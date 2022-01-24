Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80, Toyota LC 300: тест в цифрах

Детальный тест внедорожников Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80 и Toyota Land Cruiser 300 читайте тут.
Новый дизель Крузака
Три четверти «двухсоток» продавалось с дизелем. Новый мотор F33A-TV — это 299‑сильный турбодизель V6 объемом 3,3 литра.
Угол развала блока — 90° (как и у предыдущего V8), что для тойотовских «шестерок» в новинку. Плюс: в развале блока можно поместить много чего — например, там разместили ТНВД и трубопроводы. Правда, места для турбонаддува не хватило. Два работающих последовательно турбокомпрессора размещены у задней стенки.
Но у 90‑градусного блока есть и минусы — силы инерции второго порядка не уравновешены, поэтому пришлось добавить балансирный вал.
Легких сплавов в двигателе почти нет. Сам блок чугунный, шатунно-поршневая группа — из стали. Да-да, даже поршни (у бензинового мотора они алюминиевые). Лишь головки блока из алюминиевого сплава. Ход поршня и диаметр цилиндра — один в один как у прежнего дизеля 1VD-FTV. Несмотря на секвестирование цилиндров, новый мотор легко тащит здоровенный Крузак: первые 100 км/ч — за семь секунд! Характеристика мотора очень удобна — две турбины низкого и высокого давления исключают турбояму.
Очень понравилась мягкая настройка акселератора. На асфальте задержки кажутся большими (что лечится спортрежимом), но вне твердых дорог это удобно. Можно точно дозировать тягу и не срывать колеса в пробуксовку. Момент-то достойный — 700 Н·м (+50 Н·м к бензиновой версии).
Новый мотор стал тише, хотя тембр у старой «восьмерки» был приятнее. Работает дизель с той же АКП, что и бензиновый агрегат, — это 10‑ступенчатый автомат Aisin AJA0F. Первая ступень легко бы заменила понижайку (передаточное отношение почти 5,0), а седьмая — уже прямая. Плотно нарезанные передачи создают ощущение, что поток мощности вообще не прерывается, будто это вариатор. И топливо экономится, хотя, как ни старайся, дизельный Land Cruiser 300 даже на трассе ест 10 литров солярки на сотню.
Старый дизель укладывался в налоговую планку 250 сил, а новый превзошел ее. Транспортный налог в 45 тысяч рублей (по московским тарифам) придется умножить на два из-за коэффициента на роскошь. Прибавьте к этому плановые ТО каждые 10 тысяч км и космические цены на страховку, и станет ясно — этот большой дизельный золотник очень дорог.
Номинанты Гран-при «За рулем»
К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Chevrolet Tahoe и Toyota Land Cruiser 300 — стопроцентные новинки. А насколько они хороши? Давайте ответим на этот вопрос вместе!
Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное, и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.
- О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
Chevrolet Tahoe
|
Infiniti QX80
|
Toyota Land Cruiser 300
|
Снаряженная / полная масса
|
2717 / 3402 кг
|
2817 / 3400 кг
|
2505 / 3230 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
8,0 с
|
7,5 с
|
6,8 с
|
Максимальная скорость
|
180 км/ч
|
210 км/ч
|
210 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92-95 / 91 л
|
АИ-95 / 100 л
|
АИ-95-98 / 110 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
17,9 / 9,6 / 12,6 л / 100 км
|
20,6 / 11,0 / 14,5 л / 100 км
|
16,7 / 9,4 / 12,1 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, продольно
|
спереди, продольно
|
спереди, продольно
|
Конфигурация / число клапанов
|
V8 / 32
|
V8 / 32
|
V6 / 24
|
Рабочий объем
|
5328 см³
|
5552 см³
|
3445 см³
|
Степень сжатия
|
11,0
|
11,2
|
10,4
|
Мощность
|
252 кВт / 343 л.с. при 5600 об/мин
|
298 кВт / 405 л.с. при 5800 об/мин
|
305 кВт / 415 л.с. при 5200 об/мин
|
Крутящий момент
|
512 Н·м при 4100 об/мин
|
560 Н·м при 4000 об/мин
|
650 Н·м при 2000–3600 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
А10
|
А7
|
А10
|
Передаточные числа:
|
4,67 / 2,99 / 2,16 / 1,78 / 1,53 / 1,28 / 1,00 / 0,85 / 0,69 / 0,64 / 4,87
|
4,89 / 3,17 / 2,03 / 1,41 / 1,00 / 0,86 / 0,78 / — / — / — / 4,04
|
4,92 / 3,26 / 2,35 / 1,94 / 1,53 / 1,19 / 1,00 / 0,80 / 0,66 / 0,61 / 4,31
|
Главная передача
|
3,23
|
3,36
|
3,31
|
Передаточное число демультипликатора
|
2,72
|
2,68
|
2,62
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
независимая
|
независимая / многорычажная пневматическая
|
на двойных поперечных рычагах / зависимая пружинная
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ГУР
|
реечное, с ЭГУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые
|
Шины
|
275/50 R22
|
275/50 R22
|
265/65 R18
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)
|
|
Chevrolet Tahoe
|
Infiniti QX80
|
Toyota Land Cruiser
|
Просвет
|
a
|
170/225 мм*
|
260 мм*
|
225 мм*
|
b
|
195/250 мм
|
270 мм
|
275 мм
|
c
|
170/225 мм
|
280 мм
|
225 мм
|
Угол
|
α
|
21,5/24,5°
|
21,0°
|
29,5°
|
β
|
20,5/22,0°
|
22,0°
|
26,5°
|
γ
|
14,5/18,5°
|
20,0°
|
22,0°
* По защите силового агрегата.
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Chevrolet Tahoe
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
100
|
Infiniti QX80
|
10 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
38
|
Toyota Land Cruiser 300
|
10 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
115
ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм
|
|
Chevrolet Tahoe
|
Infiniti QX80
|
Toyota Land Cruiser 300
|
Капот
|
115–130
|
110–140
|
115–120
|
Крыло переднее
|
120–140
|
105–115
|
100–115
|
Крыло заднее
|
115–130
|
100–115
|
105–120
|
Дверь передняя
|
110–120
|
100–115
|
115–120
|
Дверь задняя
|
135–150
|
115–135
|
135–140
|
Дверь багажника
|
105–115
|
115–135
|
115–125
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
Chevrolet Tahoe
|
Infiniti QX80
|
Toyota Land Cruiser 300
|
Рабочее место водителя
|
Самое удобное сиденье в Tahoe — как по тебе сшили. А меньше всего понравилось «седло» в QX80 — плоское, плохо фиксирующее тело в поворотах. Органы управления у всех машин нареканий не вызывают, за исключением кнопочного пульта управления автоматом в Шеви. Обзорность лучше всего в Infiniti — только в нем подголовники не заслоняют вид через заднее стекло.
|
Сиденье
|
9
|
8
|
7
|
Органы управления
|
8
|
9
|
9
|
Обзор
|
8
|
9
|
8
|
Салон
|
На переднем ряду все три внедорожника вопросов не вызывают. А вот сзади от «трехсотки» и QX80 ждешь большего простора. В Tahoe и места больше, и регулировки у сидений имеются. По объему багажника тестовая троица близка — места навалом! Но в нюансах багажник Шеви понравился больше.
|
Передняя часть
|
9
|
8
|
9
|
Задняя часть
|
9
|
8
|
8
|
Багажник
|
9
|
9
|
9
|
Ходовые качества
|
Разгонная динамика Крузака впечатляет — ускорения бомбезные! QX80 хоть ненамного, но отстает. А Tahoe набирает ход спокойнее всего. Управляемость у всех неидеальна — от рамников трудно ожидать иного. Но провально не выступил никто. Тормоза больше всего понравились в Infiniti.
|
Динамика
|
8
|
9
|
10
|
Тормоза
|
8
|
9
|
8
|
Управляемость
|
8
|
8
|
9
|
Комфорт
|
Акустический комфорт выше в Тойоте. В Шеви напрягает рык двигателя, а в Infiniti — стук подвески. В них сильнее заметен и аэродинамический шум. По плавности хода лидирует Tahoe — спасибо пневомподвеске. У всех есть трехзонный климат-контроль, поэтому за микроклимат они получили одинаковые девять баллов
|
Шум
|
8
|
8
|
9
|
Плавность хода
|
9
|
8
|
8
|
Климат
|
8
|
8
|
8
|
Приспособленность к России
|
По клиренсу QX80 лидирует. Крузак в этом аспекте немного отстает, зато у него заметно лучше углы въезда и съезда, поэтому оценку за «геометрию» эта парочка получила одинаковую. Tahoe — в арьергарде. Toyota превосходит соперников по охвату дилерской сети. Но у Крузака, как и у QX80, скромный межсервисный пробег.
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
9
|
10
|
Сервис
|
8
|
8
|
9
|
Эксплуатация
|
9
|
8
|
8
|
Промежуточная оценка
|
8,40
|
8,33
|
8,60
|
Поведение вне дороги
|
Энерговооруженность у всей троицы примерно одинакова. По ходам подвески лидер однозначный — Крузак. У него колеса почти никогда не теряют зацеп. Неплохо по этой части выступил и QX80. А вот Tahoe быстро вывешивается. За выносливость Toyota вновь получает высший балл — дифференциальный полный привод не перегреть, в отличие от применяемых в Шеви и Infiniti межосевых муфт
|
Энерговооруженность
|
9
|
9
|
9
|
Выносливость
|
8
|
8
|
10
|
Ходы подвесок
|
8
|
9
|
10
|
Общая оценка
|
8,39
|
8,39
|
8,72
- Собираясь покататься по бездорожью, всегда лучше заранее надеть цепи на колеса. Если необходимость цепей не очевидна — убедитесь в наличии браслетов. Не лишними окажутся и антибуксы!
- «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.