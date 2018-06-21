Я опять зацепил бордюр на повороте: что я делаю не так?

Бывает, что даже автолюбители с опытом иногда задевают порогом бордюрный камень при повороте или портят заднюю шину об его острый край. Рассмотрим, как избежать такой напасти.

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При поворотах, прежде всего, необходимо строгое выполнение правил дорожного движения, но и о сохранности своего автомобиля не надо забывать. Случается, что все внимание водителя устремлено на то, чтобы пропустить транспорт и пешеходов (если того требуют ПДД), и крайне обидно, если при этом он не заметит, как близко подъехал к бордюру. При этом часто страдает правый порог автомобиля: ведь при правостороннем движении, принятом в нашей стране, именно он располагается наиболее близко к бордюрному камню. И именно правое заднее колесо легче всего повредить по той же причине.

Вначале напомню, почему возникает такая опасность вообще. Это связано с тем, что задние колеса автомобиля при повороте движутся по меньшему радиусу, или, как говорят, срезают путь. Причем так делают и задне-, и переднеприводные автомобили. По-иному себя ведет только погрузчик, у которого задние колеса — поворотные.

Теперь посмотрим, за какой бордюр может зацепиться наш автомобиль. Стандартная высота выступания бордюрного камня над дорогой при нормальном заглублении составляет 150–160 мм. Если пороги вашего авто ниже, то осторожность следует соблюдать всюду в городе. Хотя порой встречаются бордюрные камни, выступающие почти на полную высоту (под 300 мм) — тут уже не поздоровится порогам даже крупных кроссоверов. А еще стык двух бордюрных камней или просто обколотый край могут быть острыми и потому способны повредить шину любого автомобиля. При этом разные колеса ведут себя неодинаково: с низкопрофильной резиной погубите и шину, и колесный диск, а пухлая высокопрофильная шина может спасти диск от повреждений.

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Стоит разделить ситуацию с риском задевания бордюра на два варианта. Первый — это поворот из совсем узкого междуквартального проезда на относительно широкую улицу, а второй — поворот с широкой улицы направо, в узкий проезд. В первом случае единственный способ не зацепиться порогом или задним колесом будет проехать подальше вперед от места вероятного контакта и только затем начать поворачивать руль. Тогда задние колеса начнут срезать угол позже и не заденут злополучный бордюр. При повороте с улицы вы, согласно Правилам дорожного движения, должны «заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части». Обратите внимание: не крайний ряд, а крайнее положение. Этот пункт работает на вашу безопасность. Ведь если вы стоите с большим зазором от бордюра, велик риск, что в зазор попытается просочиться велосипедист, мотоциклист, а то и автомобиль. И ведь будут правы. Они заняли крайнее правое положение на проезжей части, поэтому проблемы с задеванием бордюра и здесь встают в полный рост. Приходится или протягивать автомобиль вперед, или использовать другой прием. Суть его в том, что перед самым поворотом мы поворачиваем руль немного в другую сторону от поворота, траектория движения отклоняется от угла перекрестка. Порог и заднее колесо проходят на разумном расстоянии от бордюра. При этом важно заранее посмотреть в зеркало заднего вида и убедиться в том, что не помешаете попутному автомобилю в соседнем ряду. Такая траектория может оказаться неожиданностью для другого водителя.

На совершенно пустых дорогах, где вы полностью контролируете ситуацию, все-таки с целью ускорения поворота можно выполнить его не совсем из крайнего положения. И, конечно, с большим замахом приходится поворачивать с улицы в узкий проезд с высокими бордюрами или в арку дома.

В комментариях расскажите, приходилось ли по водительской молодости цеплять бордюр и насколько серьезно повреждалась машина.