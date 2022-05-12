Жесткие или мягкие? Какие колодки подходят для вашей машины

Жесткость колодок влияет на ресурс тормозных дисков, комфорт езды и предсказуемость замедления. Какие лучше выбрать?

Основа основ

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Говоря о твердости или мягкости тормозных колодок, профессионалы обычно подразумевают эффективность торможения, износоустойчивость и величину усилия на педали. На все эти характеристики влияет материал, из которого сделана фрикционная накладка, контактирующая с рабочей поверхностью тормозного диска или барабана.

В состав фрикциона входит несколько десятков различных компонентов — тут и абразивы, и органические волокна, и металлы. Есть даже смазывающие вещества, которые предохраняют тормозной диск от преждевременного износа, а ваши уши — от скрежета и скрипа. А также обеспечивают высокую прогнозируемость торможения.

Жесткие правила

Для простого водителя выбор жестких или мягких больше зависит от темперамента и манеры езды. Если вам по душе динамичная езда с частыми перестроениями и торможениями, а ускоренный износ тормозных дисков вас не пугает, то жесткие колодки вам понравятся больше. Они прослужат при агрессивной манере езды подольше мягких.

А еще жесткие колодки, «дерущие» диски, полезны тем, кто редко ездит. Тормозные диски интенсивно ржавеют во время длительных стоянок. И только жесткие колодки позволят побыстрее удалять ржавчину.

Задние тормозные колодки для автомобилей Kia Rio и Hyundai Solaris работают и в паре со стояночным тормозом. После долгой стоянки, чтобы очистить диск от ржавого налета, имеет смысл в безопасном месте с небольшой скорости остановить автомобиль, пользуясь только рычагом стояночного тормоза.

Мягкий стиль

Если вы — приверженец спокойного стиля езды, а замена тормозных дисков не входит в ваши ближайшие планы, рекомендуем мягкие колодки. В таких изделиях доля смазывающих веществ выше, что уберегает колодки и тормозные диски от ускоренного износа и не создает лишнего шума. Эффективность торможения будет чуть ниже, зато вы сможете точнее дозировать усилие на педали.

Качественные передние тормозные колодки «За рулем».

Как их отличить

Чтобы сделать правильный выбор и не попасть впросак, есть простой и забавный способ: собравшись в магазин, прихватите с собой магнит. В состав фрикционной смеси жестких колодок обычно входит больше дешевой стальной стружки, чем в составе у мягких. К жестким колодкам магнит будет «приклеиваться» гораздо сильнее.

Тормозные колодки можно проверить на содержание железной стружки нехитрым способом — магнитом. Немного притягиваться к сильному магниту будет любая колодка: ведь расстояние до стального основания невелико и равно толщине накладки. Но если стружки много, то колодка притягивается сильно, а на магните можно обнаружить железосодержащие частицы.

Берегитесь подделок

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Мы специально не рассматривали спортивные колодки с добавлением меди и других дорогостоящих компонентов. Так как для повседневной езды отлично подойдут даже бюджетные тормозные колодки известных брендов. Главное не нарваться на подделку, состоящую в основном из стальной стружки.

Если вы видите, что на дисках колес появляется рыжеватый налёт, стоит поменять колодки, ведь это металлическая пыль, оседающая и ржавеющая тут. Значит, либо тормозные диски изнашиваются слишком быстро из-за высокой твердости колодок, либо колодки состоят преимущественно из металла и «съедают» диски.

Оптимальный вариант

В условиях санкций и дефицита на запчасти очень просто нарваться на подделку. Для того, чтобы помочь автомобилистам с выбором, в продаже появились качественные тормозные колодки под брендом «За рулем». Они стоят недорого, так как производятся в России, при этом полностью соответствуют всем рекомендациям автопроизводителей. Подобрать колодки «За рулем» и найти ближайшего продавца можно по этой ссылке.

В ассортименте «За рулем» есть и задние тормозные колодки на разные автомобили.

Фото: «За рулем» и depositphotos.com