Лада Калина после 75 тыс. км: снова пошли стуки! — журнал За рулем

Лада Калина после 75 тыс. км: снова пошли стуки!

Редакционной машине, как выяснилось, не подошли неоригинальные рулевые наконечники — не отходили и 20 тысяч.

Lada Kalina
Lada Kalina

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Лада Калина

Материалы по теме
Бюджетный кузовной ремонт, или Как мы восстанавливали Калину после переворота

  • Изготовитель — АВТОВАЗ
  • Год выпуска — 2013
  • В эксплуатации «За рулем» — с сентября 2013 года
  • Пробег на момент отчета — 75 000 км

При проезде неровностей появились устойчивые стуки впереди. Загнал Калину на подъемник, покачал подвеску — и обнаружил люфт в шарнире одного из рулевых наконечников. В памяти осталось, что эти детали уже меняли, причем меньше 20 000 км назад.

Так и есть: при пробеге 55 000 км у родных наконечников порвались чехлы, в шарниры попала грязь — и детали заменили. Тогда фирменные запчасти не удалось найти и установили неоригинальные. Если судить по ходимости, их качество оказалось невысоким.

И с заменой пришлось помучиться. Долго смачивал проникающей жидкостью прикипевшую гайку — она не поддавалась, упорно прокручивалась вместе с пальцем и не желала отвертываться. Теперь установил оригинальные наконечники, чтобы максимально отсрочить подобную работу в будущем.

  • Как восстановить герметичность системы впуска на Ладе Калине, мы рассказывали в этой публикации.
  • Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о LADA Kalina (7)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Надежный и неприхотливый автомобиль, запчасти дешевые и прост в обслуживании. Прошу заметить это все относительно.

Недостатки:

Недостатки писать не буду, так как для каждого владельца они свои. Смотря кто с чего пересел...

Комментарий:

Если честно то статья не понравилась! Написано отвратно. Журналисты automps "зажрались"! Они забыли сколько она стоит? Забыли кто покупает эти автомобили и с чего они пересаживаются? Начинается у них перечисление "минусов" — универсал не держит прямую и вынуждает постоянно п...

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