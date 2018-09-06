На сколько снизится расход топлива, если перекачать шины?

«За рулем» расскажет, насколько сильно давление в шинах влияет на средний расход топлива автомобиля и можно ли на этом сэкономить.

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Специалисты, занимающиеся исследованием характеристик шин и проектированием новых моделей, давно определили интересную зависимость. Увеличение давления в шине на каждые 0,15 бара в рабочем диапазоне давления 2,0–2,5 бара приводят к уменьшению сопротивления качению на 5%. Происходит это потому, что при увеличении давления уменьшается радиальная деформация шины вследствие повышения ее жесткости. А меньшие деформации однозначно снижают гистерезисные потери в слое резины и корда. Но обратите внимание, что сопротивление качению шин — это только часть полного сопротивления, которое испытывает автомобиль при движении.

Сопротивление движению автомобиля в общем случае оказывают:

Сила сопротивления качению всех колес. Этот параметр плавно увеличивается с ростом скорости движения машины.

Этот параметр плавно увеличивается с ростом скорости движения машины. Сила сопротивления воздуха. Сопротивление воздуха зависит от скорости машины, площади поперечного сечения автомобиля и коэффициента аэродинамического сопротивления. Зависимость от скорости квадратичная, то есть незаметное на малых скоростях сопротивление воздуха по мере разгона поглощает львиную долю мощности двигателя.

Сопротивление воздуха зависит от скорости машины, площади поперечного сечения автомобиля и коэффициента аэродинамического сопротивления. Зависимость от скорости квадратичная, то есть незаметное на малых скоростях сопротивление воздуха по мере разгона поглощает львиную долю мощности двигателя. Сила сопротивления разгону. Автомобиль очень редко едет равномерно и прямолинейно. Дорожные условия заставляют уменьшать скорость и затем увеличивать ее. Описываемая сила пропорциональна массе и ускорению, с которым движется автомобиль. Соответственно, чем больше вы загрузили свой автомобиль и резче стартуете со светофоров, тем большее сопротивление придется преодолевать.

Автомобиль очень редко едет равномерно и прямолинейно. Дорожные условия заставляют уменьшать скорость и затем увеличивать ее. Описываемая сила пропорциональна массе и ускорению, с которым движется автомобиль. Соответственно, чем больше вы загрузили свой автомобиль и резче стартуете со светофоров, тем большее сопротивление придется преодолевать. Сила сопротивления движению на подъем. Эта сила существенна тогда, когда автомобилю приходится двигаться в горной местности с частыми подъемами и спусками, а движение накатом невозможно по условиям безопасности.

Так что же может выиграть водитель, увеличив давление в шинах своего автомобиля?

Сопротивление качению колес постепенно возрастает с увеличением скорости автомобиля, и его величина уравнивается с аэродинамическим сопротивлением при скорости движения в диапазоне 80–100 км/ч. Иными словами, если мы уменьшим сопротивление качению шин на 5%, то при движении в смешанном цикле сможем сэкономить до 2,5% топлива. Однако гораздо большие потери вызывает движение в рваном городском трафике — появляются большие силы сопротивления разгону. Движение по дороге с частыми спусками и подъемами также не способствует экономии топлива.

Информационная табличка с рекомендованным давлением в шинах в зависимости от загрузки автомобиля размещена в проеме водительской двери или на лючке бензобака.

А вот перед дальней дорогой, когда предполагается движение с высокими скоростями по автомагистралям, заводские инструкции зачастую даже рекомендуют увеличить давление на 0,2–0,3 бара. При разумных скоростях это позволит снизить нагрев шин, увеличить их ресурс и сэкономить немного топлива. При этом экономия не превысит 3%. Увеличивать давление на большую величину не советую, потому что негативные последствия для шин и ходовой части автомобиля превзойдут эффект от экономии топлива, да и машина станет жесткой, как телега. Безопасность также пострадает, потому что устойчивость и управляемость автомобиля станут далеки от расчетных, да и просто от привычных вам.