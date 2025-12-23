Экспертиза дистанционных термометров — выбираем подходящий для автомобилиста

Многие убеждены, что именно лазерный луч пирометра каким-то образом определяет температуру объекта. Однако лазер служит исключительно для точного прицеливания в область замера.

Принцип действия

Нагретое тело – это источник инфракрасного излучения (ИК). Чем выше температура, тем сильнее интенсивность ИК-лучей.

Для глаза человека это слишком низкий частотный диапазон: он его не видит. А электронному датчику всё равно, что измерять, – яркую лампочку или жало паяльника. Объектив пирометра проецирует на него ИК-лучи, а электронный блок пересчитывает его состояние в привычные нам градусы.

Контрольные замеры температуры мы осуществляли поверенным привычным градусником.

Методика испытаний

Основное, что нужно от пирометра, – это правильно измерять температуру предмета. В мире есть две температурные константы, которые абсолютны в любых широтах: температуры кипения и замерзания воды. Само собой, давление должно быть нормальным – не надо проводить измерения в высокогорье.

Тающий лед разместили в той же сковородке – после ее остывания, конечно.

Желаемую температуру стальной детали, окрашенной черной порошковой краской, мы обеспечили, поместив ее в закипающую воду. Кипение не должно быть бурным, да и высота Москвы над уровнем моря – ненулевая, поэтому мы обеспечили стабильную температуру в 98,0 °C, проверяя ее поверенным ртутным термометром в начале и в конце каждой серии замеров. Температуру пластины измеряли при коэффициенте эмиссии 0,95 у всех приборов.

Закипающую воду нам помогли организовать ­сковородка и газовая плита.

От нагрева – к охлаждению. Обеспечить температуру воды вблизи точки замерзания мы решили при наполнении емкости тающим льдом. Удалось достичь равновесной температуры +0,5 °C. Мы проверяли ее до и после замеров, проведенных каждым прибором.

Итоговые результаты измерений получены как среднее из трех замеров для каждого прибора.

Пирометры – участники испытаний

А60 Infrared thermometer Примерная цена 800 ₽

У простенького прибора очень большая погрешность измерений. Из плюсов только удобные батарейки. Рекомендовать не можем, даже с учетом низкой цены. Aneng TH104 Примерная цена 700 ₽

Многоцветный дисплей, возможность регулировки коэффициента эмиссии. Точность «внизу» – не очень высокая. Удобные элементы питания. Для горячих измерений – рекомендуем с учетом низкой цены.

Benetech Infrared thermometer GM 320 Примерная цена 1000 ₽

Точность приемлемая. Инструкция отсутствует, но она и не нужна для столь простого прибора. Удобный формат элементов питания. Учитывая цену, рекомендуем для любительского применения. HT-WT327D Infrared thermometer Примерная цена 2700 ₽

Многоцветный дисплей, возможность регулировки коэффициента эмиссии. Высокая точность измерений. Лазерный указатель имеет вид целого созвездия, а не точки. Рекомендуем, несмотря на изрядную цену.

Komoloff 410. Термометр Примерная цена 2000 ₽

В комплект пирометра входит термопара, позволяющая определять температуру контактным способом. Показания двух методов и при сотне, и при нуле градусов расходятся, причем бесконтактное определение температуры точнее. Настраиваемый коэффициент эмиссии. Удобный чехол и формат элементов питания. Рекомендуем. Kraftool Professional. IR-thermometer TRM1000 Примерная цена 7000 ₽

Прибор упакован в удобный кейс. Подробная инструкция на русском языке. Точность измерений высокая. Настраивается коэффициент эмиссии. Формат элемента питания неудобный – Крона. Дисплей крупный, но монохромный. Для простого гаражного и домашнего использования слишком дорог. Рекомендуем, если цена не критична.

Mastech MS6522B. Инфракрасный температурный пистолет Примерная цена 1600 ₽

Погрешность оказалась выше, чем у всех остальных. Менять элементы питания неудобно – нужна отвертка. Не рекомендуем. Rexant. Инфракрасный пирометр R-400 Примерная цена 1400 ₽

Лазерный луч намного слабее, чем у других приборов. Что, может быть, и неплохо – точку видно, а при случайном попадании в глаза – не опасно. Точность достойная. Дисплей простенький, монохромный. Рекомендуем.

Meгеон 16555 Примерная цена 900 ₽

Точность прибора неплохая. Простой монохромный дисплей. Нет настройки коэффициента эмиссии. Удобные батарейки. Рекомендуем. Пирометр RGK PL8 Примерная цена 2800 ₽

Точность посредственная. В комплекте есть тканевый чехол. Для такой цены функций маловато. Дисплей монохромный, настройки коэффициента эмиссии нет. Еще и неудобный формат элемента питания. Рекомендовать не можем.

Основные параметры пирометров

Диапазон измеряемых температур

Бюджетные модели обычно работают в пределах от –50 до 500 ºС. Для автомобилиста этого вполне достаточно. Расширение диапазона влечет за собой удорожание прибора.

Оптическое разрешение

Это соотношение между расстоянием до предмета и диаметром пятна измерений. Чем оно больше, тем лучше.

В большинстве случаев вполне подходят приборы с разрешением до 10:1. Их рабочее расстояние – не более 1 м. Приборы с оптическим разрешением до 30:1 могут использоваться для измерения температуры объектов на расстояниях до 3 м. Оптическое разрешение от 50:1 – черта дорогих профессиональных пирометров.

Точность и инфракрасное разрешение

Эти два параметра связаны между собой. Разрешение определяет способность прибора фиксировать даже небольшие изменения температуры, а точность указывает на максимальное отклонение показаний пирометра от реальной температуры.

У пирометра HT-WT327D лазер светит вот так.

Время отклика

Такой параметр важен в условиях, где измеряемая температура изменяется быстро. Профессиональные дорогие модели имеют время отклика до 0,15 с. Но в большинстве случаев вполне достаточно и 1,0 с.

Коэффициент эмиссии (он же «степень черноты» или «коэффициент излучения»)

От этого параметра напрямую зависит точность измерения температуры. Он показывает отношение энергии, излучаемой данным предметом, к излучению нагретого до такой же температуры абсолютно черного тела.

Пирометр Komoloff снабжен еще и термо­парой для контактных замеров.

Дело в том, что излучение сильно зависит от материала поверхности объекта. К примеру, у листового алюминия такой показатель равен 0,04, а у ржавого железа – 0,85.

Пирометр может быть настроен на какой-то конкретный материал или иметь возможность перестройки от 0,1 до 1,0. У большинства пирометров в руководстве приводится таблица с коэффициентами эмиссии распространенных материалов, и вам потребуется ввести подходящее значение перед измерением.

Заявленные параметры пирометров

Диапазон измеряемых температур, °С Оптическое

разрешение Точность,

± °С Время отклика,

с Коэф­фициент

эмиссии Элементы питания Aneng –50...+550 12:1 2 ≤1 0,1...1,0 АА 1 шт. А60 –50...+600 12:1 1,5 0,5 0,95 фиксированный ААА 2 шт. Benetech –50...+400 12:1 1,5 ≤1 0,95 фиксированный ААА 2 шт. HT-WT327D –50...+950 12:1 1,5 0,5 0,1...1,0 ААА 2 шт. Komoloff -60...+500 * 12:1 ±1 1 0,1...1,0 ААА 2 шт. Kraftool –50...+950 12:1 ±3 до 0 °С,

±1,5 выше 0 °С 0,5 0,1...1,0 Крона 1 шт. Mastech –20...+500 10:1 0,1 ≤1 0,95 фиксированный ААА 2 шт. Meгеон –32...+380 12:1 ±3 до 0 °С,

±2 выше 0 °С 0,5 0,95 фиксированный ААА 2 шт. Rexant –50...+330 12:1 ±3 до 0 °С,

±1,5 выше 0 °С 0,5 0,95 фиксированный ААА 2 шт. RGK –30...+260 8:1 2 ≤1 0,95 фиксированный Крона 1 шт.

* Для термопары: -64...+1400 °С.