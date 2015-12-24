Советы бывалых: защищаем дворники от морозов и ремонтируем двигатель с бутылкой

В нашей традиционной рубрике «Советы бывалых» — очередная «горячая шестерка» полезных советов опытных автомобилистов, которым удалось остроумно решить разнообразные проблемы. Например, «дешево и сердито» восстановить задние фонари на старенькой Астре, наладить освещение багажника хэтчбека Лада Калина или найти замену фирменной оправке, необходимой при ремонте двигателя.

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ПРОЩЕ НЕКУДА

А. МИНКИН, Кимры

Тема дневных ходовых огней избита, но я все же рискну поделиться личным опытом. Способы подключения ДХО нередко сводятся либо к банальному перекидыванию контактов на переключателе света (это не повышает удобства пользования им), либо к непонятным для многих автовладельцев электронным схемам. А всевозможные блоки управления не радуют надежностью. Вот я и предлагаю владельцам машин с инжекторными двигателями простейший способ подключения ДХО с использованием дополнительного реле. Чтобы ходовые огни горели лишь в светлое время суток и при работающем двигателе, обмотку реле подключаю параллельно штатным фарам. Питание на ДХО подаю через нормально замкнутые контакты этого реле от цепи бензонасоса.

ПАЛАТА РЕАНИМАЦИИ

Ю. МИХАЙЛОВ, Московская область

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В наш век владеть старой машиной — дело хлопотное. Как, например, восстановить задние фонари автомобиля Оpel Astra F 1993 года выпуска? Я купил патроны для передних указателей поворота, подходящие для большинства отечественных машин. Затем выдрал с мясом старые контактные дорожки на установочных платах. Гнёзда под купленные патроны подогнал под размер, а для надежности закрепил их мягкой проволокой, проколов отверстия шилом. Провода к контактам патронов надежно припаял. Вместо штатных разъемов использовал разъемы для автомагнитол. С тех пор радуюсь безотказной работе старых фонарей — с ними ничего не случится, пока не перегорят лампы.

СВЕТУ, И БОЛЬШЕ!

Д. МАМАЕВ, Иркутск

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Штатная подсветка багажника Калины-хэтчбека слабовата. Я сделал лампу-переноску. Она светодиодная, с батареей, которую можно заряжать либо от городской сети, либо от машины. Прикрепил ее снизу к полке багажника — резинками. Там она и хранится, а при необходимости прекрасно освещает багажник. Эластичное крепление позволяет легко снять переноску и использовать ее вне автомобиля. Кстати, под полкой хватает места и для крепления резинками нетяжелых плоских предметов — вроде саперной лопатки и знака аварийной остановки.

НА ДРОВНЯХ ОБНОВЛЯЯ ПУТЬ

Д. МОРШИН, Московская область

С приходом морозов мы неизбежно сталкиваемся с известной проблемой: лед быстро сковывает щетки дворников, сбрасывающие влагу с теплого стекла. Защитные чехлы зимних щеток вовсе не панацея, поскольку полностью изолировать внутреннюю полость чехла от влаги невозможно. Сочленения внутренних деталей обмерзают, и конструкция теряет эластичность. Но справиться с этой бедой несложно: достаточно перед установкой новой щетки аккуратно впрыснуть под чехол силиконовую смазку. Она вытеснит влагу и не даст коромыслам обмерзать. Прием работает в морозы до —25 ºС!

ГОЛОВКА И ГОЛОВКА

Н. СУПРУНОВ, Воронежская область

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При замене масла на Дастере (1,6 л, 16 клапанов) сложно подобраться съемником к фильтру — даже снизу, когда машина стоит на подъемнике. Что уж говорить о примитивных гаражных условиях: открыв капот, фильтра не увидишь — он надежно спрятан под защитой топливной рампы. Эта литая штуковина сидит на шпильках с гайками, скрытыми в глубоких колодцах. Поэтому для работы заранее подберите головку на 13 мм — достаточно высокую и при этом тонкостенную, чтобы могла войти в колодец.

БЕЗ БУТЫЛКИ НИ ШАГУ!

С. ЕВТЕЕВ, Рязань

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При ремонте двигателей часто приходится устанавливать сальники без пружинок. Для облегчения их монтажа некоторые производители предлагают фирменные оправки, но это скорее исключение, чем правило. Если же заталкивать сальник в посадочное гнездо отверткой, недолго и порвать его. Посадить на место сальник поможет пластиковая бутылка. Из цилиндрической ее части я вырезаю кусок нужного размера, скручиваю в направляющий конус и через него заталкиваю сальник на место. Рабочая кромка не страдает. Если же диаметр сальника большой (например, это задний сальник коленчатого вала), оправкой послужит верхняя часть подходящей по размеру бутылки.