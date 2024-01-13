Лада Веста не хочет заводиться зимой: решаем 2 проблемы разом

Седан Vesta 2015 г.в. из парка «За рулем» потребовал новых вложений

Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5

Изготовитель – АВТОВАЗ

– АВТОВАЗ Год выпуска – 2015

– 2015 В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года

– с декабря 2015 года Пробег на момент отчета – 159 500 км

Летом и осенью Веста пару раз закапризничала. При попытке набрать больше 2500 об/мин дергалась в конвульсиях и не ехала. Пробег на тот момент перевалил за 150 тысяч км, так что впору было списать поведение на подзабившийся топливный фильтр.

В начале зимы появилась новая напасть: периодически после включения зажигания не срабатывал топливный насос и машина не заводилась. Решил заменить весь узел в сборе – насос вместе со встроенным фильтром, решив обе проблемы разом. Посмотрим, поможет ли.

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