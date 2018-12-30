НЕ ПЕЙ ЗА РУЛЕМ
Лишили прав за отказ от медицинского освидетельствования (статья 12.26). Недавно вынужден был сесть за руль после выпитой бутылки пива, чтобы отвезти ребенка в больницу, но опять был остановлен сотрудниками ГИБДД. Прибор показал всего 0,2, но от следователя потом я узнал, что теперь мне грозит уголовка. Можно ли этого избежать, учитывая обстоятельства? Если нет, то какое грозит наказание?
Сергей, Тверская область
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Действительно, совершенное вами деяние подпадает под действие статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частями 2, 4 или 6 статьи 264 УК РФ либо статьей 264.1 УК РФ.
Это деяние наказывается штрафом в размере от 200 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Согласно части 3 статьи 60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Таким образом, ответы на ваши вопросы полностью лежат в компетенции суда.
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Фото: ИТАР/ТАСС
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