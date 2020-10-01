Инспектор вымогал взятку! Меня-то за что «вяжут»?

Что делать тем, кто не хочет попасть «под санкции» за дачу взятки, рассказывает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

То, что могут наказать за взятку сотрудника ГАИ, известно. А какой спрос с водителя? И как ему быть, если взятку вымогают?

Виктор, г. Новомосковск

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Статья 291 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за дачу взятки. Применяемая судом санкция зависит, в том числе, от размера взятки и иных квалифицирующих признаков.

Так, максимальное наказание за дачу взятки сотруднику Госавтоинспекции составляет лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки (часть 1 указанной статьи), за дачу взятки в значительном размере (сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав в размере более 25 тысяч рублей) — лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки, в крупном размере (более 150 тысяч рублей) — лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет, в особо крупном размере (более 1 миллиона рублей) — лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить ­уголовное дело, о даче взятки.

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Фото: «За рулем» и depositphotos