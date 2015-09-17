Renault подтвердила новый «горячий» Megane RS

У французов отличные новости как для поклонников нынешнего мощного Renault Megane, так и для тех, кто с нетерпением ждет его преемника. Современный «горячий» хэтчбек пока еще продержится в производстве, а модель нового поколения обогатится небывалыми техническими решениями.

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Renault Megane GT

Уход со сцены экс-короля Нюрбургринга среди переднеприводников, Renault Megane RS, был бы проявлением малодушия, особенно сейчас, когда некоторые производители сознательно сконцентрировались на моноприводных заряженных хэтчбеках. Так что наследник у современной «эр-эски» непременно появится, пообещал главный дизайнер компании Лоуренс ван ден Акер.

Нынешняя бестия продержится минимум до 2016 года, пока не состоится запуск нового «подогретого» Megane GT. Топ-версия RS следующего поколения появится не раньше 2017 года. Некоторые предварительные сведения издание Autocar вытащило из главы дивизиона Renault Sport Патриса Ратти. Представитель подразделения, которое бросит на создание автомобиля весь свой потенциал, дал понять, что хот-хэтч будет еще сильнее, но отдача как таковая — не самоцель, в отличие от баланса основных качеств. «Мы улучшим буквально все — рулевое управление, подвеску и другие компоненты. Желание большей мощности всегда связано с процессом усовершенствования. Современный Megane RS начинал с 250 л.с., затем выдавал 260 и 275 „кобыл“, так что это часть эволюции, хотя основное внимание уделяется шасси. Нам не нужна самая большая мощность, но мы хотим, чтобы она была частью нашего повествования», — намекает Ратти. По неофициальным сводкам, перспективный хот-хэтч выдаст не менее 300 л.с.

В арсенал «подогретого» хэтчбека войдет полноуправляемое шасси, коим уже обзавелся «подогретый» Megane GT. Схожим комплексом оснащалась и Laguna. На малых скоростях задние колеса отклоняются в противофазе с передними, уменьшая радиус разворота, а при более высоком темпе они поворачиваются в ту же сторону.

Камнем преткновения рискует стать коробка передач. В Renault не скрывают, что немного промахнулись, когда безальтернативно оснастили Clio RS200 преселективным 6-ступенчатым «роботом» EDC с двумя сцеплениями. Часть аудитории хотела бы видеть на «горячем» хэтчбеке классическую «механику», и в этой связи Megane RS может выступить с двумя типами коробок передач. В случае, если подразделению не оставят выбора, Renault Sport применит «робота».