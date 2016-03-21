Новый Kia Sportage и конкуренты: сравниваем комплектации

Большинство владельцев Kia Sportage — люди семейные, в возрасте от тридцати до тридцати пяти лет. Почти две трети реальных владельцев — мужчины, хотя и у представительниц прекрасного пола Sportage снискал любовь. А среди причин выбора «корейца» чаще всего назывались внешность и адекватная цена. Плюс наличие классического автомата, ведь многие конкуренты оснащаются либо роботом, либо вариатором.

Классика на все времена

hyundai_tucson_2 Новый Hyundai Tucson

Что ж, стильную внешность и узнаваемые черты новое поколение однозначно сохранило. Осталась в строю и классическая шестиступенчатая гидромеханика, но в паре с дизелем или бензиновым атмосферником. Новый же турбомотор объемом 1,6 л комплектуется семиступенчатым преселективом. Что касается цены, то четвертый Sportage в базовом исполнении подорожал на 60 тысяч (теперь от 1 189 900 руб.). Рассмотрим несколько комплектаций в разрезе «стоимость/оснащение» на фоне конкурентов, среди которых выступают Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и Toyota RAV4 . В качестве наиболее интересных комплектаций выберем три: базовую, самую доступную полноприводную с автоматом и топовую с дизелем.

Базовый Sportage в комплектации Classic с механикой, двухлитровым двигателем и передним приводом обойдется в 1 189 000 рублей. Сказать, что автомобиль «голый», нельзя. За эти деньги вы получите фронтальные и боковые подушки безопасности, систему стабилизации, ассистенты спуска с горы и троганья в подъем, передние и задние стеклоподъемники, кондиционер, аудиосистему, регулировку спинки заднего дивана и т.д. А вот подогрев сидений или лобового стекла отсутствует — за возможность быстро согреться придется доплатить.

Ближайший родственник Hyundai Tucson в базовом исполнении Start стоит на 10 тысяч дороже. Уровень оснащения схож (за исключением подогрева сидений и зеркал), а вот энерговооруженность скромнее. В базе Hyundai довольствуется лишь 1,6-литровым агрегатом в 132 л.с. против 150-сильного двигателя у Киа.

Самое доступное исполнение у Mazda CX-5 именуется Drive. В «базе» кроссовер комплектуется 17-дюймовыми колесами против R16 у Kia и Hyundai. Правда, сами диски будут штампованными (у Sportage и Tucson они легкосплавные). Также у CX-5 изначально есть обогрев боковых зеркал и передних сидений — опция в наших широтах нелишняя. Под капотом установлен 150-сильный двухлитровый двигатель Skyactiv с шестиступенчатой механикой и передним приводом. Оснащение Мазды в сравнении с Киа все-таки интересней, но стоимость выше почти на 200 тысяч.

mazda_cx-5_1 Mazda CX-5

А во сколько обойдется бестселлер сегмента — Toyota RAV4? Самый простой автомобиль в комплектации «Классик» с двухлитровым мотором, механической коробкой и передним приводом стоит 1 281 000 рублей. Оснащение похоже на маздовское. Тут также есть обогрев зеркал и передних сидений. Но в базовом оснащении нет даже самой простой аудиосистемы — за нее придется доплачивать. Учитывая скорый запуск производства RAV4 под Питером (август 2016 года), стоит ожидать и снижения стоимости.

Kia Sportage Hyundai Tucson Mazda CX-5 Toyota RAV4 Стоимость 1 189 900 1 199 900 1 349 000 1 281 000 Двигатель/Трансмиссия Бензин, 2.0, 150 л.с./6МТ Бензин, 1.6, 132 л.с./6МТ Бензин, 2.0, 150 л.с./6МТ Бензин, 2.0, 150 л.с./6МТ Тип привода Передний Передний Передний Передний Фронтальные и боковые подушки безопасности + + + + Система стабилизации + + + + Наличие аудиосистемы и динамиков +/6 динамиков +/6 динамиков +/4 динамика — Bluetooth для подключения мобильных устройств — + — — Кондиционер + + + + Передние и задние электростеклоподъемники + + + + Обогрев передних сидений — + + + Обогрев лобового стекла — — — + Боковые зеркала с обогревом — + + + Легкосплавные диски (диаметр) + + — — Передние противотуманные фары — + — +

Две педали, четыре ведущих

Многие наши соотечественники выбирают кроссовер ради одного-единственного пункта — полный привод. Да и работать механической коробкой хотят далеко не все. Самый доступный Sportage с полным приводом и автоматом — версия Comfort за 1 479 000 руб. Помимо полного привода и шестиступенчатого автомата вы получите обогрев руля и всех сидений, 17-дюймовые легкосплавные колеса, рейлинги на крыше, регулировку поясничного подпора у водительского сиденья и много чего еще. Кстати, если механическая трансмиссия не смущает, а комплектацию хочется побогаче, можно выбрать Luxe за те же деньги.

toyota_rav4_110 Обновленная Toyota RAV4

Самый дешевый Hyundai Tucson с полным приводом и автоматом дешевле почти на 30 тысяч. Но если базовый Tucson оснащен чуть лучше, то с полноприводной версией ситуация диаметрально противоположная. Тех же денег хватит лишь на базовую комплектацию Start. С той лишь разницей, что под капотом будет уже двухлитровый агрегат (149 л.с.). За почти полтора миллиона вы получите кондиционер, аудиосистему и минимальный набор систем безопасности. Ни обогрева руля, ни регулировки поясничного подпора. Негусто.

Цены на Mazda CX-5 с полным приводом и автоматом начинаются с отметки в 1 630 000 руб. за версию Active. Но за больший ценник и оснащение щедрее. Тут можно рассчитывать на двухзонный климат-контроль и многофункциональный цветной дисплей. Однако за датчик дождя и света или парктроник придется доплатить.

kia_sportage_gt_line_36 Интерьер Kia Sportage четвертого поколения (на фото комплектация GT Line)

У Toyota RAV4 вместо классического автомата предлагается бесступенчатая трансмиссия. Самый доступный «Рафик» с полным приводом и вариатором стоит 1 583 000 руб.за комплектацию «Стандарт». Это дешевле Мазды, но на 100 тысяч дороже Kia. Версия «Стандарт» лишь немногим богаче базовой «Классики». Из радостей жизни появилась простенькая аудиосистема, мультифункциональное рулевое колесо да система Bluetooth.

Kia Sportage Hyundai Tucson Mazda CX-5 Toyota RAV4 Стоимость 1 479 900 1 450 900 1 630 000 1 583 000 Двигатель/Трансмиссия Бензин, 2.0, 150 л.с./6АТ Бензин, 2.0, 149 л.с./6АТ Бензин, 2.0, 150 л.с./6АТ Бензин, 2.0, 150 л.с./CVT Тип привода Полный Полный Полный Полный Подогрев передних/ задних сидений +/+ +/- +/- +/- Подогрев руля + — — — Раздельный климат-контроль — — + — Bluetooth для подключения мобильных устройств + + + + Круиз-контроль + — + — Мультифункциональное рулевое колесо + + + + Задние датчики парковки + — — — Регулировка поясничного подпора сиденья водителя + — + — Датчики света и дождя — — — — Наличие аудиосистемы и динамиков +/6 динамиков +/6 динамиков +/6 динамиков +/4 динамика

Дизель с удобствами

Напоследок рассмотрим дизельные версии в топовом исполнении, благо у всех они есть. Самый дорогой Kia Sportage предлагается в версии GT-Line Premium с дизелем мощностью 185 л.с. и автоматом. Цена такой машины — 2 099 900 рублей. С одной стороны, это на триста тысяч дороже топового исполнения предыдущей машины. С другой — появилось множество опций, ранее недоступных. В списке оснащения есть почти все, что душе угодно: вентиляция сидений, панорамная крыша, биксеноновые адаптивные фары и многое другое.

hyundai_tucson_71 Интерьер Hyundai Tucson

Hyundai Tucson с тем же дизельным двигателем CRDi дешевле. Максимальная комплектация для дизельной версии Travel обойдется в 1 860 000 рублей. Передние фары — светодиодные. Нет панорамной крыши, вентиляции сидений, системы автоматической парковки или электропривода крышки багажника с автоматическим открыванием. Многое из перечисленного можно найти в комплектации Prime, но она доступна лишь в сочетании с бензиновым турбомотором и семиступенчатой преселективной коробкой передач.

Дизельная Mazda CX-5 с двигателем 2,2 л мощностью 175 л.с. чуть дороже Kia: 2 101 000 руб. за максимальную комплектацию Supreme. При этом за большинство опций, которые входят в топовое оснащение Kia, в Мазде придется доплачивать. К примеру, за системы предупреждения о выходе из полосы движения, навигационную систему или за люк с электроприводом.

mazda_cx-5_60 Интерьер кроссовера Mazda CX-5

В гамме Toyota RAV4 также есть дизельная модификация. Автомобиль в комплектации «Престиж Плюс» с шестиступенчатым автоматом стоит 2 073 000 руб. Чуть дешевле, но и сама комплектация проще, особенно на фоне щедро упакованного Спортейджа. Хотя, в отличие от Мазды, за навигацию доплачивать не придется. А вот систем автоматического торможения и контроля движения в полосе также нет. К тому же дизель у Тойоты заметно слабее — всего 150 л.с.

Kia Sportage Hyundai Tucson Mazda CX-5 Toyota RAV4 Стоимость 2 099 900 1 860 000 2 101 000 2 073 000 Двигатель/Трансмиссия Дизель, 2.0, 185 л.с./6АТ Дизель, 2.0, 185 л.с./6АТ Дизель, 2.2, 175 л.с./6АТ Дизель, 2.2, 150 л.с./6АТ Тип привода Полный Полный Полный Полный Фары Биксеноновые Светодиодные Светодиодные Светодиодные Панорамная крыша с люком + — — — Система автоматического торможения + — — — Система удержания в полосе + — — — Вентиляция передних сидений + — — — Навигация + + — + Наличие аудиосистемы и динамиков +/7 динамиков +/6 динамиков +/6 динамиков +/6 динамиков Система автоматической парковки + — — — Кожаный салон + + + + Камера заднего вида + + + —

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Что ж, новый Kia Sportage немногим дешевле конкурентов. Но при этом корейские производители верны себе: за схожие деньги оснащение куда богаче. А что новый Sportage готов предложить с точки зрения своих потребительских свойств, вы сможете узнать из сравнительного теста в одном из ближайших номеров журнала «За рулем».

Фото: компании-производители