Лада Веста не хочет заводиться зимой: решаем 2 проблемы разом
Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5
- Изготовитель – АВТОВАЗ
- Год выпуска – 2015
- В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года
- Пробег на момент отчета – 159 500 км
Летом и осенью Веста пару раз закапризничала. При попытке набрать больше 2500 об/мин дергалась в конвульсиях и не ехала. Пробег на тот момент перевалил за 150 тысяч км, так что впору было списать поведение на подзабившийся топливный фильтр.
В начале зимы появилась новая напасть: периодически после включения зажигания не срабатывал топливный насос и машина не заводилась. Решил заменить весь узел в сборе – насос вместе со встроенным фильтром, решив обе проблемы разом. Посмотрим, поможет ли.
Смотреть все отчеты об эксплуатации редакционной Лады Весты
Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?
Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!
Отзывы о LADA Vesta (30)
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.