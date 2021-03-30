Простейшая ситуация, а нарушают почти все! — журнал За рулем

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Простейшая ситуация, а нарушают почти все!

На первый взгляд — все очевидно. Внимательно следи за разметкой и знаками и не ошибешься. Но есть одно правило, о котором в этой ситуации забывают.

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Вот самое опасное нарушение (оно часто стоит жизни!)

Водитель на зеленой легковушке догнал на загородной трассе медленно едущий грузовик. Как ему поступить?

Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.

Водитель зеленого авто затормозил за фурой. А по какой траектории ему можно поехать?

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