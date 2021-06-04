4 плюса и 3 минуса Nissan Almera Classic

Автомобиль выпускался с 2006 по 2012 годы, и сегодня на вторичном рынке представлено немало этих седанов по привлекательной цене.

Материалы по теме Машины за 350–400 тысяч: самые достойные варианты

Купить Nissan Almera Classic с пробегом сегодня можно всего за 300–400 тысяч рублей. Но даже несмотря на невысокую стоимость, следует разобраться, какие у машины плюсы и с какими ее минусами вы могли бы смириться. Эксперт «За рулем» рассмотрел их все.

Плюсы

У автомобиля беспроблемный 1,6-литровый мотор мощностью 107 л.с. Его клапаны требуют регулировки, но зато цепь ГРМ выхаживает до 200 тысяч километров, что сегодня может удивить. Также следует отметить живучие насосы. В целом двигатель исправно работает по 250 тысяч километров.

У подвески нашлась всего пара слабых мест — пыльники амортизаторов и задние пружины. Остальные элементы живут дольше, чем привыкли автомобилисты. Например, рулевая рейка прослужит 200 тысяч километров.

Автомобиль очень просто обслуживать, а расходники и запчасти для него стоят недорого. При желании и возможности все работы можно проводить самостоятельно.

Кузов седана хоть и сделан из не самого толстого металла, но хорошо сопротивляется коррозии благодаря качественной обработке.

Минусы

Эргономика автомобиля рассчитана на людей, чей рост не превышает 180 см, независимо от того, о пассажирах идет речь или о водителе.

Жесткий пластик салона и выглядит непрезентабельно и склонен к скрипам, а на центральной консоли сложно проследить хоть какой-то стиль — это набор разношерстных блоков управления.

У вас не получится перевозить на Nissan Almera Classic длинномерные грузы без багажника на крыше, так как спинка заднего дивана у седана не складывается.

О других особенностях Nissan Almera Classic читайте виюньскомномере журнала «За рулем» — уже в продаже.





Материал подготовлен по мотивам статьи «Nissan Almera Classic: 2006–2012» Сергея Зиновьева из июньского номера журнала «За рулем» за 2021 год.

Фото: Nissan