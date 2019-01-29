Или ничего, или ничего хорошего — всё зависит от того, какой у вас автомобиль. ЗР рассматривает варианты развития событий.

Для начала вспомним общую схему процесса. Крутящий момент от мотора через трансмиссию передается на колеса. Педалью газа мы наращиваем обороты мотора, чтобы колёса крутились быстрее, а педалью тормоза тормозим колёса, которые, в свою очередь, замедляют вращение трансмиссионных валов.

Механика и автомат

Если одновременно нажать на педали газа и тормоза на автомобиле с механической КП, наибольшая нагрузка падет на сцепление. Его диски начнут проскальзывать относительно друг друга. Скорее всего, сцепление выдержит издевательство, хотя и понесет некоторые потери. Так что в конечном итоге просто заглохнет двигатель. Никакой пользы от этого нет ни сцеплению, ни мотору, ни трущимся элементам тормозной системы.

У машин с классической автоматической КП главный удар выпадет на гидротрансформатор. Это более нежный агрегат, нежели сцепление, и вероятность его поломки в такой ситуации довольно высока. Реакция вариатора в данном случае аналогична: у него такой же гидротрансформатор. У машины с роботизированной КП страдающим звеном опять-таки будет сцепление.

Вот только с переходом на экологические нормы двигателей Евро-5 практически все автомобили стали оснащать электронной педалью газа. В этом случае предусмотрена так называемая «защита от дурака»: при нажатии на две педали одновременно электроника отдает приоритет педали тормоза, не реагируя при этом на положение педали акселератора. Так что осторожничать следует лишь владельцам относительно старых машин. Но даже если вы случайно зацепили широкой подошвой зимнего ботинка педаль тормоза во время интенсивного разгона, ничего криминального не произойдет. Кратковременную нагрузку детали трансмиссии должны выдержать без серьезных последствий.

А гонщики так делают!

Действительно, профессиональные спортсмены, в первую очередь раллисты, в некоторых ситуациях используют прием нажатия на педали газа и тормоза одновременно. Этим способом можно, например, добиться замедления машины при сохранении нужного уровня оборотов, что поможет затем быстрее ускориться. Или быстро скорректировать нагрузки на оси перед препятствием в виде ямы или кочки.

Однако гонщики годами отрабатывают этот прием, у них совсем другие цели и задачи, специально подготовленные автомобили, бригада механиков и два-три запасных узла сцепления. А обычным водителям при обычной езде по обычным дорогам, даже с ямами, жать две педали нет никакой необходимости.