На сколько снизится расход топлива, если перекачать шины?

Специалисты, занимающиеся исследованием характеристик шин и проектированием новых моделей, давно определили интересную зависимость. Увеличение давления в шине на каждые 0,15 бара в рабочем диапазоне давления 2,0–2,5 бара приводят к уменьшению сопротивления качению на 5%. Происходит это потому, что при увеличении давления уменьшается радиальная деформация шины вследствие повышения ее жесткости. А меньшие деформации однозначно снижают гистерезисные потери в слое резины и корда. Но обратите внимание, что сопротивление качению шин — это только часть полного сопротивления, которое испытывает автомобиль при движении.
Сопротивление движению автомобиля в общем случае оказывают:
- Сила сопротивления качению всех колес. Этот параметр плавно увеличивается с ростом скорости движения машины.
- Сила сопротивления воздуха. Сопротивление воздуха зависит от скорости машины, площади поперечного сечения автомобиля и коэффициента аэродинамического сопротивления. Зависимость от скорости квадратичная, то есть незаметное на малых скоростях сопротивление воздуха по мере разгона поглощает львиную долю мощности двигателя.
- Сила сопротивления разгону. Автомобиль очень редко едет равномерно и прямолинейно. Дорожные условия заставляют уменьшать скорость и затем увеличивать ее. Описываемая сила пропорциональна массе и ускорению, с которым движется автомобиль. Соответственно, чем больше вы загрузили свой автомобиль и резче стартуете со светофоров, тем большее сопротивление придется преодолевать.
- Сила сопротивления движению на подъем. Эта сила существенна тогда, когда автомобилю приходится двигаться в горной местности с частыми подъемами и спусками, а движение накатом невозможно по условиям безопасности.
Так что же может выиграть водитель, увеличив давление в шинах своего автомобиля?
Сопротивление качению колес постепенно возрастает с увеличением скорости автомобиля, и его величина уравнивается с аэродинамическим сопротивлением при скорости движения в диапазоне 80–100 км/ч. Иными словами, если мы уменьшим сопротивление качению шин на 5%, то при движении в смешанном цикле сможем сэкономить до 2,5% топлива. Однако гораздо большие потери вызывает движение в рваном городском трафике — появляются большие силы сопротивления разгону. Движение по дороге с частыми спусками и подъемами также не способствует экономии топлива.
А вот перед дальней дорогой, когда предполагается движение с высокими скоростями по автомагистралям, заводские инструкции зачастую даже рекомендуют увеличить давление на 0,2–0,3 бара. При разумных скоростях это позволит снизить нагрев шин, увеличить их ресурс и сэкономить немного топлива. При этом экономия не превысит 3%. Увеличивать давление на большую величину не советую, потому что негативные последствия для шин и ходовой части автомобиля превзойдут эффект от экономии топлива, да и машина станет жесткой, как телега. Безопасность также пострадает, потому что устойчивость и управляемость автомобиля станут далеки от расчетных, да и просто от привычных вам.
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