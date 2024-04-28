Ни за что не променяю МКП на автомат: названы важные плюсы механики

«За рулем» перечислил 14 преимуществ механики перед автоматом

Автомобили с автоматом давно пользуются большим спросом, чем с механикой. Но во многих дорожных ситуациях без МКП не обойтись, сообщается в материале «За рулем».

Во-первых, машина с МКП всегда дешевле при наличии альтернативы с автоматом. Сэкономить при покупке можно 100-150 тысяч рублей.

Также стоит учесть, что автомобиль с МКП разгоняется всегда быстрее, чем с автоматом. У дорогих высокотехнологичных машин разница почти незаметна, но в бюджетном классе весьма ощутима.

Расход топлива в машине с механикой обычно меньше, если речь при этом не идет о высокотехнологичных роботизированных коробках с двойным сцеплением. В случае с МКП водитель самостоятельно выбирает передачу, а АКП в зависимости от настроек или режима работы может их то и дело менять. А это сопряжено с повышенным расходом бензина, постоянно меняющейся нагрузкой на двигатель и кратковременной потерей тяги, которой водитель может не ожидать.

Также известно, что при обгоне поведение машины с механикой передач более предсказуемо, а автомат, даже при переходе в ручной режим, все равно может произвести переключение в неподходящий момент.

Если разрядился аккумулятор или накрылся стартер, машину с МКП можно завести «с толкача». Для автомобиля с автоматом в такой ситуации придется вызывать эвакуатор.

Также к важным плюсам механики можно отнести ресурс, который у нее гораздо больше – одной коробки обычно хватает на весь жизненный цикл автомобиля. АКП служит, в среднем, 200-250 тыс. км пробега.

В морозы механическая трансмиссия практически не нуждается в прогреве, автомату нужен прогрев рабочей жидкости. Масло в МКП меняют гораздо реже, чем в автомате, в котором, кстати, его требуется гораздо больше.

Вылезать из снега и грязи на машине с механикой проще. Можно и раскачку применить, и побуксовать. А АКП не позволит быстро сменить передачу переднего хода на заднюю, да и перегреться может.

Везти прицеп или буксировать другой автомобиль на машине с механикой намного безопаснее с точки зрения сохранности трансмиссии.

В случае с буксировкой, везти машину с механикой на сцепке можно сколько угодно, в случае с АКП действует правило 50 на 50: не быстрее 50 км/ч и не далее, чем на 50 км.

Также важно отметить, что в случае поломки ремонт МКП будет стоить намного гораздо дешевле, чем автомата.

Ну и удовольствие от полного контроля над автомобилем можно ощутить, только если он оснащен МКП.

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