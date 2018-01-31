Лада Калина после 75 тыс. км: снова пошли стуки!

Редакционной машине, как выяснилось, не подошли неоригинальные рулевые наконечники — не отходили и 20 тысяч.

Лада Калина

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Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с сентября 2013 года

Пробег на момент отчета — 75 000 км

При проезде неровностей появились устойчивые стуки впереди. Загнал Калину на подъемник, покачал подвеску — и обнаружил люфт в шарнире одного из рулевых наконечников. В памяти осталось, что эти детали уже меняли, причем меньше 20 000 км назад.

Так и есть: при пробеге 55 000 км у родных наконечников порвались чехлы, в шарниры попала грязь — и детали заменили. Тогда фирменные запчасти не удалось найти и установили неоригинальные. Если судить по ходимости, их качество оказалось невысоким.

И с заменой пришлось помучиться. Долго смачивал проникающей жидкостью прикипевшую гайку — она не поддавалась, упорно прокручивалась вместе с пальцем и не желала отвертываться. Теперь установил оригинальные наконечники, чтобы максимально отсрочить подобную работу в будущем.