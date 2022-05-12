Жесткие или мягкие? Какие колодки подходят для вашей машины — журнал За рулем

Жесткие или мягкие? Какие колодки подходят для вашей машины

Жесткость колодок влияет на ресурс тормозных дисков, комфорт езды и предсказуемость замедления. Какие лучше выбрать?

Основа основ

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Почему колодки сжирают тормозные диски? Есть ответ

Говоря о твердости или мягкости тормозных колодок, профессионалы обычно подразумевают эффективность торможения, износоустойчивость и величину усилия на педали. На все эти характеристики влияет материал, из которого сделана фрикционная накладка, контактирующая с рабочей поверхностью тормозного диска или барабана.

В состав фрикциона входит несколько десятков различных компонентов — тут и абразивы, и органические волокна, и металлы. Есть даже смазывающие вещества, которые предохраняют тормозной диск от преждевременного износа, а ваши уши — от скрежета и скрипа. А также обеспечивают высокую прогнозируемость торможения.

Жесткие правила

Для простого водителя выбор жестких или мягких больше зависит от темперамента и манеры езды. Если вам по душе динамичная езда с частыми перестроениями и торможениями, а ускоренный износ тормозных дисков вас не пугает, то жесткие колодки вам понравятся больше. Они прослужат при агрессивной манере езды подольше мягких.

А еще жесткие колодки, «дерущие» диски, полезны тем, кто редко ездит. Тормозные диски интенсивно ржавеют во время длительных стоянок. И только жесткие колодки позволят побыстрее удалять ржавчину.

Жесткие или мягкие? Какие колодки подходят для вашей машиныЗадние тормозные колодки для автомобилей Kia Rio и Hyundai Solaris работают и в паре со стояночным тормозом. После долгой стоянки, чтобы очистить диск от ржавого налета, имеет смысл в безопасном месте с небольшой скорости остановить автомобиль, пользуясь только рычагом стояночного тормоза.
Задние тормозные колодки для автомобилей Kia Rio и Hyundai Solaris работают и в паре со стояночным тормозом. После долгой стоянки, чтобы очистить диск от ржавого налета, имеет смысл в безопасном месте с небольшой скорости остановить автомобиль, пользуясь только рычагом стояночного тормоза.

Мягкий стиль

Если вы — приверженец спокойного стиля езды, а замена тормозных дисков не входит в ваши ближайшие планы, рекомендуем мягкие колодки. В таких изделиях доля смазывающих веществ выше, что уберегает колодки и тормозные диски от ускоренного износа и не создает лишнего шума. Эффективность торможения будет чуть ниже, зато вы сможете точнее дозировать усилие на педали.

Жесткие или мягкие? Какие колодки подходят для вашей машиныКачественные передние тормозные колодки «За рулем».
Качественные передние тормозные колодки «За рулем».

Как их отличить

Чтобы сделать правильный выбор и не попасть впросак, есть простой и забавный способ: собравшись в магазин, прихватите с собой магнит. В состав фрикционной смеси жестких колодок обычно входит больше дешевой стальной стружки, чем в составе у мягких. К жестким колодкам магнит будет «приклеиваться» гораздо сильнее.

Жесткие или мягкие? Какие колодки подходят для вашей машиныТормозные колодки можно проверить на содержание железной стружки нехитрым способом — магнитом. Немного притягиваться к сильному магниту будет любая колодка: ведь расстояние до стального основания невелико и равно толщине накладки. Но если стружки много, то колодка притягивается сильно, а на магните можно обнаружить железосодержащие частицы.
Тормозные колодки можно проверить на содержание железной стружки нехитрым способом — магнитом. Немного притягиваться к сильному магниту будет любая колодка: ведь расстояние до стального основания невелико и равно толщине накладки. Но если стружки много, то колодка притягивается сильно, а на магните можно обнаружить железосодержащие частицы.

Берегитесь подделок

Мы специально не рассматривали спортивные колодки с добавлением меди и других дорогостоящих компонентов. Так как для повседневной езды отлично подойдут даже бюджетные тормозные колодки известных брендов. Главное не нарваться на подделку, состоящую в основном из стальной стружки.

Если вы видите, что на дисках колес появляется рыжеватый налёт, стоит поменять колодки, ведь это металлическая пыль, оседающая и ржавеющая тут. Значит, либо тормозные диски изнашиваются слишком быстро из-за высокой твердости колодок, либо колодки состоят преимущественно из металла и «съедают» диски.

Оптимальный вариант

В условиях санкций и дефицита на запчасти очень просто нарваться на подделку. Для того, чтобы помочь автомобилистам с выбором, в продаже появились качественные тормозные колодки под брендом «За рулем». Они стоят недорого, так как производятся в России, при этом полностью соответствуют всем рекомендациям автопроизводителей. Подобрать колодки «За рулем» и найти ближайшего продавца можно по этой ссылке.

Жесткие или мягкие? Какие колодки подходят для вашей машиныВ ассортименте «За рулем» есть и задние тормозные колодки на разные автомобили.
В ассортименте «За рулем» есть и задние тормозные колодки на разные автомобили.

Фото: «За рулем» и depositphotos.com

Жесткие или мягкие? Какие колодки подходят для вашей машины

Жесткость колодок влияет на ресурс тормозных дисков, комфорт езды и предсказуемость замедления. Какие лучше выбрать?

Жесткие или мягкие? Какие колодки подходят для вашей машины — фото 1332492Жесткие или мягкие? Какие колодки подходят для вашей машины — фото 1332493Жесткие или мягкие? Какие колодки подходят для вашей машины — фото 1332490Жесткие или мягкие? Какие колодки подходят для вашей машины — фото 1332491Жесткие или мягкие? Какие колодки подходят для вашей машины
Жесткие или мягкие? Какие колодки подходят для вашей машины

Жесткость колодок влияет на ресурс тормозных дисков, комфорт езды и предсказуемость замедления. Какие лучше выбрать?

Жесткие или мягкие? Какие колодки подходят для вашей машины — фото 1332492Жесткие или мягкие? Какие колодки подходят для вашей машины — фото 1332490Жесткие или мягкие? Какие колодки подходят для вашей машины — фото 1332491Жесткие или мягкие? Какие колодки подходят для вашей машины — фото 1332493Жесткие или мягкие? Какие колодки подходят для вашей машины
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