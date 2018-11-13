Нужно ли менять передние и задние колеса местами на экваторе сезона?

Говорят, что такая замена может продлить срок службы всему комплекту шин. Разбираемся, так ли это и будет ли от этого хоть какая-то выгода автовладельцу.

Срок службы шин

На то, сколько проживут автомобильные шины, влияет множество факторов. Стиль вождения, техническое состояние ходовой части автомобиля, сход-развал колес, давление в шинах, качество самих покрышек, тип привода. Естественно, у дачника, который выезжает на свою фазенду только в теплое время года, шины прослужат гораздо дольше, нежели у агрессивного стритрейсера, привыкшего резко стартовать со светофоров. Гонщик за месяц может стереть протектор до корда, а дачник и десять лет может ездить на одних и те же шинах, пока они не задубеют или не «оквадратятся» после очередной длительной стоянки машины.

Зачем менять

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Колеса меняют местами, чтобы они прослужили дольше, по крайней мере водители со стажем часто использовали такой прием раньше. Сегодня же о нем почти забыли.

Дело в том, что шины на передней и задней оси подвергаются разным нагрузкам. От этого степень износа шин спереди и сзади разная. Передние колеса нагружены сильнее, так как спереди под капотом автомобиля стоит тяжелый силовой агрегат. Плюс работа рулем также усиливает износ покрышек. Таким образом, у передних шин стачиваются края протектора, у задних покрышек, в основном, страдает средняя часть. Влияет на степень износа и тип привода. Шины ведущих колес изнашиваются интенсивнее. Ротация колес дает возможность сделать износ всех шин более равномерным.

Как менять

Инструкции по эксплуатации большинства машин предписывают менять колеса местами. Передние ставить назад, задние — вперед. При этом сторону установки колес менять необязательно. И нужно регулярно проверять высоту рисунка протектора и давление в шинах.

Особый случай

Колеса с направленным рисунком протектора шин меняют так, чтобы не изменилось направление вращения колеса. Если, конечно, владелец не готов перебортировать колеса. Для шин с асимметричным рисунком протектора особых рекомендаций нет. А на мощных машинах, у которых колеса задней оси больше, чем передней, перекидывать шины нужно лишь по бортам, справа налево и наоборот. Какой схемы придерживаться? Следуйте рекомендациям изготовителя автомобиля.

Есть ли выгода?

Бывалые водители говорят: своевременно меняя колеса, можно проехать дополнительные 30 000 — 40 000 км на том же комплекте шин. Ну а после купить новый. То есть теоретически покупку можно отсрочить на целый сезон.

Фото: ИТАР-ТАСС