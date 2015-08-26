Спорткар Nissan Z станет кроссовером

История славного купе Nissan Z вот-вот начнется с чистого листа: автомобиль превратится в паркетник! Концепт, предвосхищающий радикальную новинку, обещают показать уже во Франкфурте.

nissan-z-suv-news-20121022_0005

Художники из Autocar пофантазировали на тему кроссоверного воплощения Nissan Z. Интересно, каким окажется автомобиль в действительности?

«Кросс-вирус» иногда поражает модельные линейки, которые первоначально не имели ничего общего с паркетной средой. Наиболее яркий пример тому — минивэн Renault Espace, в четвертом поколении обернувшийся эффектным кросс-вэном. Ниссановцы пойдут еще дальше и проведут рискованный генетический эксперимент с… купе Nissan Z-серии, ведущим свою историю с 1969 года. Купе и родстеры известны в Японии как Fairlady Z, а на других рынках им присваивается индекс с привязкой к объему двигателя. Так, современная модель с 3,7-литровой «шестеркой» именуется 370Z.

Известие британского издания Autocar об опаркечивании культового спорткара можно было бы счесть следствием посиделок его сотрудников в одном из местных пабов с большим выбором напитков, если бы не два упрямых факта. Во-первых, о решении сообщил инсайдер в компании. И во-вторых, на значительные перемены ранее тонко намекал Широ Накамура, главный креативный директор Nissan. «Мы должны пойти другим путем. Я полагаю, Z требуется революция, а не эволюция», — посыл столь прозрачен, что читать между строк вовсе необязательно.

autowp.ru_nissan_370z_2

Nissan 370Z

Ниссановцы рассматривали разные варианты развития модели — представляли «зетку» в образе как еще более крупного и мощного спорткара, так и, наоборот, компактного купе в стиле ретро в духе концепта iDx. Но избранный маршрут наиболее радикален. Заднеприводный спорткар предстанет в формате небольшого кроссовера, габаритами схожими с Nissan Juke и, очевидно, куда более смелой купеобразной стилистикой. Ведь, с одной стороны, компании важно не растерять привычную аудиторию Z-кара, а с другой, привлечь новых молодых клиентов. Три двери или пять? Ответ на этот вопрос, очевидно, даст концептуальный предвестник, которого снаряжают к Франкфуртскому мотор-шоу.

В основу серийного автомобиля ляжет среднеразмерная вариация модульной платформы CMF. Крупнообъемные моторы V6 уйдут в прошлое, а переформатированный Z-кар примерит турбонаддувные «четверки» объемом 1,6 л. Звучит не слишком впечатляюще? Зато ценник должен быть привлекательнее, нежели на 370Z, цены на который в Германии начинаются от 33 600 евро. Продажи стартуют в ближайшие полтора года.