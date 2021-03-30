Простейшая ситуация, а нарушают почти все!

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Водитель на зеленой легковушке догнал на загородной трассе медленно едущий грузовик. Как ему поступить?
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Водитель на зеленой легковушке догнал на загородной трассе медленно едущий грузовик. Как ему поступить?
Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.