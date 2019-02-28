Renault для большого города

Что делать, если вам нужно часто доставлять товары в центр мегаполиса, такого, как Москва, — с тесными улочками, нехваткой парковочных мест, ограничениями на въезд грузового транспорта? Разумеется, использовать фургоны. Благо, вариантов множество. Например, от Renault — марки с огромным опытом производства коммерческой техники.

dokker

Первый автомобиль для перевозки грузов Луи Рено построил еще в 1900 году, поставив на легковое шасси модели С дощатый кузов. Грузоподъемность машины с двигателем объемом 0,45 л и мощностью 3,5 л.с. равнялась 250 кг — совсем неплохо по меркам начала прошлого века! А серийные грузовики с платформами или фургонами на легковых шасси фирма Renault начала выпускать уже в 1905 году.

Renault Dokker

Сейчас в линейке коммерческой техники у Renault множество моделей, однако в этом обзоре мы остановимся на трех, которые могут быть особенно интересны российским покупателям — бизнесменам, индивидуальным предпринимателям.

Renault Dokker и Dokker Van

Несмотря на то, что Доккеры начали продавать в России не так уж давно, в декабре 2017 года, но они уже стали привычными в больших городах. Что называется, примелькались. Пользователям важно, что они построены на всем известной платформе Global Access, соответственно, надежны и унифицированы с другими моделями Renault, Nissan (и Lada). А задняя подвеска позаимствована у выносливого фургончика Kangoo.

Несмотря на небольшие габариты, Dokker удивительно вместителен. В пятиместном исполнении пассажирской версии объем багажника составляет 800 литров. Фургон (Van) вмещает до 3,9 м3 и может везти до 750 кг. Погрузку-разгрузку упрощают сдвижные боковые двери с рекордной для класса шириной проема 703 мм. Конечно, у автомобиля есть и традиционные для фургона распашные задние двери.

Renault Dokker Van

Дорожный просвет автомобиля равен 186 мм. А недавно в семействе Доккера была анонсирована еще и «внедорожная» версия Stepway с клиренсом в 191 мм. Автомобиль предназначен для загородной эксплуатации, о чем говорит черный пластик по нижнему периметру, защитные накладки на зеркалах и псевдоалюминивая защита бамперов. Но никто не может запретить эксплуатировать такую машину в городе. А все эти элементы обвеса пригодятся зимой, при очередных аномальных снегопадах.

Кроме того, Stepway отличают оригинальные 16-дюймовые диски, руль, как на обновленном Renault Duster, информационно-развлекательная система MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay, а также дистанционный запуск двигателя Renault Start.

И у обычного Доккера, и у лифтованной версии под капотом может быть бензиновый 82-сильный 1.6 или 90-сильный турбодизель рабочим объемом 1,5 л. Оба сочетаются с пятиступенчатой механикой. Никаких проблем с ремонтом и запчастями не будет.

Пассажирский Dokker стоит от 904 990 до 1 129 990 рублей, Dokker Van — от 909 000 до 1 089 000 рублей (без учета опционального оборудования). Цены на Dokker Stepway пока не объявлены.

Renault Master

Недавно российские дилеры Renault начали принимать заказы на новые версии фургона Master. Эта модель интересна множеством вариантов исполнения: грузоподъемность от 336 до 2059 кг, передний или задний привод, несколько версий дизельного двигателя, кузова разной длины и высоты… Только у переднеприводных Renault Master с полной массой 2490 кг для заказа доступно 5 модификаций с тремя вариантами длины и высоты фургона. И что особенно важно — эти машины могут без ограничений эксплуатироваться в Москве, так как им разрешен въезд и в центр города, и в зоны «грузового каркаса». Стартовая версия полной массой 2490 кг предлагается по цене от 1 759 990 рублей. Версии с полной массой 3500 и 4500 кг стоят от 2 029 990 и 2 485 990 рублей соответственно.

При определенном навыке водитель сможет уверенно маневрировать и парковаться даже на узких улочках центра города, а благодаря легкости управления, отличной шумоизоляции, продуманной эргономике меньше уставать. Так как в большинстве случаев водитель фургона работает еще и грузчиком, он оценит и двери с магнитным креплением, открывющиеся на 270° (опционально).

Renault Master

Renault Master Renault Master

Грузовой отсек Renault Master отделен от кабины металлической перегородкой, которая может быть дополнена простым или зарешеченным окном. Надежную фиксацию груза обеспечат такелажные петли на полу. Автомобиль можно также доукомплектовать крепежными кольцами на стенах. В качестве опции предлагается еще и деревянная отделка грузового отсека.

По набору систем безопасности Renault Master может дать фору некоторым легковушкам. Здесь и система курсовой устойчивости (ESC) последнего поколения с адаптивным контролем нагрузки в стандартной комплектации, и система помощи при троганье в гору Hill Start Assist, которая может пригодиться даже в центре мегаполиса, особенно зимой, как и система повышенного сцепления Extended Grip, улучшающая сцепление на сложных покрытиях, таких как снег, грязь или песок. Кстати, двигатель фургона при российской адаптации защитили стальным листом. Кроме того, в стандартной комплектации доступен подогрев топливного фильтра, обеспечивающий легкий запуск в холод. А механизм ГРМ в автомобиле — с цепным приводом.

Важно упомянуть и о том, что Renault Master не касаются грядущие ограничения по экологическому классу. Автомобиль оснащается дизельным двигателем, отвечающим стандартам Евро-5. В зависимости от версии мощность составляет 125 л.с. или 150 л.с., крутящий момент — 310 или 350 Н.м соответственно. Коробка передач — пятиступенчатая механика. Работает она отменно, тяговитый мотор позволяет реже переключать передачи, так что от нее не устаешь.

Renault Kangoo Z.E. 33

А если заглядывать в будущее еще дальше, под запрет попадут все автомобили с ДВС — их заменят электромобили. Но Renault разрабатывает эту тему давно, опережая время, и производит даже электрофургончики — такие, как Kangoo Z.E. 33. У него есть те же распашные двери, открывающиеся на 180°, как у обычных фургонов, объем 3,5 м3 у стандартной версии Fourgon, 4,6 м3 у удлиненной версии Fourgon Maxi и пятиместный пассажирский вариант, с объемом багажника до 3,4 м3, грузоподъемностью до 625 кг — то же, что у одноклассников с ДВС. Но кроме того — полное отсутствие вредных выбросов, бесшумный ход и невероятно резвый старт. Именно то, что нужно для большого города.

Запас хода Renault Kangoo Z.E. 33 с 33-киловаттным литий-ионным аккумулятором в комбинированном цикле составляет 270 км. Его можно полностью зарядить от обычной бытовой розетки за 17 часов, а с помощью общественных зарядных станций — за 6 часов. В России электромобиль комплектуют дизельным отопителем салона, подогревом сидений и обогревом зеркал с электроприводом. Также в комплектацию входят система помощи при троганье на подъеме Hill Start Assist, антиблокировочная система торможения ABS, система экстренного торможения AFU, система стабилизации курсовой устойчивости ESP. Фронтальная подушка безопасности водителя может быть дополнена боковыми подушками и подушкой безопасности пассажира.

Опередить время с Renault Kangoo Z.E. 33 стоит от 2 619 000 рублей.

Фото: Renault