценник в 1,55 миллиона, конечно же, заставляет к себе привыкать. Однако с учетом оснащения и размеров Nissan остается вполне привлекательным приобретением.

Фотогалерея

Покупаем Nissan X-Trail: чужая маска
Покупаем Nissan X-Trail: чужая маска
Фото: Nissan, Александр Батыру
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Отзывы о Nissan X-Trail (6)

Nissan 2009 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Удобный

Недостатки:

Стойки задней двери не держат, быстро изнашиваются тормозные колодки и диски, клиренс низковат для России))

Комментарий:

Расход на трассе летом меньше 5л, зимой при —23 расход меньше 6 л. https://www.youtube.com/watch?v=sey2vjAp4I4&t=13s

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