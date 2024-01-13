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Лада Веста не хочет заводиться зимой: решаем 2 проблемы разом

Седан Vesta 2015 г.в. из парка «За рулем» потребовал новых вложений

Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5

  • Изготовитель – АВТОВАЗ
  • Год выпуска – 2015
  • В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года
  • Пробег на момент отчета – 159 500 км

Лада Веста после 154 000 км: полный список проблем и расходов

Летом и осенью Веста пару раз закапризничала. При попытке набрать больше 2500 об/мин дергалась в конвульсиях и не ехала. Пробег на тот момент перевалил за 150 тысяч км, так что впору было списать поведение на подзабившийся топливный фильтр.

В начале зимы появилась новая напасть: периодически после включения зажигания не срабатывал топливный насос и машина не заводилась. Решил заменить весь узел в сборе – насос вместе со встроенным фильтром, решив обе проблемы разом. Посмотрим, поможет ли.

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 7
13.01.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-35