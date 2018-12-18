Главная елка страны (и как ее везут в Кремль)

Сегодня на Соборной площади в Кремле установят главное украшение новогодней столицы — гигантскую ель. Конечно, и привезти, и поставить Царь-елку помогают машины.

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Традиция ставить гигантскую ель на Соборной площади в Кремле кажется стародавней. На самом же деле в советское время ель в Кремле практически не ставили. Государственный Кремлевский дворец, до 1992 года называвшийся Кремлевским дворцом съездов, и так окружен красавицами елями. Да и в царское время новогодняя ель на Соборной появлялась только если монархи отмечали Новый год в Москве. И за 23 года правления Николая II такое случалось лишь пару раз: Романовы предпочитали праздновать в Царском селе под Санкт-Петербургом.

Традицию возродили лишь в 1996 году по указанию первого Президента Российской Федерации Бориса Ельцина. С 2001 по 2005 год на Соборной площади ставили искусственную ель — натуральная едва ли выдержала бы сильные морозы и снегопады в конце 2000-х. В 2005 году в Кремль решили доставить лесную красавицу с родины Деда Мороза — из Великого Устюга. Оттуда же ее везли и в 2006 году.

Везет лошадка дровенки







Царь-елка обычно украшает Кремль три недели. Главное требование к ней — красота: высота, густота хвои, ровность кроны. Кроме того, к месту, где она выросла, должен быть удобный подъезд. Для выбора создается специальная федеральная комиссия, состоящая из специалистов лесного хозяйства, транспортников, деятелей культуры. Для поиска подходящих елей в лесных массивах производится аэросъемка, и комиссия рассматривает несколько десятков «претенденток» из Волоколамского, Дмитровского, Можайского, Рузского, Талдомского и Щёлковского районов Подмосковья. Главный символ Нового, 2019 года нашли в подмосковной деревне Ерёмино (Щёлковский район). Этой елке уже 100 лет, ее высота — 30 метров.

В 2015 году на Соборной стояла самая старая ель — 120-летняя, из Истринского района, а в 2014-м — самая высокая, 31 метр, из-под Рузы. Обычный возраст Царь-елки — 90–100 лет, «рост» — до 30 метров, вес — примерно 20 тонн, и возить ее из Великого Устюга, почти за 1000 км, довольно сложно.

В петровское время елки в Кремль возили из тех же мест, что и сейчас: имения Денисово-Знаменское и лесного массива возле Саввино-Сторожевского монастыря под Звенигородом, используя для этого гужевую тягу и лед рек Москва и Истра.

Сегодня, чтобы привезти ель из подмосковного леса в Кремль, используют крупнотоннажный тягач, например, MAN TGA 33.480, либо Volvo FH16 или Volvo FH16 700 6х4 с пневмоподвеской и многоосный прицеп соответствующей длины — скажем, Faymonville c дистанционным управлением подвеской, подруливающими колесами и раздвижной рамой. Предварительно ель тщательно упаковывают и бережно укладывают в трейлер краном. А чтобы с нее не упала ни одна иголочка, грузовик едет со скоростью 40 км/ч в сопровождении полицейского эскорта. За рулем сидит опытный водитель в костюме Деда Мороза. Рядом — сменщик в таком же облачении.

За стены Кремля ель попадает через ворота Спасской башни, которые открывают только в самых торжественных случаях. Проблема в том, что они довольно узкие для грузовика, да еще и с «горбом» под колесами — здесь требуется высокая квалификация водителя. За церемонией наблюдает целая толпа. Благополучно проехав ворота, «Дед Мороз» вручает сотруднику службы охраны «подорожную грамоту» и сообщает, что ель доставлена в целости и сохранности. Занять свое место на Соборной площади Царь-елке помогает автокран и два десятка рабочих. Для украшения используют примерно 1,5 километра гирлянд и около сотни шаров. Обычно — в цветах российского триколора. Иногда — в ретростиле.

И много-много радости

После новогодних праздников ель утилизируют. А из древесины сделают сувениры в рамках всероссийского проекта «Вторая жизнь кремлевской елки». В 2018 году из Царь-елки сделали клюшки для отличников детского и юношеского хоккея, начав вручение с Тульской областной команды по следж-хоккею. Первые же клюшки из новогодней кремлевской ели появились в 2014 году.

Но Царь-елка идет не только на клюшки. В марте 2018 года в упоминавшемся уже Государственном Кремлевском дворце музыкантам государственного оркестра «Гусляры России» вручили гусли, изготовленные из главной новогодней ели. А в 2016 году из Царь-елки сделали 300 скворечников для Московской области, Татарстана и Мордовии, заповедника «Калужские засеки» и Донецкого ботанического сада.

Но и это еще не все. В 2017 году стартовал федеральный проект «Детки Кремлевской елки». Дети по всей стране проращивают семена Царь-елки в специальных экокубах из той же «волшебной» древесины. На завершающем этапе проекта в Москву вернут по одной молодой елочке от каждого региона для закладки памятной Кремлевской рощи.

В особо драматичном для нашей страны 1937 году новогодняя ель на Соборной площади все же стояла — видимо, чтобы хоть немного отвлечь народ от мрачных мыслей. Новогоднюю елку фактически запретили в 1929 году, назвав «поповским пережитком», а реабилитировали в 1935 году, после публикации в «Правде» статьи партийного пропагандиста Постышева о том, что левые загибщики представили детское развлечение как буржуазную затею. В феврале 1939 года Постышева расстреляют в Бутырке.

Некоторые исследователи считают, что рождественская (новогодняя) ель — напоминание о райском «запретном древе», а стеклянные шары символизируют его плоды (яблоки). Другие уверены, что это отголосок древнегерманского праздника Йоля, который отмечали в ночь зимнего солнцестояния, украшая, а затем торжественно сжигая полено из дуба или ясеня.

В Германии елки подвешивали к потолку, макушкой вниз, что символизировало лестницу в небо, или ставили елки по числу членов семьи, ближайших родственников и друзей. И в той же Германии из-за дефицита живых елочек в конце XIX века начали использовать первые искусственные елки из перьев, окрашенных в зеленый цвет. В середине XIX века рождественскую ель эмигранты из Германии впервые украсили в США. Американцам это сразу понравилось, и украшение ели всей семьей быстро стало национальной традицией.

В России первая царская елка была поставлена 24 декабря 1817 года в императорском дворце в Санкт-Петербурге по приказу великой княгини Александры Федоровны, супруги Николая I. Ель украшали свечи, которые зажигали на сочельник и в православное Рождество. Лишь в середине XIX века традиция ставить праздничные ели прижилась у нас повсеместно, хотя празднование Нового года учредил Петр I специальным указом в декабре 1699 года, передвинув начало календаря с 1 сентября на 1 января. Он же указал и то, как именно праздновать Новый год: с фейерверками и застольем, украсив дома ветвями хвойников. А священники считали это варварским, языческим обычаем.

Фото: АГН «Москва» и ИТАР-ТАСС