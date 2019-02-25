Специалисты компании OSRAM рассказали, в чем разница между галогенными, ксеноновыми и светодиодными лампами, чем отличаются дешевые и дорогие лампы головного света и из-за каких ламп могут строго наказать.

Стандарт ЕСЕ: что это и зачем он нужен?

Все выпускаемые автомобильные лампы должны отвечать строгим стандартам и характеристикам света, разработанным Европейской экономической комиссией (ЕСЕ). Каждый тип автомобильной лампы должен иметь строго определенный набор характеристик, например, лампа типа H7 на 12 Вольт имеет номинальную мощность 55 ватт и световой поток 1500 лм, а лампа типа H8 на 12 Вольт — номинальную мощность 35 ватт и световой поток 800 лм. Кроме этого, строго задано положение источника света относительно цоколя лампы и, соответственно, относительно отражателя фары.

Для чего это нужно? Несложно догадаться, что раз лампа сертифицирована согласно требованиям ECE и каждый тип лампы имеет свой цоколь, то и любая автомобильная фара точно так же создана как прибор, в котором стоит строго определенная лампа. Это нужно для правильного светораспределения и обеспечения необходимого уровня освещения на дороге. Поэтому, когда лампа перегорает, мы идем в магазин, покупаем лампу нужного нам типа и при этом уверены, что она подойдет для нашего автомобиля.

Принцип работы лампы в фаре. Система оптики фар направляет свет на дорогу и создает правильное светораспределение на дороге. В каждой фаре может использовать строго определенный тип лампы, в противном случае светораспределение будет неправильным.

Типы ламп ECE на примере галогенных ламп

Почему не стоит экономить на автомобильных лампах?

Всегда следует отдавать предпочтение проверенным брендам, отвечающим за свое качество. Предположим, в магазине на полке лежат две галогенные лампы разных производителей — известного бренда и совсем незнакомого. С виду они похожи, но цена лампы неизвестного бренда значительно ниже. Скорее всего, если покупатель не видит различий в товаре, он купит то, что дешевле.

За качество и безопасность на дороге надо платить. Вы же не определите на глаз, какое давление смеси инертных газов закачано в колбу? Из какой вольфрамовой нити изготовлена спираль? Правильно ли она припаяна? Все это скажется на дальнейшей работе лампы: низкое давление и некачественная смесь газов приведут к малому сроку службы и потемнению колбы из-за нарушения галогенного цикла. Некачественная вольфрамовая нить может вызвать неравномерный нагрев спирали, что обязательно отразится на распределении света на дороге. Неправильное расположение источника света относительно отражателя — такое бывает из-за некачественной сборки — приведет к ослеплению водителей встречного транспорта и плохому распределению света на дороге. Так что не экономьте на свете. Это повышает риск ДТП, а на безопасности не экономят.

Компания OSRAM осуществляет постоянный контроль на каждой технологической операции, поэтому может с уверенностью гарантировать высокое качество любой лампы. Все лампы OSRAM не просто отвечают требованиям по качеству, предъявляемым ECE, но и существенно превосходят их. Благодаря этому продукцию OSRAM выбирают не только автомобилисты: большинство автопроизводителей комплектует свои новые автомобили именно лампами OSRAM.

У меня перегорела лампа в фаре, надо менять парой или по одной?

Конечно, можно заменить одну перегоревшую лампу. Так как ПДД запрещают ездить с неисправным головным светом, то, чтобы не нарушать правила, достаточно поменять только перегоревшую лампу. Но если перегорела одна галогенная лампа, то велика вероятность того, что соседняя долго не проживет. Поэтому лучше потратить время и деньги и заменить обе. Если этого не сделать, то, по закону подлости, она перегорит в дороге, ночью, когда будет идти снег или дождь.

С ксеноновыми лампами дело обстоит сложнее. Со временем яркость ксеноновой лампы падает, а цветовая температура растет. Поэтому ксеноновые лампы следует менять только парой. В противном случае вождение будет дискомфортным, так как новая лампа будет светить ярче старой, а внешний вид автомобиля будет непривлекательным, так как цвет у двух фар автомобиля будет разным, что, согласитесь, некрасиво.

Можно ли заменить традиционные лампы на светодиодные?

Можно. Если говорить про новинку — светодиодные лампы OSRAM LEDriving HL, то автомобилист получит ряд неоспоримых преимуществ, к которым можно отнести более высокую яркость, чистый белый цвет с цветовой температурой 6000 К (это сделает ваш автомобиль более привлекательным) и гарантию 5 лет. Для понимания, на галогенные лампы никто гарантию не дает, и в среднем стандартная лампа служит один год.

Таким образом, приобретая светодиоды, вы получите сплошные преимущества, а именно более высокую яркость, более привлекательный вид автомобиля и повышенный комфорт за счет меньшего цикла замены ламп. Более того, эти лампы итальянского производства, что также говорит о бескомпромиссном качестве.

Что касается геометрии, то светодиодные лампы OSRAM полностью повторяют галогенные лампы: цоколи идентичны, а светодиодные чипы по расположению и размерам соответствуют вольфрамовой нити накала. Поэтому светораспределение на дороге будет правильным. Такие лампы никого не ослепят и обеспечат повышенную яркость дорожного полотна, что делает вождение автомобиля более безопасным.

Приобретая светодиодные лампы OSRAM LEDriving HL, вы получите такие очевидные преимущества, как более высокую яркость, более привлекательный вид автомобиля и повышенный комфорт за счет меньшего цикла замены ламп.

Однако есть определенный нюанс, о котором стоит обязательно сказать. Любые светодиодные лампы на замену галогенных в фарах головного света не имеют одобрения ECE, то есть они не сертифицированы, а раз не сертифицированы, то, с точки зрения закона, становятся лампами, которые не одобрены к использованию на дорогах общего пользования. К сожалению, Европейская экономическая комиссия не торопится с сертификацией светодиодных ламп на замену галогенных.

Чем может грозить замена обычных ламп на светодиодные в фарах головного света? Тип светового прибора для светодиодных ламп пока не установлен. Значит, сотрудник полиции может выписать только штраф.

Итак, с моральной точки зрения светодиодные лампы вместо галогеновых устанавливать можно: эти лампы полностью отвечают всем требованиям ECE и более того — только повышают безопасность на дороге за счет повышенной яркости и продолжительного срока службы. А вот с точки зрения закона такие лампы использовать нельзя, так как они попросту не сертифицированы той же ECE.

Можно ли поставить ксеноновую лампу вместо галогенной?

При желании, установить можно всё. Но ни с точки зрения закона, ни с моральной точки зрения устанавливать ксеноновые лампы вместо галогенных категорически нельзя.

Конструкция фары для галогенной лампы сильно отличается от той, которая предназначена для ксеноновой. На фарах нанесена специальная индикация: буква Н — фара предназначена для галогенных ламп, D — фара предназначена для ксеноновых ламп. На рынке существуют комплекты для замены галогенной лампы на ксеноновую. Но это продукция неизвестных брендов, которые совсем не думают о безопасности при вождении. Если вы купите такой комплект и поставите в фары, в которых используют галогенные лампы, получите неправильное светораспределение на дороге. Это связано с тем, что ксеноновые лампы имеют совсем другие геометрические формы по сравнению с галогенными, соответственно, источник света будет находиться совсем в другом месте. Мало того, что такая «модернизация» существенно повысит риск ДТП, так как будет слепить водителей встречного транспорта, но еще и может нанести вред вашим фарам, так как они рассчитаны на галогенные лампы, температура колбы которых существенно отличается от температуры колбы ксеноновых ламп при их работе. Более того, фара с ксеноновой лампой должна иметь автоматический корректор и омыватель фар, в отличие от галогенной, которая таких опций не предусматривает.

Так что же делать, если хочется установить ксеноновые лампы? Ответ один: узнать, продаются ли для вашего автомобиля фары, которые были изначально разработаны под ксеноновые лампы, и если да, купить фары целиком и установить их в сервисном центре.

Чем отличаются галогенные лампы от ксеноновых?

Это два разных принципа получения света.

Если галогенная лампа создает свет с помощью вольфрамовой нити накала, на которую подается ток, то у ксеноновой лампы другой принцип работы. Газоразрядные лампы, они же ксеноновые, создают свет по принципу электрического разряда. На лампу при помощи пускового устройства подается напряжение зажигания. Лампа имеет два электрода, помещенных в колбу, которая наполнена газом (заполнение инертным газом ксеноном, смесью из металлов и галогенидов металлов). При подаче напряжения газ ионизируется и при помощи дуги возбуждается к свечению. При этом во время контролируемой подачи тока жидкие и твердые субстанции под действием высокой температуры испаряются. Лампа достигает своей полной яркости только через несколько секунд, когда ионизированы все компоненты.

Световая дуга ксеноновой лампы, создающая световой поток:

При этом ксеноновые лампы имеют существенные преимущества по сравнению с галогенными лампами:

Если у стандартного галогена цветовая температура 3200 К (бело-желтый цвет), то у стандартного ксенона цветовая температура 4200 К, что делает цвет более белым. А это значит, что внешний вид автомобиля более привлекательный и свет такой лампы более комфортен при вождении.

Яркость в 2 раза выше, световой конус длиннее (до 40 метров) и шире по сравнению с галогеном.

Если у стандартного галогена цветовая температура 3200 К (бело-желтый цвет), то у стандартного ксенона цветовая температура 4200 К, что делает цвет более белым. А это значит, что внешний вид автомобиля более привлекательный и свет такой лампы более комфортен при вождении.

Срок службы лампы выше в 4 раза по сравнению с галогеном. Более того, ксеноновые лампы менее подвержены перенапряжению так как подключаются не напрямую к аккумулятору, а через пускорегулирующее устройство, которое контролирует правильное напряжение.

Так как у лампы световая дуга, а не вольфрамовая нить, она менее подвержена вибрациям, что также продлевает срок службы.

Благодаря иной конструкции можно создавать лампы с повышенной яркостью или цветовой температурой не в ущерб сроку службы, в отличие от галогенных ламп.

Что такое OEM лампы и чем они отличаются от ламп в магазине?

Лампы, которые поставляются на автомобильный конвейер, называют лампами OEM качества. Чтобы попасть на конвейер, лампа должна отвечать не только стандартам ECE, но и более жестким требованиям автопроизводителей. Ведь если через месяц на новом автомобиле перегорит лампа, кто будет виноват? Автопроизводитель!

Где же взять такие лампы максимального качества на замену? Лучший вариант — OSRAM ORIGINAL. Лампы этого семейства имеют на коробке отметку «OEM качество». Лампы OSRAM ORIGINAL имеют такое же высокое качество и световые характеристики, как и лампы, которые изначально стояли в новом автомобиле. Благодаря большим мощностям производственных линий OSRAM может позволить себе выпускать продукцию максимального качества как на автомобильный конвейер, так и на полки магазинов. Разница только в упаковке. Суть в том, что лампы ORIGINAL — это абсолютно те же лампы, которые выбирают автопроизводители и устанавливают в новый автомобиль на конвейере.

Лампы ORIGINAL — это абсолютно те же лампы, которые выбирают автопроизводители и устанавливают в новый автомобиль на конвейере.

Почему лампы, имея одно и то же значение светового потока, светят по-разному? Как повысить яркость не в ущерб требованиям ECE ?

Согласно стандарту ECE, каждый тип лампы имеет ограничение по максимальному световому потоку. Например, лампа Н7 имеет ограничение 1500 люмен. Однако важнее другой параметр — освещенность, то есть то количество света, которое попадает на дорогу. Для достижения большей освещенности приходится идти на определенные технические хитрости. На примере галогенной лампы OSRAM Night Breaker Laser объясним, каким образом удалось создать лампу, которая на 150% ярче стандартной лампы, но при этом полностью сертифицирована, имеет стандартные размеры нити накала и стандартную мощность.

Шаг первый

Модернизируем вольфрамовою нить накала, уменьшаем ее толщину. Спираль нагревается до большей температуры, выше световой поток. К тому же нить накала лампы содержит большее количество витков по сравнению со стандартной лампой, сохранив при этом такую же длину.

Шаг второй

Создать световой фильтр на колбе лампы, чтобы снизить увеличенную яркость в тех местах, где это не нужно. Синий фильтр на колбе необходим для того, чтобы формировать правильную светотеневую границу. Если бы фильтра не было, то светотеневая граница была бы неправильной и фара ослепляла бы встречный транспорт.

Белое окошко пропускает максимально яркий свет, который, проходя через оптику фар, в итоге оказывается ниже светотеневой границы. Синий фильтр затемняет (блокирует) излишне яркий свет, который попадал бы выше светотеневой границы.

Шаг третий

Улучшить газовый состав колбы для того, чтобы компенсировать срок службы лампы. Из-за более высокой температуры горения нити накала лампа теряет в сроке службы. Улучшенный газ в колбе нивелирует негативные факторы модернизированной нити накала. Однако полностью компенсировать срок службы лампы за счет модернизированного состава газа и вернуть его на уровень стандартной лампы не представляется возможным. Поэтому важно знать, что любое увеличение яркости галогенной лампы ведет к снижению срока службы лампы.

Данные правила распространяются на все лампы повышенной яркости, единственным уточнением является то, что не на всех лампах используется светофильтр на колбе.

С галогенными лампами разобрались, а что насчет ксеноновых?

Тут все проще: увеличение освещенности достигается за счет другого расположения световой дуги в лампе.

У стандартной лампы световая дуга расположена под прямым углом относительно отражателя фары.

У ксеноновых ламп повышенной яркости световая дуга расположена под небольшим углом, что приводит к тому, что большее количество света попадает на дорогу в область светотеневой границы.

Здесь свет изображен желтым цветом, и мы видим, что его больше, чем у стандартной лампы.

Кроме этого, повышенная яркость ксеноновых ламп достигается за счет измененного состава газа колбы, что также позволяет увеличить яркость.

Вспомним несколько понятий из курса физики и узнаем, каким стандартам должна соответствовать автомобильная лампа.

Световой поток Φ. Единица измерения — люмен [лм]

Световой поток — количество света, излучаемого лампой во всех направлениях на 360 градусов.

Сила света Ι. Единица измерения — кандела [кд]

Сила света — световой поток, излучаемый в конкретном направлении (телесный угол Ω)

Освещенность E. Единица измерения — люкс [лк]

Освещенность — это отношение светового потока к площади, которую охватывает поток.

Освещенность — отношение светового потока к площади, которую охватывает поток. Освещенность в 1 люкс соответствует потоку в 1 лм, равномерно распределенному на площади 1 м2. Именно освещенность является наиболее важным параметром для автомобильной лампы, так как водителя интересует в первую очередь то, какое количество света попадет на дорогу, а не то, какое количество света излучает лампа во всех направлениях, учитывая, что после установки лампы в фару в среднем половина света блокируется системой оптики фар.

Яркость L. Единица измерения — кандела на квадратный метр [кд/м2]

Яркость L источника света или освещаемой поверхности является основным фактором для восприятия света человеком.

Цветовая температура. Единица измерения — кельвин [K]

Цветовая температура источника света определяется в сравнении с излучением «абсолютно черного тела» и отображается в виде графика, известного как «кривая Планка». Чем выше температура «абсолютно черного тела», тем сильнее синий компонент спектра и слабее красный. У автомобильных ламп стандартная цветовая температура галогена — 3200 К, бело-желтый свет, ксенона — 4200 К, белый свет с желтым оттенком. Чистый белый свет без желтого оттенка — 6000 К. Именно 6000 К — цветовая температура естественного дневного солнечного света. Все, что выше 6000 К, будет давать синий оттенок.