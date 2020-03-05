14 непонятных кнопок в автомобиле. Вы знаете, зачем они?

Тойота, Субару, Киа, Лексус... — каждая марка отличилась нестандартным «кнопкотворчеством».

Материалы по теме Кнопки в автомобиле, о которых не знают многие

Для разминки начнем с самого простого варианта. Что за кнопка расположена рядом с селектором автоматической коробки передач в Toyota RAV4 третьего поколения? Никаких обозначений ни на кнопке, ни рядом с ней!

Элементарно! Это кнопка блокировки селектора (Shift Lock), позволяющая перевести рычаг в нейтральное положение при заглушенном двигателе. Для использования функции придется задействовать обе руки: одной — нажимать кнопку, второй — переводить селектор в положение N.

На других машинах Shift Lock может прятаться под заглушками.

И это тоже «тойотовская» фишка. Судя по пиктограмме, кнопка как-то связана с громкоговорителями (динамиками, акустической системой) автомобиля. А знакомые с английским скажут, что Party Mode переводится как «режим вечеринки». Действительно, эта кнопка в старых Тойотах изменяла звучание аудиосистемы: распределение звука шло преимущественно на задние динамики с усилением низких частот. Открыл дверь багажника — и танцуй на лужайке.

Если судить по пиктограммам, эта кнопка должна делать то же — включать/выключать особый режим звучания аудиосистемы. Но на самом деле это включение/выключение системы кругового обзора с обнаружением движущихся объектов (Around View Monitor) в Nissan Note e12.

Но вернемся к Тойоте. Как вы думаете, за что отвечает эта кнопка в Toyota Tacoma 2016 года? Впрочем, аналогичные кнопки (и пиктограмму) можно увидеть и в других машинах.

Это просто включение/выключение панели индукционной (беспроводной) зарядки для мобильного телефона. Чуть ниже — специальная ниша для смартфона (на которой может быть такой же символ).

Эта «фишка» хорошо знакома владельцам Subaru. Называется она Party сat. Попробуйте перевести, зная, что party — это вечеринка, а cat — кот или кошка. Субаристы долго строили предположения, что это такое, пока не выяснилось, что кнопкой можно присвоить каждой радиостанции свою категорию, запрограммировав воспроизведение определенных жанров музыки — например, рока. И по нажатию кнопки радиоприемник будет искать следующий канал с рок-музыкой.

И снова Toyota. Эта марка сегодня будет самой упоминаемой. И это снова Tacoma, но образца 2020 года. Пиктограмма на кнопке намекает, что она как-то связана с бездорожьем. Но что означает аббревиатура MTS? Очень просто, Multi-Terrain Select, система помощи при езде по бездорожью, позволяющая выбрать режим движения в зависимости от того, что под колесами: крупные или мелкие камни, грязь или песок, снег… А кнопка Crawl (правее шайбы выбора режимов) активирует «ползающий» режим, позволяющий снять ногу с педали акселератора для равномерного движения по бездорожью.

А эта кнопка — из арсенала BMW. Попробуйте угадать, что она делает. Понятно, что BC — это тоже аббревиатура. Оказывается, с ее помощью можно переключать режимы бортового компьютера — последовательно или в запрограммированном пользователем порядке.

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