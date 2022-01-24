Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80, Toyota LC 300: тест в цифрах

Три четверти «двухсоток» продавалось с дизелем. Новый мотор F33A-TV — это 299‑сильный турбодизель V6 объемом 3,3 литра.

Угол развала блока — 90° (как и у предыдущего V8), что для тойотовских «шестерок» в новинку. Плюс: в развале блока можно поместить много чего — например, там разместили ТНВД и трубопроводы. Правда, места для турбонаддува не хватило. Два работающих последовательно турбокомпрессора размещены у задней стенки.

Но у 90‑градусного блока есть и минусы — силы инерции второго порядка не уравновешены, поэтому пришлось добавить балансирный вал.

Легких сплавов в двигателе почти нет. Сам блок чугунный, шатунно-поршневая группа — из стали. Да-да, даже поршни (у бензинового мотора они алюминиевые). Лишь головки блока из алюминиевого сплава. Ход поршня и диаметр цилиндра — один в один как у прежнего дизеля 1VD-FTV. Несмотря на секвестирование цилиндров, новый мотор легко тащит здоровенный Крузак: первые 100 км/ч — за семь секунд! Характеристика мотора очень удобна — две турбины низкого и высокого давления исключают турбояму.





Очень понравилась мягкая настройка акселератора. На асфальте задержки кажутся большими (что лечится спортрежимом), но вне твердых дорог это удобно. Можно точно дозировать тягу и не срывать колеса в пробуксовку. Момент-то достойный — 700 Н·м (+50 Н·м к бензиновой версии).

F33A-TV Aisin AJA0F





Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Новый мотор стал тише, хотя тембр у старой «восьмерки» был приятнее. Работает дизель с той же АКП, что и бензиновый агрегат, — это 10‑ступенчатый автомат Aisin AJA0F. Первая ступень легко бы заменила понижайку (передаточное отношение почти 5,0), а седьмая — уже прямая. Плотно нарезанные передачи создают ощущение, что поток мощности вообще не прерывается, будто это вариатор. И топливо экономится, хотя, как ни старайся, дизельный Land Cruiser 300 даже на трассе ест 10 литров солярки на сотню.

Старый дизель укладывался в налоговую планку 250 сил, а новый превзошел ее. Транспортный налог в 45 тысяч рублей (по московским тарифам) придется умножить на два из-за коэффициента на роскошь . Прибавьте к этому плановые ТО каждые 10 тысяч км и космические цены на страховку, и станет ясно — этот большой дизельный золотник очень дорог.

Номинанты Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Chevrolet Tahoe и Toyota Land Cruiser 300 — стопроцентные новинки. А насколько они хороши? Давайте ответим на этот вопрос вместе!







