Газовые упоры для капота. Сезонная распродажа!

Важное сообщение: с 1 по 15 апреля интернет-магазин снижает цены до 30% на упоры капота AEgineering. А что это такое — упоры, рассказывает опытный консультант Сергеич.

«Василий Иванович выстрелил в упор. Упор упал»

Из бородатого юмора

Честно говоря, я не сразу сообразил, о чем идет речь, когда знакомый спросил меня про какие-то упоры. Пока не увидел изделия живьем. Ну да, конечно: просто их часто называют амортизаторами капота. И такие изделия действительно пользуются спросом — ведь они газовые!

Чем провинилась штатная «кочерга»?

Конечно, штатный механический упор на бюджетном автомобиле выглядит куда проще, да и ломаться там нечему. Хочешь покопаться в моторном отсеке — одной рукой поднимаешь и удерживаешь крышку капота, а другой нащупываешь эдакую «кочергу» сложной конфигурации, поднимаешь ее за свободный конец и упираешь в предусмотренное конструкторами место. Я такой «гимнастикой» занимался и занимаюсь много лет — проблем не испытываю. Но при этом понимаю, что решение, мягко говоря, несовременное. И если, к примеру, барышне нужно всего лишь подлить омывайку в бачок, то это для нее не повод измазюкаться обо что-то не очень чистое. Впрочем, то же касается и джентльмена в белой сорочке.

В чем кайф от переделки?

Газовые упоры, конечно же, удобнее. Открывать/закрывать такой капот становится приятнее: фактически упоры облегчают открывание капота и не дают ему резко захлопываться. При этом человеку, который открывает капот раз в год, не нужно вспоминать, куда и как воткнуть «кочергу». Про чистые руки я уже сказал. Кроме того, если наш водитель не баскетбольного роста, то порой эта простая, казалось бы, операция вызывает у него сложности. Излишне говорить о том, что если дело происходит в потемках, а водитель второпях вставил «кочергу» немножко не туда, то кончится это неприятным падением капота — тут и до серьезной травмы недалеко. К тому же для механической фиксации капота необходимы обе руки — вспоминаешь об этом, конечно же, только тогда, когда понимаешь, что в одной руке ты уже держишь баклажку с омывайкой…

Ничего сверлить не надо

Важный момент: установка газовых упоров на ваш автомобиль практически не требует никаких слесарных навыков. У меня на такую операцию уходит от силы минут десять-пятнадцать: не нужно ничего ни сверлить, ни клепать. Понадобятся только ключи с торцевыми головками — открутил одно, прикрутил другое. В комплект поставки входят как сами упоры, так и крепления с крепежом. И еще инструкция, конечно же. Вся продукция AEgineering адаптирована к конструкционным особенностям именно того автомобиля, для которого предназначена. Каждый установочный комплект проектируется непосредственно под конкретную модель авто и учитывает основные его характеристики, такие как вес капота, высота открывания и т.д. Комплект устанавливается в штатные технологические отверстия. А это значит, что в конструкцию автомобиля не вносятся изменения, то есть гарантия дилера сохраняется. Кстати, гарантия составляет три года.

Особо отмечу, что крепления оцинкованы и окрашены черной порошковой краской: это придает такому «тюнингу» вполне достойный внешний вид. При этом изготовитель гарантирует отсутствие коррозии на весь срок эксплуатации автомобиля — это похоже на правду. Еще он особо отмечает, что использует только проверенные по качеству газо-масляные амортизаторы ведущих производителей, которые одинаково надежно работают как на Крайнем Севере, так и на Юге нашей страны.

В общем, на мой взгляд, такие изделия своих денег вполне стоят. Это один из немногих видов тюнинга, который не разоряет владельца, не уродует машину и приносит реальную пользу, не бросаясь никому в глаза.

Есть вопросы или возникнут сложности с установкой — приезжайте, помогу, чем смогу! Рекомендуем успеть до конца акции, так как таких цен больше не будет!

Искренне Ваш, Сергеич

Фото: фирмы-производители