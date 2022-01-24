Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80, Toyota LC 300: тест в цифрах — журнал За рулем

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Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80, Toyota LC 300: тест в цифрах

Эксперты «За рулем» испытали три супервнедорожника и подготовили для вас подробный технический справочник.

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Детальный тест внедорожников Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80 и Toyota Land Cruiser 300 читайте тут.

Новый дизель Крузака

Три четверти «двухсоток» продавалось с дизелем. Новый мотор F33A-TV — это 299‑сильный турбодизель V6 объемом 3,3 литра.

Угол развала блока — 90° (как и у предыдущего V8), что для тойотовских «шестерок» в новинку. Плюс: в развале блока можно поместить много чего — например, там разместили ТНВД и трубопроводы. Правда, места для турбонаддува не хватило. Два работающих последовательно турбокомпрессора размещены у задней стенки.

Но у 90‑градусного блока есть и минусы — силы инерции второго порядка не уравновешены, поэтому пришлось добавить балансирный вал.

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Легких сплавов в двигателе почти нет. Сам блок чугунный, шатунно-поршневая группа — из стали. Да-да, даже поршни (у бензинового мотора они алюминиевые). Лишь головки блока из алюминиевого сплава. Ход поршня и диаметр цилиндра — один в один как у прежнего дизеля 1VD-FTV. Несмотря на секвестирование цилиндров, новый мотор легко тащит здоровенный Крузак: первые 100 км/ч — за семь секунд! Характеристика мотора очень удобна — две турбины низкого и высокого давления исключают турбояму.


Очень понравилась мягкая настройка акселератора. На асфальте задержки кажутся большими (что лечится спортрежимом), но вне твердых дорог это удобно. Можно точно дозировать тягу и не срывать колеса в пробуксовку. Момент-то достойный — 700 Н·м (+50 Н·м к бензиновой версии).


Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80, Toyota LC 300: тест в цифрахF33A-TV
F33A-TV

Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80, Toyota LC 300: тест в цифрахAisin AJA0F
Aisin AJA0F


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Новый мотор стал тише, хотя тембр у старой «восьмерки» был приятнее. Работает дизель с той же АКП, что и бензиновый агрегат, — это 10‑ступенчатый автомат Aisin AJA0F. Первая ступень легко бы заменила понижайку (передаточное отношение почти 5,0), а седьмая — уже прямая. Плотно нарезанные передачи создают ощущение, что поток мощности вообще не прерывается, будто это вариатор. И топливо экономится, хотя, как ни старайся, дизельный Land Cruiser 300 даже на трассе ест 10 литров солярки на сотню.


Старый дизель укладывался в налоговую планку 250 сил, а новый превзошел ее. Транспортный налог в 45 тысяч рублей (по московским тарифам) придется умножить на два из-за коэффициента на роскошь. Прибавьте к этому плановые ТО каждые 10 тысяч км и космические цены на страховку, и станет ясно — этот большой дизельный золотник очень дорог.

Номинанты Гран-при «За рулем»




К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Chevrolet Tahoe и Toyota Land Cruiser 300  — стопроцентные новинки. А насколько они хороши? Давайте ответим на этот вопрос вместе!


Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80, Toyota LC 300: тест в цифрах



Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное, и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.


Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.



ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Chevrolet Tahoe

Infiniti QX80

Toyota Land Cruiser 300

Снаряженная / полная масса

2717 / 3402 кг

2817 / 3400 кг

2505 / 3230 кг

Время разгона 0–100 км/ч

8,0 с

7,5 с

6,8 с

Максимальная скорость

180 км/ч

210 км/ч

210 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92-95 / 91 л

АИ-95 / 100 л

АИ-95-98 / 110 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

17,9 / 9,6 / 12,6 л / 100 км

20,6 / 11,0 / 14,5 л / 100 км

16,7 / 9,4 / 12,1 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, продольно

спереди, продольно

спереди, продольно

Конфигурация / число клапанов

V8 / 32

V8 / 32

V6 / 24

Рабочий объем

5328 см³

5552 см³

3445 см³

Степень сжатия

11,0

11,2

10,4

Мощность

252 кВт / 343 л.с. при 5600 об/мин

298 кВт / 405 л.с. при 5800 об/мин

305 кВт / 415 л.с. при 5200 об/мин

Крутящий момент

512 Н·м при 4100 об/мин

560 Н·м при 4000 об/мин

650 Н·м при 2000–3600 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

полный

Коробка передач

А10

А7

А10

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX / X/ з.х.

4,67 / 2,99 / 2,16 / 1,78 / 1,53 / 1,28 / 1,00 / 0,85 / 0,69 / 0,64 / 4,87

4,89 / 3,17 / 2,03 / 1,41 / 1,00 / 0,86 / 0,78 / — / — / — / 4,04

4,92 / 3,26 / 2,35 / 1,94 / 1,53 / 1,19 / 1,00 / 0,80 / 0,66 / 0,61 / 4,31

Главная передача

3,23

3,36

3,31

Передаточное число демультипликатора

2,72

2,68

2,62

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

независимая
пневматическая

независимая / многорычажная пневматическая

на двойных поперечных рычагах / зависимая пружинная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ГУР

реечное, с ЭГУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые

Шины

275/50 R22

275/50 R22

265/65 R18


ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

Chevrolet Tahoe

Infiniti QX80

Toyota Land Cruiser

Просвет

a

170/225 мм*

260 мм*

225 мм*

b

195/250 мм

270 мм

275 мм

c

170/225 мм

280 мм

225 мм

Угол

α

21,5/24,5°

21,0°

29,5°

β

20,5/22,0°

22,0°

26,5°

γ

14,5/18,5°

20,0°

22,0°

* По защите силового агрегата.

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Chevrolet Tahoe

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

100

Infiniti QX80

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

38

Toyota Land Cruiser 300

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

115


ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

Chevrolet Tahoe

Infiniti QX80

Toyota Land Cruiser 300

Капот

115–130

110–140

115–120

Крыло переднее

120–140

105–115

100–115

Крыло заднее

115–130

100–115

105–120

Дверь передняя

110–120

100–115

115–120

Дверь задняя

135–150

115–135

135–140

Дверь багажника

105–115

115–135

115–125

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

Chevrolet Tahoe

Infiniti QX80

Toyota Land Cruiser 300

Рабочее место водителя

Самое удобное сиденье в Tahoe — как по тебе сшили. А меньше всего понравилось «седло» в QX80 — плоское, плохо фиксирующее тело в поворотах. Органы управления у всех машин нареканий не вызывают, за исключением кнопочного пульта управления автоматом в Шеви. Обзорность лучше всего в Infiniti — только в нем подголовники не заслоняют вид через заднее стекло.

Сиденье

9

8

7

Органы управления

8

9

9

Обзор

8

9

8

Салон

На переднем ряду все три внедорожника вопросов не вызывают. А вот сзади от «трехсотки» и QX80 ждешь большего простора. В Tahoe и места больше, и регулировки у сидений имеются. По объему багажника тестовая троица близка — места навалом! Но в нюансах багажник Шеви понравился больше.

Передняя часть

9

8

9

Задняя часть

9

8

8

Багажник

9

9

9

Ходовые качества

Разгонная динамика Крузака впечатляет — ускорения бомбезные! QX80 хоть ненамного, но отстает. А Tahoe набирает ход спокойнее всего. Управляемость у всех неидеальна — от рамников трудно ожидать иного. Но провально не выступил никто. Тормоза больше всего понравились в Infiniti.

Динамика

8

9

10

Тормоза

8

9

8

Управляемость

8

8

9

Комфорт

Акустический комфорт выше в Тойоте. В Шеви напрягает рык двигателя, а в Infiniti — стук подвески. В них сильнее заметен и аэродинамический шум. По плавности хода лидирует Tahoe — спасибо пневомподвеске. У всех есть трехзонный климат-контроль, поэтому за микроклимат они получили одинаковые девять баллов

Шум

8

8

9

Плавность хода

9

8

8

Климат

8

8

8

Приспособленность к России

По клиренсу QX80 лидирует. Крузак в этом аспекте немного отстает, зато у него заметно лучше углы въезда и съезда, поэтому оценку за «геометрию» эта парочка получила одинаковую. Tahoe — в арьергарде. Toyota превосходит соперников по охвату дилерской сети. Но у Крузака, как и у QX80, скромный межсервисный пробег.

Геометрическая проходимость

8

9

10

Сервис

8

8

9

Эксплуатация

9

8

8

Промежуточная оценка

8,40

8,33

8,60

Поведение вне дороги

Энерговооруженность у всей троицы примерно одинакова. По ходам подвески лидер однозначный — Крузак. У него колеса почти никогда не теряют зацеп. Неплохо по этой части выступил и QX80. А вот Tahoe быстро вывешивается. За выносливость Toyota вновь получает высший балл — дифференциальный полный привод не перегреть, в отличие от применяемых в Шеви и Infiniti межосевых муфт

Энерговооруженность

9

9

9

Выносливость

8

8

10

Ходы подвесок

8

9

10

Общая оценка

8,39

8,39

8,72


  • Собираясь покататься по бездорожью, всегда лучше заранее надеть цепи на колеса. Если необходимость цепей не очевидна — убедитесь в наличии браслетов. Не лишними окажутся и антибуксы!
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Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80, Toyota LC 300: тест в цифрах

Эксперты «За рулем» испытали три супервнедорожника и подготовили для вас подробный технический справочник.

Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80, Toyota LC 300: тест в цифрах — фото 1308707Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80, Toyota LC 300: тест в цифрах — фото 1308391Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80, Toyota LC 300: тест в цифрах — фото 1308394Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80, Toyota LC 300: тест в цифрах
Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80, Toyota LC 300: тест в цифрах

Эксперты «За рулем» испытали три супервнедорожника и подготовили для вас подробный технический справочник.

Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80, Toyota LC 300: тест в цифрах — фото 1308391Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80, Toyota LC 300: тест в цифрах — фото 1308394Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80, Toyota LC 300: тест в цифрах — фото 1308707Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80, Toyota LC 300: тест в цифрах
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Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест
Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80, Toyota LC 300: тест в цифрах
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