Простейшая ситуация, а нарушают почти все!

Chery Tiggo 8 PRO — подробный видеотест-драйв Tiggo 8 Pro — это, фактически, рестайлинговый Tiggo 8, который продается у нас уже год. А главное «железное» отличие в том, что на 8 Pro ставят не только двухлитровый 170-сильный мотор в паре с вариатором, но и турбодвигатель 1.6T-GDI (непосредственный впрыск, 186 л.с.) в сочетании с семиступенчатым роботом Getrag. Первый обзор Kia Carnival 2021 Со дня на день стартуют российские продажи, а пока известна базовая цена — 2,6 млн рублей за машину в небедной комплектации. Моторов два — бензиновый V6 и дизель 2.2. В отличие от соплатформенного кроссовера Sorento, здесь в любом случае будет восьмиступенчатый автомат, а не робот. Привод — только передний. Renault Logan против Chevrolet Nexia: тест самых доступных иномарок После ухода Датсуна у нас не осталось иномарок-седанов дешевле Логана и Нексии.