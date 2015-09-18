Jaguar F-Pace делает рекордную «мертвую петлю» (ВИДЕО)

Как оказаться на высоте 19 метров в автомобиле вверх колесами, получить массу удовольствия и остаться в живых? Ответ на этот вопрос дают каскадер Терри Грант и один из первых экземпляров совершенно нового Jaguar F-Pace.

Новый люксовый кроссовер Jaguar F-Pace отметил свой выход на рынок с помпой: еще до присвоения наград за дизайн, безопасность или признание журналистов он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Автомобиль описал «мертвую петлю» в аттракционе высотой 19,2 метра — между прочим, это высота шестиэтажного дома! Гигантское кольцо было построено во Франкфурте не только для презентации роскошного британского SUV: вместе со светящейся восьмеркой они образовали число 80 — в честь 80-летия компании Jaguar.

Рискованный трюк, требующий самообладания, идеального чувства скорости и отличной физической формы, выполнил известный британский каскадер Терри Грант (этим летом он, например, уже «засветился» в Книге рекордов Гиннесса, поставив на два колеса Nissan Juke NISMO RS и продержавшись так 2 минуты 10 секунд). Во время максимального разгона действовавшие на него перегрузки составляли 6,5 g — примерно такую перегрузку испытывают пилоты истребителей. Напомним, в России Jaguar F-Pace появится в следующем году. Все о характеристиках и комплектациях новинки можно узнать из посвященной ему публикации.