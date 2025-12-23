#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Заезд за стоп-линию — всегда ли это нарушение
23 декабря
Заезд за стоп-линию — всегда ли это нарушение
Проезд на красный сигнал светофора может стать...
GAC Aion Y Plus
23 декабря
Электромобиль Яндекса прошел сертификацию
Яндекс провел сертификацию своего...
Зима искусственная, минус 30 настоящие — Niva Travel в климатической камере
23 декабря
Зима искусственная, минус 30 настоящие — Niva Travel в климатической камере
Проверяем, как LADA Niva Travel с новым...

Экспертиза дистанционных термометров — выбираем подходящий для автомобилиста

Опубликованы результаты испытаний 10 пирометров для удаленного измерения температуры

Человек с пещерных времен привык измерять температуру предметов на ощупь. Но современные приборы не только точнее, но и безопаснее, да и не до каждого предмета можно дотянуться. Человек задумался и создал… нет, даже не термометр, а пирометр.

Рекомендуем
Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов

Это прибор для удаленного измерения температуры поверхности разных объектов. Если обычные термометры должны находиться непосредственно в зоне измерения, то пирометр способен оценить нагрев на расстоянии – бесконтактным способом.

Что измерять в автомобиле?

Что измерять? Да всё, что нагревается либо охлаждается. С помощью пирометра можно проверить работу термостата, оценить эффективность основного радиатора и радиатора отопителя, замерить температуру конденсатора и испарителя кондиционера.

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

В ходовой части первым делом можно сравнивать температуры тормозных механизмов правых и левых колес. Это гораздо удобнее, чем щупать диск пальцем, рискуя получить ожог.

Даже в электрооборудовании можно отыскать плохой контакт в силовой проводке по ее повышенной температуре.

ЗАЧЕМ ПИРОМЕТРУ ЛАЗЕР?

Многие убеждены, что именно лазерный луч пирометра каким-то образом определяет температуру объекта. Однако лазер служит исключительно для точного прицеливания в область замера.

Принцип действия

Нагретое тело – это источник инфракрасного излучения (ИК). Чем выше температура, тем сильнее интенсивность ИК-лучей.

Для глаза человека это слишком низкий частотный диапазон: он его не видит. А электронному датчику всё равно, что измерять, – яркую лампочку или жало паяльника. Объектив пирометра проецирует на него ИК-лучи, а электронный блок пересчитывает его состояние в привычные нам градусы.

Контрольные замеры температуры мы осуществляли поверенным привычным градусником.

Методика испытаний

Основное, что нужно от пирометра, – это правильно измерять температуру предмета. В мире есть две температурные константы, которые абсолютны в любых широтах: температуры кипения и замерзания воды. Само собой, давление должно быть нормальным – не надо проводить измерения в высокогорье.

Тающий лед разместили в той же сковородке – после ее остывания, конечно.

Желаемую температуру стальной детали, окрашенной черной порошковой краской, мы обеспечили, поместив ее в закипающую воду. Кипение не должно быть бурным, да и высота Москвы над уровнем моря – ненулевая, поэтому мы обеспечили стабильную температуру в 98,0 °C, проверяя ее поверенным ртутным термометром в начале и в конце каждой серии замеров. Температуру пластины измеряли при коэффициенте эмиссии 0,95 у всех приборов.

Закипающую воду нам помогли организовать ­сковородка и газовая плита.

От нагрева – к охлаждению. Обеспечить температуру воды вблизи точки замерзания мы решили при наполнении емкости тающим льдом. Удалось достичь равновесной температуры +0,5 °C. Мы проверяли ее до и после замеров, проведенных каждым прибором.

Итоговые результаты измерений получены как среднее из трех замеров для каждого прибора.

Пирометры – участники испытаний

А60 Infrared thermometer
Примерная цена 800 ₽
У простенького прибора очень большая погрешность измерений. Из плюсов только удобные батарейки. Рекомендовать не можем, даже с учетом низкой цены.
Aneng TH104
Примерная цена 700 ₽
Многоцветный дисплей, возможность регулировки коэффициента эмиссии. Точность «внизу» – не очень высокая. Удобные элементы питания. Для горячих измерений – рекомендуем с учетом низкой цены.
Benetech Infrared thermometer GM 320
Примерная цена 1000 ₽
Точность приемлемая. Инструкция отсутствует, но она и не нужна для столь простого прибора. Удобный формат элементов питания. Учитывая цену, рекомендуем для любительского применения.
HT-WT327D Infrared thermometer
Примерная цена 2700 ₽
Многоцветный дисплей, возможность регулировки коэффициента эмиссии. Высокая точность измерений. Лазерный указатель имеет вид целого созвездия, а не точки. Рекомендуем, несмотря на изрядную цену.
Komoloff 410. Термометр
Примерная цена 2000 ₽
В комплект пирометра входит термопара, позволяющая определять температуру контактным способом. Показания двух методов и при сотне, и при нуле градусов расходятся, причем бесконтактное определение температуры точнее. Настраиваемый коэффициент эмиссии. Удобный чехол и формат элементов питания. Рекомендуем.
Kraftool Professional. IR-thermometer TRM1000
Примерная цена 7000 ₽
Прибор упакован в удобный кейс. Подробная инструкция на русском языке. Точность измерений высокая. Настраивается коэффициент эмиссии. Формат элемента питания неудобный – Крона. Дисплей крупный, но монохромный. Для простого гаражного и домашнего использования слишком дорог. Рекомендуем, если цена не критична.
Mastech MS6522B. Инфракрасный температурный пистолет
Примерная цена 1600 ₽
Погрешность оказалась выше, чем у всех остальных. Менять элементы питания неудобно – нужна отвертка. Не рекомендуем.
Rexant. Инфракрасный пирометр R-400
Примерная цена 1400 ₽
Лазерный луч намного слабее, чем у других приборов. Что, может быть, и неплохо – точку видно, а при случайном попадании в глаза – не опасно. Точность достойная. Дисплей простенький, монохромный. Рекомендуем.
Meгеон 16555
Примерная цена 900 ₽
Точность прибора неплохая. Простой монохромный дисплей. Нет настройки коэффициента эмиссии. Удобные батарейки. Рекомендуем.
Пирометр RGK PL8
Примерная цена 2800 ₽
Точность посредственная. В комплекте есть тканевый чехол. Для такой цены функций маловато. Дисплей монохромный, настройки коэффициента эмиссии нет. Еще и неудобный формат элемента питания. Рекомендовать не можем.

Основные параметры пирометров

Диапазон измеряемых температур

Рекомендуем
Что делать, если замерзла омывайка?

Бюджетные модели обычно работают в пределах от –50 до 500 ºС. Для автомобилиста этого вполне достаточно. Расширение диапазона влечет за собой удорожание прибора.

Оптическое разрешение

Это соотношение между расстоянием до предмета и диаметром пятна измерений. Чем оно больше, тем лучше.

В большинстве случаев вполне подходят приборы с разрешением до 10:1. Их рабочее расстояние – не более 1 м. Приборы с оптическим разрешением до 30:1 могут использоваться для измерения температуры объектов на расстояниях до 3 м. Оптическое разрешение от 50:1 – черта дорогих профессиональных пирометров.

Точность и инфракрасное разрешение

Эти два параметра связаны между собой. Разрешение определяет способность прибора фиксировать даже небольшие изменения температуры, а точность указывает на максимальное отклонение показаний пирометра от реальной температуры.

У пирометра HT-WT327D лазер светит вот так.

Время отклика

Рекомендуем
Чем обогреться зимой в автомобиле — рейтинг лучших гаджетов

Такой параметр важен в условиях, где измеряемая температура изменяется быстро. Профессиональные дорогие модели имеют время отклика до 0,15 с. Но в большинстве случаев вполне достаточно и 1,0 с.

Коэффициент эмиссии (он же «степень черноты» или «коэффициент излучения»)

От этого параметра напрямую зависит точность измерения температуры. Он показывает отношение энергии, излучаемой данным предметом, к излучению нагретого до такой же температуры абсолютно черного тела.

Пирометр Komoloff снабжен еще и термо­парой для контактных замеров.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Дело в том, что излучение сильно зависит от материала поверхности объекта. К примеру, у листового алюминия такой показатель равен 0,04, а у ржавого железа – 0,85.

Пирометр может быть настроен на какой-то конкретный материал или иметь возможность перестройки от 0,1 до 1,0. У большинства пирометров в руководстве приводится таблица с коэффициентами эмиссии распространенных материалов, и вам потребуется ввести подходящее значение перед измерением.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Джеймс Бонд позавидует: автомобили советских шпионов
Как продлить срок службы вариатора
АвтоВАЗ работает без убытков!

Заявленные параметры пирометров

Диапазон измеряемых температур, °С

Оптическое
разрешение

Точность,
± °С

Время отклика,
с

Коэф­фициент
эмиссии

Элементы питания

Aneng

–50...+550

12:1

2

≤1

0,1...1,0

АА 1 шт.

А60

–50...+600

12:1

1,5

0,5

0,95 фиксированный

ААА 2 шт.

Benetech

–50...+400

12:1

1,5

≤1

0,95 фиксированный

ААА 2 шт.

HT-WT327D

–50...+950

12:1

1,5

0,5

0,1...1,0

ААА 2 шт.

Komoloff

-60...+500 *

12:1

±1

1

0,1...1,0

ААА 2 шт.

Kraftool

–50...+950

12:1

±3 до 0 °С,
±1,5 выше 0 °С

0,5

0,1...1,0

Крона 1 шт.

Mastech

–20...+500

10:1

0,1

≤1

0,95 фиксированный

ААА 2 шт.

Meгеон

–32...+380

12:1

±3 до 0 °С,
±2 выше 0 °С

0,5

0,95 фиксированный

ААА 2 шт.

Rexant

–50...+330

12:1

±3 до 0 °С,
±1,5 выше 0 °С

0,5

0,95 фиксированный

ААА 2 шт.

RGK

–30...+260

8:1

2

≤1

0,95 фиксированный

Крона 1 шт.

* Для термопары: -64...+1400 °С.

ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛО

Пирометр может измерять температуру и по отраженному ИК-излучению – это может помочь при работе с труднодоступными деталями. Иными словами, не обязательно пытаться получить доступ к разогретой детали, для измерения температуры достаточно ее отражения в зеркале.

Выводы

Рекомендуем
Умер аккумулятор? Простая памятка, чтобы не прогадать с покупкой нового

Семь пирометров из нашей выборки мы рекомендуем для покупки – это Aneng, Benetech, HT-WT327D, Komoloff, Kraftool, Meгеон и Rexant. Точность достаточна для любительского применения.

Гнаться за дорогостоящими приборами с регулируемым коэффициентом эмиссии для решения простейших задач необязательно. А вот удобный формат элементов питания важен.

И в целом наш совет: обзаведитесь пирометром. Вдумчивому автолюбителю и просто хозяйственному мужику – пригодится. Пирометр, к примеру, поможет измерять температуру масла для фритюра, а также сумеет помочь при ремонте холодильника или духовки.

Результаты испытаний пирометров

Показания при температуре 98 °С

Показания при температуре 0,5 °С

Aneng

98,8

–1,6

А60

94,0

4,7

Benetech

98,0

–1,0

HT-WT327D

97,8

0,9

Komoloff

97,9 (95,2*)

0,1

Kraftool

98,0

1,1

Mastech

92,3

1,2

Meгеон

99,5

0,6

Rexant

98,3

1,3

RGK

96,9

1,7

* При измерении термопарой.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Ревин Алексей
Колодочкин Михаил
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 70
23.12.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0