Боремся с холодами и угонщиками при помощи охранной системы Scher-Khan Universe 3

В преддверии наступления холодов некоторые автовладельцы задумываются о комфортной температуре в салоне. Садишься в машину после долгого простоя, а в ней уже тепло и уютно. Задумался об этом и я и решил совместить приятное с полезным — установить телематическую охранную систему Scher-Khan Universe 3 с автозапуском. Смотрим, что из этого вышло.

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Что в имени тебе моем

Марку Scher-Khan подолгу представлять не надо. Ее продукция на рынке давно, сегодня многие автодилеры предлагают своим клиентам установку систем этой марки в реализуемые авто. Начав в 1998 году с двусторонних систем (машина-брелок), к нашим дням российские разработчики подошли во всеоружии, активно используя смартфоны, GPS/ГЛОНАСС и GSM для расширения функционала.

Universe 3 как раз из этой оперы. Если при сотрудниках «Мега-Ф», что владеет маркой, назовете эту телематическую систему автосигнализацией, у них тут же случится изжога. Начнем с того, что привычный брелок с дисплеем, что используется в сигнализациях двустороннего типа, здесь сменил смартфон — все уведомления приходят на него, да и управление производится с телефона за счет установленной в блоке управления системой SIM-карты. Примечательно, что нужна она для передачи не только данных, но и голоса. В коммандер Universe 3, монтирующийся на ветровом стекле, встроен микрофон, который и передает звуки. Таким образом вы, к примеру, можете позвонить в машину в любой момент и поинтересоваться, что в ней происходит.

Основные элементы системы Scher-Khan Universe 3: 1 — брелоки-метки, 2 — основной блок управления, 3 — GSM-приемник, 4 — динамик, 5 — GPS/ГЛОНАСС-приемник, 6 — блок управления автозапуском, 7 — коммандер