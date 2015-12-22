Боремся с холодами и угонщиками при помощи охранной системы Scher-Khan Universe 3

Марку Scher-Khan подолгу представлять не надо. Ее продукция на рынке давно, сегодня многие автодилеры предлагают своим клиентам установку систем этой марки в реализуемые авто. Начав в 1998 году с двусторонних систем (машина-брелок), к нашим дням российские разработчики подошли во всеоружии, активно используя смартфоны, GPS/ГЛОНАСС и GSM для расширения функционала.
Universe 3 как раз из этой оперы. Если при сотрудниках «Мега-Ф», что владеет маркой, назовете эту телематическую систему автосигнализацией, у них тут же случится изжога. Начнем с того, что привычный брелок с дисплеем, что используется в сигнализациях двустороннего типа, здесь сменил смартфон — все уведомления приходят на него, да и управление производится с телефона за счет установленной в блоке управления системой SIM-карты. Примечательно, что нужна она для передачи не только данных, но и голоса. В коммандер Universe 3, монтирующийся на ветровом стекле, встроен микрофон, который и передает звуки. Таким образом вы, к примеру, можете позвонить в машину в любой момент и поинтересоваться, что в ней происходит.
Основные элементы системы Scher-Khan Universe 3: 1 — брелоки-метки, 2 — основной блок управления, 3 — GSM-приемник, 4 — динамик, 5 — GPS/ГЛОНАСС-приемник, 6 — блок управления автозапуском, 7 — коммандер
Работает и в обратную сторону, например, если вы без телефона (села некстати батарейка, украден или вышел из строя). В энергонезависимую память Scher-Khan Universe 3 можно записать до четырех личных номеров, а также номера спецслужб (техподдержка Scher-Khan, аварийная служба, страховая компания и т.д.). Звонок им будет осуществлен в режиме громкой связи — звук собеседника выводится на динамик системы, установленный в салоне. Кстати, этой же громкой связью можно воспользоваться, чтобы поговорить с кем-то из оставшихся в машине пассажиров.
«Мега-Ф» разработала совместно с операторами большой тройки специальный тариф с округлением пакетов данных до килобайтов. Забегая вперед, отмечу, что даже при активном использовании у меня вышло не более 100 руб. в месяц (без голосовой связи) — недорого за персонального ассистента. Связь при этом стабильная. Разрыв в нужный момент за месяц использования возник лишь один раз. В итоге не смог воспользоваться автозапуском через личный кабинет, пришлось осуществить его голосовым вызовом (команды необходимо подтверждать пин-кодом), так что, как видите, дублирование функционала оказалось нелишним.
Название нашего подопечного намекает на спутниковую составляющую, то есть устройство всегда следит
за тем, где и как расположен ваш автомобиль. Припарковались, а вашу машину перемещает эвакуатор — знайте, что Universe 3 уже звонит вам или шлет SMS (в зависимости от настроек). Боитесь, что ваш телефон окажется вне зоны действия сети? Что ж, тогда можно сохранить на сервере до пяти номеров. Это лишь один из множества частных случаев, которые возникают с автомобилем и которые можно решить при помощи умной телематики
. Когда я начинал знакомство с Universe 3, то даже не подозревал, как много их может оказаться.
Принцип работы телематической охранной системы Scher-Khan Universe 3
Принцип работы телематической охранной системы Scher-Khan Universe 3
Автозапуск
В сущности, бегло достоинства этой системы можно показать на пальцах, если пройтись по функционалу приложения, которое производитель предлагает установить на смартфон для работы с Universe 3. На первом же экране вас встречает виртуальная кнопка «Пуск» системы автозапуска (меню приложения настраиваемое). С него и начнем.
За 2500 руб. пришлось заказать изготовление вот такого чипа для обхода штатной противоугонной системы (иммобилайзера)
За 2500 руб. пришлось заказать изготовление вот такого чипа для обхода штатной противоугонной системы (иммобилайзера)
В топовом Universe 3, в отличие от его младших собратьев, блок автозапуска включен в стандартную комплектацию. Для его работы потребуется так называемый обходчик штатного иммобилайзера, чтобы бортовая система корректно воспринимала работающий без ключа в зажигании двигатель. Для этого пришлось изготовить чип-ключ (мне обошлось в 2500 руб.). Изначально я представлял себе эту процедуру как угодно, только не так, как это было на самом деле. В течение пяти минут специалист сначала сканирует родной ключ автомобиля, затем на машинке, похожей на кассовый аппарат, программирует чип. На выходе получаем нечто, похожее скорее на колбочку с препаратом, нежели на ключ. Теперь двигатель может заводиться без ключа зажигания. Боязно
. Но разработчик Universe 3 успокаивает: мол, система имеет 128-битное шифрование и даже при использовании злоумышленниками код-граббера
в паре с глушилкой сигнала постоянно меняет данные. Даже если проникнуть в машину с работающим двигателем через разбитое стекло и начать движение, двигатель заблокируется автоматически через 20 секунд — далеко не уедешь. Так что некоторые страховщики стали делать серьезную скидку
владельцам таких противоугонок.
FullSizeRenderКассовый аппарат? Как бы не так! Программатор чип-ключа для автомобиля.
Кассовый аппарат? Как бы не так! Программатор чип-ключа для автомобиля.
Установка самой охранной системы — дело более хлопотное. Обычно на это уходит рабочий день. Основной итог процедуры — подключение модуля управления системой к CAN-шине автомобиля. На выходе получаем систему, управлять которой можно как через мобильное приложение, так и из личного кабинета на сайте. Автозапуск осуществляется вручную или по любому понравившемуся алгоритму: по достижении температуры двигателя или салона определенного значения, по расписанию, по разряду АКБ
до заданных значений — последнее очень актуально зимой! Длительность работы двигателя при автозапуске также можно настроить самому. В результате подходишь к машине после ночной стоянки зимой, а в салоне тепло, стекла оттаяли — сел, смахнул снег и поехал. Лепота!
По любому поводу
image1Ждем виртуальную кнопку «Пуск», и через пару секунд стартует обратный отсчет времени работы автозапуска
Ждем виртуальную кнопку «Пуск», и через пару секунд стартует обратный отсчет времени работы автозапуска
Из частных случаев за месяц использования бывали и такие. Уже у автомобиля понимаешь, что штатного ключа при себе нет, но нужно забрать что-то из салона, — воспользовался дистанционным отпиранием двери. Вышел из магазина, не помнишь, где оставил машину, — зашел в приложение и нашел ее на карте. Или еще интереснее: едешь в метро и «ведешь» свой автомобиль с женой за рулем — корректируешь ее маршрут таким образом, чтобы подсесть к ней на выходе на какой-нибудь станции. Вот бы еще настроить безусловную блокировку кредитной карты при приближении автомобиля с супругой к торговым центрам!
Впрочем, с учетом того, как быстро развивается система (обновлять ее можно самостоятельно через личный кабинет), думаю, мои мольбы в «Мега-Ф» рано или поздно услышат. Так, за месяц пользования в Universe 3 появилась функция «свободные руки» — та, за которую автопроизводители просят доплату. Подошел к машине, она «увидела» брелок-метку в кармане и разблокировала двери. Разработчик говорит, что теоретически система может управлять чем угодно, в том числе включать подогрев сидений и стеклоочистители
.
В приложении или личном кабинете при этом доступна масса информации об автомобиле. Можно контролировать расходы на передвижение (достаточно откалибровать датчик топлива и ввести стоимость литра бензина), состояние АКБ и температуру в салоне, следить за журналом поездок и общим пробегом.
За систему вместе с установкой просят 35 тыс. руб. Деньги немалые, но оно того стоит: помимо комфорта получаешь спутниковую охрану, причем без абонентской платы. Лично меня в этой истории пока все еще смущает зависимость от GSM-покрытия: потеряет машина сеть
— и все! В лучшем случае придет уведомление с сервера о пропавшей связи. Словом, продолжаем наблюдение.
Разумеется, Scher-Khan Universe 3 — не единственное подобное решение на рынке. Среди аналогов можно отметить «StarLine Победит» (56 400 руб. с установкой) и Pandora DXL 5000 (37 990 руб. с установкой). От автора. Более подробное описание системы Scher-Khan Universe 3 доступно по ссылке. По понятным причинам всеобъемлющий рассказ о ней в рамках одной публикации невозможен, поэтому задавайте ваши вопросы в комментариях — постараюсь ответить на все.
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