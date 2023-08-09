Нужно ли тратиться на адвоката, чтобы обжаловать неправомерный штраф?

Оказывается, расходы на адвокатскую помощь можно компенсировать. Но так бывает не всегда.

В рубрике «Прямая линия – автоюрист» наши читатели задают животрепещущие вопросы и получают квалифицированную помощь.

Анна, Москва:

— Какой смысл в обжаловании штрафа с помощью юриста или адвоката, если в итоге оплата труда правозащитника стоит больше, чем сам штраф? Я попыталась доказать, что остановилась на парковочной зоне всего на пару минут, чтобы высадить подругу, но с меня все равно хотят взять 5 тысяч рублей. Ситуация безвыходная?

На вопросы читателя «За рулем» отвечает кандидат юридических наук, глава МКА «Карабанов и партнеры» адвокат Александр Карабанов:

— Буквально на следующий месяц после введения новых правил административной ответственности за неправильную парковку нам удалось невозможное. Клиент остановился на полторы минуты, чтобы высадить пассажира. Пришел штраф на 5 тысяч рублей от МАДИ. Мой доверитель не хотел оплачивать парковку принципиально, потому что по правилам остановка менее 5 минут не является парковкой. Цитируем ПДД РФ: «Стоянка — преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой-высадкой пассажиров, загрузкой-разгрузкой транспортного средства. От стоянки следует отличать: Остановку (до 5 минут, либо связанное с посадкой-высадкой, погрузкой-выгрузкой)».

Мы прошли несколько этапов, подавали на апелляции. Истец нес расходы на адвоката-представителя. В итоге судом было определено, что штраф выписан неправомерно, с существенным нарушением норм административного законодательства.

Но на этом мы не остановились. Был составлен и подан иск о компенсации расходов на представителя из государственной казны. Нам удалось доказать, что истцу причинен материальный ущерб в виде затрат денежных средств на адвоката. Ответчику (МАДИ) не удалось представить доказательства, свидетельствующие об отсутствии вины в причинении вреда истцу. Требования о компенсации были удовлетворены решением суда.

Нужна помощь автоюриста? Присылайте свой вопрос на [email protected], укажите в теме письма «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ЗА РУЛЕМ». Вместе с юристами мы постараемся вам помочь. Самые интересные ситуации разберем в публикациях на сайте.

Если вы автомобильный юрист и хотели бы сотрудничать с нами, пишите нам на [email protected].

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Фото: АГН «Москва» и из архива спикера