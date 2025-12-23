Экспертиза дистанционных термометров — выбираем подходящий для автомобилиста
Человек с пещерных времен привык измерять температуру предметов на ощупь. Но современные приборы не только точнее, но и безопаснее, да и не до каждого предмета можно дотянуться. Человек задумался и создал… нет, даже не термометр, а пирометр.
Это прибор для удаленного измерения температуры поверхности разных объектов. Если обычные термометры должны находиться непосредственно в зоне измерения, то пирометр способен оценить нагрев на расстоянии – бесконтактным способом.
Что измерять в автомобиле?
Что измерять? Да всё, что нагревается либо охлаждается. С помощью пирометра можно проверить работу термостата, оценить эффективность основного радиатора и радиатора отопителя, замерить температуру конденсатора и испарителя кондиционера.
В ходовой части первым делом можно сравнивать температуры тормозных механизмов правых и левых колес. Это гораздо удобнее, чем щупать диск пальцем, рискуя получить ожог.
Даже в электрооборудовании можно отыскать плохой контакт в силовой проводке по ее повышенной температуре.
ЗАЧЕМ ПИРОМЕТРУ ЛАЗЕР?
Многие убеждены, что именно лазерный луч пирометра каким-то образом определяет температуру объекта. Однако лазер служит исключительно для точного прицеливания в область замера.
Принцип действия
Нагретое тело – это источник инфракрасного излучения (ИК). Чем выше температура, тем сильнее интенсивность ИК-лучей.
Для глаза человека это слишком низкий частотный диапазон: он его не видит. А электронному датчику всё равно, что измерять, – яркую лампочку или жало паяльника. Объектив пирометра проецирует на него ИК-лучи, а электронный блок пересчитывает его состояние в привычные нам градусы.
Методика испытаний
Основное, что нужно от пирометра, – это правильно измерять температуру предмета. В мире есть две температурные константы, которые абсолютны в любых широтах: температуры кипения и замерзания воды. Само собой, давление должно быть нормальным – не надо проводить измерения в высокогорье.
Желаемую температуру стальной детали, окрашенной черной порошковой краской, мы обеспечили, поместив ее в закипающую воду. Кипение не должно быть бурным, да и высота Москвы над уровнем моря – ненулевая, поэтому мы обеспечили стабильную температуру в 98,0 °C, проверяя ее поверенным ртутным термометром в начале и в конце каждой серии замеров. Температуру пластины измеряли при коэффициенте эмиссии 0,95 у всех приборов.
От нагрева – к охлаждению. Обеспечить температуру воды вблизи точки замерзания мы решили при наполнении емкости тающим льдом. Удалось достичь равновесной температуры +0,5 °C. Мы проверяли ее до и после замеров, проведенных каждым прибором.
Итоговые результаты измерений получены как среднее из трех замеров для каждого прибора.
Пирометры – участники испытаний
| Примерная цена 800 ₽
У простенького прибора очень большая погрешность измерений. Из плюсов только удобные батарейки. Рекомендовать не можем, даже с учетом низкой цены.
| Примерная цена 700 ₽
Многоцветный дисплей, возможность регулировки коэффициента эмиссии. Точность «внизу» – не очень высокая. Удобные элементы питания. Для горячих измерений – рекомендуем с учетом низкой цены.
| Примерная цена 1000 ₽
Точность приемлемая. Инструкция отсутствует, но она и не нужна для столь простого прибора. Удобный формат элементов питания. Учитывая цену, рекомендуем для любительского применения.
| Примерная цена 2700 ₽
Многоцветный дисплей, возможность регулировки коэффициента эмиссии. Высокая точность измерений. Лазерный указатель имеет вид целого созвездия, а не точки. Рекомендуем, несмотря на изрядную цену.
| Примерная цена 2000 ₽
В комплект пирометра входит термопара, позволяющая определять температуру контактным способом. Показания двух методов и при сотне, и при нуле градусов расходятся, причем бесконтактное определение температуры точнее. Настраиваемый коэффициент эмиссии. Удобный чехол и формат элементов питания. Рекомендуем.
| Примерная цена 7000 ₽
Прибор упакован в удобный кейс. Подробная инструкция на русском языке. Точность измерений высокая. Настраивается коэффициент эмиссии. Формат элемента питания неудобный – Крона. Дисплей крупный, но монохромный. Для простого гаражного и домашнего использования слишком дорог. Рекомендуем, если цена не критична.
|Примерная цена 1600 ₽
Погрешность оказалась выше, чем у всех остальных. Менять элементы питания неудобно – нужна отвертка. Не рекомендуем.
| Примерная цена 1400 ₽
Лазерный луч намного слабее, чем у других приборов. Что, может быть, и неплохо – точку видно, а при случайном попадании в глаза – не опасно. Точность достойная. Дисплей простенький, монохромный. Рекомендуем.
| Примерная цена 900 ₽
Точность прибора неплохая. Простой монохромный дисплей. Нет настройки коэффициента эмиссии. Удобные батарейки. Рекомендуем.
| Примерная цена 2800 ₽
Точность посредственная. В комплекте есть тканевый чехол. Для такой цены функций маловато. Дисплей монохромный, настройки коэффициента эмиссии нет. Еще и неудобный формат элемента питания. Рекомендовать не можем.
Основные параметры пирометров
Диапазон измеряемых температур
Бюджетные модели обычно работают в пределах от –50 до 500 ºС. Для автомобилиста этого вполне достаточно. Расширение диапазона влечет за собой удорожание прибора.
Оптическое разрешение
Это соотношение между расстоянием до предмета и диаметром пятна измерений. Чем оно больше, тем лучше.
В большинстве случаев вполне подходят приборы с разрешением до 10:1. Их рабочее расстояние – не более 1 м. Приборы с оптическим разрешением до 30:1 могут использоваться для измерения температуры объектов на расстояниях до 3 м. Оптическое разрешение от 50:1 – черта дорогих профессиональных пирометров.
Точность и инфракрасное разрешение
Эти два параметра связаны между собой. Разрешение определяет способность прибора фиксировать даже небольшие изменения температуры, а точность указывает на максимальное отклонение показаний пирометра от реальной температуры.
Время отклика
Такой параметр важен в условиях, где измеряемая температура изменяется быстро. Профессиональные дорогие модели имеют время отклика до 0,15 с. Но в большинстве случаев вполне достаточно и 1,0 с.
Коэффициент эмиссии (он же «степень черноты» или «коэффициент излучения»)
От этого параметра напрямую зависит точность измерения температуры. Он показывает отношение энергии, излучаемой данным предметом, к излучению нагретого до такой же температуры абсолютно черного тела.
Дело в том, что излучение сильно зависит от материала поверхности объекта. К примеру, у листового алюминия такой показатель равен 0,04, а у ржавого железа – 0,85.
Пирометр может быть настроен на какой-то конкретный материал или иметь возможность перестройки от 0,1 до 1,0. У большинства пирометров в руководстве приводится таблица с коэффициентами эмиссии распространенных материалов, и вам потребуется ввести подходящее значение перед измерением.
|
Заявленные параметры пирометров
|
|
Диапазон измеряемых температур, °С
|
Оптическое
|
Точность,
|
Время отклика,
|
Коэффициент
|
Элементы питания
|
Aneng
|
–50...+550
|
12:1
|
2
|
≤1
|
0,1...1,0
|
АА 1 шт.
|
А60
|
–50...+600
|
12:1
|
1,5
|
0,5
|
0,95 фиксированный
|
ААА 2 шт.
|
Benetech
|
–50...+400
|
12:1
|
1,5
|
≤1
|
0,95 фиксированный
|
ААА 2 шт.
|
HT-WT327D
|
–50...+950
|
12:1
|
1,5
|
0,5
|
0,1...1,0
|
ААА 2 шт.
|
Komoloff
|
-60...+500 *
|
12:1
|
±1
|
1
|
0,1...1,0
|
ААА 2 шт.
|
Kraftool
|
–50...+950
|
12:1
|
±3 до 0 °С,
|
0,5
|
0,1...1,0
|
Крона 1 шт.
|
Mastech
|
–20...+500
|
10:1
|
0,1
|
≤1
|
0,95 фиксированный
|
ААА 2 шт.
|
Meгеон
|
–32...+380
|
12:1
|
±3 до 0 °С,
|
0,5
|
0,95 фиксированный
|
ААА 2 шт.
|
Rexant
|
–50...+330
|
12:1
|
±3 до 0 °С,
|
0,5
|
0,95 фиксированный
|
ААА 2 шт.
|
RGK
|
–30...+260
|
8:1
|
2
|
≤1
|
0,95 фиксированный
|
Крона 1 шт.
* Для термопары: -64...+1400 °С.
ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛО
Пирометр может измерять температуру и по отраженному ИК-излучению – это может помочь при работе с труднодоступными деталями. Иными словами, не обязательно пытаться получить доступ к разогретой детали, для измерения температуры достаточно ее отражения в зеркале.
Выводы
Семь пирометров из нашей выборки мы рекомендуем для покупки – это Aneng, Benetech, HT-WT327D, Komoloff, Kraftool, Meгеон и Rexant. Точность достаточна для любительского применения.
Гнаться за дорогостоящими приборами с регулируемым коэффициентом эмиссии для решения простейших задач необязательно. А вот удобный формат элементов питания важен.
И в целом наш совет: обзаведитесь пирометром. Вдумчивому автолюбителю и просто хозяйственному мужику – пригодится. Пирометр, к примеру, поможет измерять температуру масла для фритюра, а также сумеет помочь при ремонте холодильника или духовки.
Результаты испытаний пирометров
|
|
Показания при температуре 98 °С
|
Показания при температуре 0,5 °С
|
Aneng
|
98,8
|
–1,6
|
А60
|
94,0
|
4,7
|
Benetech
|
98,0
|
–1,0
|
HT-WT327D
|
97,8
|
0,9
|
Komoloff
|
97,9 (95,2*)
|
0,1
|
Kraftool
|
98,0
|
1,1
|
Mastech
|
92,3
|
1,2
|
Meгеон
|
99,5
|
0,6
|
Rexant
|
98,3
|
1,3
|
RGK
|
96,9
|
1,7
* При измерении термопарой.
