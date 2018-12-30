Читатель «За рулем», будучи лишенным прав за отказ от медосвидетельствования, сел за баранку нетрезвым, чтобы отвезти ребенка в больницу. По словам следователя, нарушителю грозит уголовная статья, однако он надеется, что в его случае есть смягчающие обстоятельства. Ситуацию комментирует глава ГИБДД Михаил Черников.

НЕ ПЕЙ ЗА РУЛЕМ

Лишили прав за отказ от медицинского освидетельствования (статья 12.26). Недавно вынужден был сесть за руль после выпитой бутылки пива, чтобы отвезти ребенка в больницу, но опять был остановлен сотрудниками ГИБДД. Прибор показал всего 0,2, но от следователя потом я узнал, что теперь мне грозит уголовка. Можно ли этого избежать, учитывая обстоятельства? Если нет, то какое грозит наказание?

Сергей, Тверская область

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Действительно, совершенное вами деяние подпадает под действие статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, преду­смотренного частями 2, 4 или 6 статьи 264 УК РФ либо статьей 264.1 УК РФ.

Это деяние наказывается штрафом в размере от 200 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Согласно части 3 статьи 60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Таким образом, ответы на ваши вопросы полностью лежат в компетенции суда.

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Фото: ИТАР/ТАСС