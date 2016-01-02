Ответы ГИБДД: когда убирать снег с дорог, можно ли сочетать шипы с липучками, кому дозволено ездить по трамвайным путям

Как оформить ДТП самостоятельно, что важнее — разметка или знак, можно ли устанавливать на автомобиль шипованные и нешипованные шины одновременно? На эти и другие вопросы наших читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов.

Нилов

Права на мопед

Планирую купить мопед (до 50 кубиков). Как открыть категорию М, если уже есть В и С? Надо ли учиться или достаточно просто сдать экзамен? Могут ли сотрудники ДПС потребовать документы на мопед?

АЛЕКСАНДР, Москва

Ни проходить обучение, ни сдавать экзамены на получение права управления мопедом нет необходимости. В соответствии со ст. 25 закона от 10 декабря 1995 года № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения», российское национальное водительское удостоверение, в котором открыта любая из перечисленных в данной статье категорий и подкатегорий (А, А1, В, В1, С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, С1 Е, DE, D1E, Tm, Tb), автоматически разрешает управлять транспортными средствами категории M. Разрешающую отметку в графе «М» водительского удостоверения вам проставят при обращении в Госавтоинспекцию для замены водительского удостоверения — конечно, если нет медицинских противопоказаний. Регистрационные или иные документы на мопед водитель предъявлять не обязан.

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Знак важнее

Не раз видел в Москве странную картину: разлинованы парковочные места, а рядом стоит знак, запрещающий остановку. Чем руководствоваться?

ИЛЬЯ К., Московская область

Согласно приложению 2 к Правилам дорожного движения, в случаях, когда значения дорожных знаков, в том числе временных, и разметки противоречат друг другу (либо она плохо различима), водители должны руководствоваться дорожными знаками.

По болезни

Где можно ознакомиться с перечнем заболеваний, при которых запрещено садиться за руль? Действует ли сейчас приказ Минздрава № 555?

И. С. ЯРОШЕНКО, Ростов‑на-Дону

В соответствии с федеральным законом «О безопасности дорожного движения» (статья 23.1), перечень медицинских ограничений и противопоказаний к управлению автомобилем устанавливается правительством РФ. Соответствующую информацию можно найти в постановлении правительства № 1604 от 29 декабря 2014 года.

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Уборка снега

Существуют ли какие-либо требования к очистке дорог от снега? В нашем районе дороги, бывает, не чистят неделями…

МИХАИЛ ПОЛОВИНКО, Тюменская область

Да, такие требования существуют. Их устанавливает ГОСТ Р 50597–93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Согласно этому документу дороги должны быть расчищены после окончания снегопада или метели в течение 4–6 часов, в зависимости от интенсивности движения, а также типа и значения дороги. Если указанные сроки нарушаются, следует в установленном порядке информировать орган исполнительной власти, в ведении которого находится дорога. Кроме того, жалоба может быть направлена в обслуживающее дорогу подразделение Госавтоинспекции для проведения необходимых контрольно-надзорных мероприятий. Для оперативного направления информации можно использовать официальный портал Госавтоинспекции www.gibdd.ru.